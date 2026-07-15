Обрезаю землянику сразу после сбора урожая — 4 правила, без которых кусты не заложат цветочные почки

Состояние земляники сразу после сбора ягод определяет количество закладок цветочных почек на следующий год. Ошибки в уходе в этот период приводят к истощению куста, разрастанию бесполезной зеленой массы и риску заражения грибковыми заболеваниями.
Комплекс работ по санитарной очистке, питанию и поливу растений для восстановления вегетативной массы и подготовки к зиме.
Когда выполнять: Сразу после завершения массового сбора урожая, до наступления сильной летней засухи.
Удалите усы полностью, чтобы растение не тратило ресурсы на размножение в ущерб корневой системе. Сухие, поврежденные и побуревшие листья обрежьте, оставив здоровые. Если листва сильно поражена болезнями, сократите её до уровня 1–2 см от поверхности почвы. Контрольный признак: отсутствие сухих остатков и «диких» побегов.
Осмотрите грядку и вырвите с корнем растения, которые перестали плодоносить, имеют слабый рост или явные признаки инфекций. Оставляйте только продуктивные, здоровые кусты. Ошибка: сохранение больных растений «на всякий случай», что ведет к заражению всего участка.
Внесите комплексное удобрение с содержанием азота, фосфора и калия. Для улучшения структуры почвы и питания используйте перегной или компост. Равномерно распределите органику по поверхности или заделайте в прикорневую зону. Результат: восстановление тургора листьев и активный рост новых побегов.
Обеспечьте глубокий полив, чтобы влага достигла основных корней, но избегайте чрезмерного переувлажнения почвы. Частота полива зависит от типа грунта и температуры воздуха. Признак нормы: почва влажная на глубине 10–15 см, но без застоя воды.
Наблюдайте за цветом и формой новых листьев. В случае появления пятнистостей или гнили проведите обработку специализированными фунгицидами. Рекомендуется также провести рыхление почвы вокруг кустов для доступа воздуха к корням.
«Важно понимать, что азотные подкормки в этот период должны быть умеренными. Избыток азота спровоцирует бурный рост зеленой массы, но задержит созревание цветочных почек и сделает растение уязвимым к зимним заморозкам», — объяснил агрохимик Роман Едигаров.
«Удаление старых кустов — это не только вопрос урожайности, но и вопрос гигиены сада. Кусты, которые плодоносили более 3–4 лет, теряют продуктивность и часто становятся накопителями вредителей», — отметила специалист по ягодным культурам Екатерина Мартынова.
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