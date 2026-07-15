Не календарь решает судьбу урожая, а сам лук: один признак показывает идеальный момент уборки

Сбор лука привязан не к конкретной дате в календаре, а к физиологическому состоянию растения. Главным индикатором готовности служит состояние листовой массы: когда стебли и листья начинают подсыхать и ложиться на землю, культура накопила максимум питательных веществ в луковице и готова к выкопке.

Фото: Pravda.Ru by Алексей Данилов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свежий урожай репчатого лука

Как правильно убирать лук Поэтапный сбор и первичная подготовка луковиц к длительному хранению для предотвращения гнили и прорастания. Когда выполнять: в период массового засыхания и опадения пера, строго в сухую и солнечную погоду. Что понадобится Садовая вила или лопата (для аккуратного подъема луковиц из почвы)

Грабли (для рыхления почвы при выкопке) Шаг 1. Определение готовности Осмотрите грядку. Лук готов к уборке, когда большая часть листьев пожелтела, подсохла и начала опадать. Если выкопать растение раньше, луковица будет рыхлой, с тонкой шелухой, что сократит срок ее хранения. Шаг 2. Выкопка в сухую погоду Аккуратно поднимите луковицы из земли, стараясь не повредить их оболочку. Важно проводить работу в засушливый период: влажная почва и высокая влажность воздуха повышают риск развития гнилей при хранении. Шаг 3. Первичная просушка на открытом воздухе Разложите собранный лук на грядках или специальном настиле под солнцем. Дайте растениям подсохнуть перед сортировкой и переносом в помещение. Контрольный признак — полное высыхание шейки луковицы. Что делать после процедуры После того как лук прошел стадию открытой просушки, проведите сортировку: отберите поврежденные или подгнившие экземпляры. Оставшуюся часть перенесите в проветриваемое, сухое помещение. Следите за тем, чтобы в месте хранения не было застоя воздуха. Распространённые ошибки Сбор по календарному сроку без учета состояния листьев — ведет к недозреванию луковиц или их избыточному перезреванию.

Уборка во время дождя — провоцирует гниение в корневой шейке.

Слишком поздний сбор — приводит к тому, что лук может начать прорастать прямо в почве.

"Попытка привязать уборку лука к конкретному числу часто приводит к потерям. Если собрать культуру слишком рано, она не наберет плотности и будет быстро сохнуть в хранилище. Слишком поздний же сбор чреват потерей товарного вида и риском преждевременного роста", — объяснил специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Экспертная проверка: специалист по овощным культурам открытого грунта : специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов