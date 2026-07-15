Не календарь решает судьбу урожая, а сам лук: один признак показывает идеальный момент уборки

Сбор лука привязан не к конкретной дате в календаре, а к физиологическому состоянию растения. Главным индикатором готовности служит состояние листовой массы: когда стебли и листья начинают подсыхать и ложиться на землю, культура накопила максимум питательных веществ в луковице и готова к выкопке.
Поэтапный сбор и первичная подготовка луковиц к длительному хранению для предотвращения гнили и прорастания.
Когда выполнять: в период массового засыхания и опадения пера, строго в сухую и солнечную погоду.
Осмотрите грядку. Лук готов к уборке, когда большая часть листьев пожелтела, подсохла и начала опадать. Если выкопать растение раньше, луковица будет рыхлой, с тонкой шелухой, что сократит срок ее хранения.
Аккуратно поднимите луковицы из земли, стараясь не повредить их оболочку. Важно проводить работу в засушливый период: влажная почва и высокая влажность воздуха повышают риск развития гнилей при хранении.
Разложите собранный лук на грядках или специальном настиле под солнцем. Дайте растениям подсохнуть перед сортировкой и переносом в помещение. Контрольный признак — полное высыхание шейки луковицы.
После того как лук прошел стадию открытой просушки, проведите сортировку: отберите поврежденные или подгнившие экземпляры. Оставшуюся часть перенесите в проветриваемое, сухое помещение. Следите за тем, чтобы в месте хранения не было застоя воздуха.
"Попытка привязать уборку лука к конкретному числу часто приводит к потерям. Если собрать культуру слишком рано, она не наберет плотности и будет быстро сохнуть в хранилище. Слишком поздний же сбор чреват потерей товарного вида и риском преждевременного роста", — объяснил специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.
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