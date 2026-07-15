Обрезаю землянику сразу после сбора урожая — 4 правила, без которых кусты не заложат цветочные почки

Состояние земляники сразу после сбора ягод определяет количество закладок цветочных почек на следующий год. Ошибки в уходе в этот период приводят к истощению куста, разрастанию бесполезной зеленой массы и риску заражения грибковыми заболеваниями.

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Как восстановить землянику после плодоношения Комплекс работ по санитарной очистке, питанию и поливу растений для восстановления вегетативной массы и подготовки к зиме. Когда выполнять: Сразу после завершения массового сбора урожая, до наступления сильной летней засухи. Что понадобится Садовые ножницы или секатор

Комплексное минеральное удобрение (NPK)

Перегной или компост Шаг 1. Санитарная обрезка Удалите усы полностью, чтобы растение не тратило ресурсы на размножение в ущерб корневой системе. Сухие, поврежденные и побуревшие листья обрежьте, оставив здоровые. Если листва сильно поражена болезнями, сократите её до уровня 1–2 см от поверхности почвы. Контрольный признак: отсутствие сухих остатков и «диких» побегов. Шаг 2. Ревизия и удаление старых кустов Осмотрите грядку и вырвите с корнем растения, которые перестали плодоносить, имеют слабый рост или явные признаки инфекций. Оставляйте только продуктивные, здоровые кусты. Ошибка: сохранение больных растений «на всякий случай», что ведет к заражению всего участка. Шаг 3. Внесение удобрений Внесите комплексное удобрение с содержанием азота, фосфора и калия. Для улучшения структуры почвы и питания используйте перегной или компост. Равномерно распределите органику по поверхности или заделайте в прикорневую зону. Результат: восстановление тургора листьев и активный рост новых побегов. Шаг 4. Регулирование полива Обеспечьте глубокий полив, чтобы влага достигла основных корней, но избегайте чрезмерного переувлажнения почвы. Частота полива зависит от типа грунта и температуры воздуха. Признак нормы: почва влажная на глубине 10–15 см, но без застоя воды. Что делать после процедуры Наблюдайте за цветом и формой новых листьев. В случае появления пятнистостей или гнили проведите обработку специализированными фунгицидами. Рекомендуется также провести рыхление почвы вокруг кустов для доступа воздуха к корням. Распространённые ошибки Игнорирование удаления усов — замедляет развитие основного куста и снижает урожайность будущего года.

Избыточный полив — приводит к загниванию корневой системы и развитию корневых гнилей.

Оставление старых, непроизводительных кустов — создает лишнюю тень и становится очагом распространения болезней.

«Важно понимать, что азотные подкормки в этот период должны быть умеренными. Избыток азота спровоцирует бурный рост зеленой массы, но задержит созревание цветочных почек и сделает растение уязвимым к зимним заморозкам», — объяснил агрохимик Роман Едигаров.

«Удаление старых кустов — это не только вопрос урожайности, но и вопрос гигиены сада. Кусты, которые плодоносили более 3–4 лет, теряют продуктивность и часто становятся накопителями вредителей», — отметила специалист по ягодным культурам Екатерина Мартынова.