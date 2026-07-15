Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цена квадрата: ценовой разрыв уничтожил инвестиционный смысл новостроек
Горный рельеф стал вызовом: развязка в Петропавловске-Камчатском разгрузит центр в часы пик
Пробки больше не заблокируют город: во Владивостоке проложили путь в обход заторов
Дожди решили отыграться за весь год: синоптики объяснили странную погоду в ЕАО
Разгон как роскошь: как изменились привычки водителей в условиях дефицита горючего
55 миллионов лежали под ногами, но забрать их оказалось нельзя: житель Приамурья получил срок вместо богатства
Огурцы завалят урожаем: ведро остатков завтрака заставит плети плодоносить до заморозков
Не оливье и не мимоза: слоёный салат объединил продукты, которые редко встречаются вместе
Больше никаких лишних машин на АЗС: новый цифровой фильтр в Чите отсек путь спекулянтам

Урожай просто превращается в кашу: игнорирование этих симптомов оставит вас без кабачков

Садоводство » Овощи

Гниение кабачков на кусте обычно начинается с появления пятен на плодах, которые быстро размягчаются. Чтобы спасти урожай, нужно точно определить причину: грибковая инфекция, бактериоз или физиологический сбой из-за погоды и полива. Успех зависит от скорости реакции и коррекции условий содержания растений.

Кабачок
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Кабачок

Диагностика причин гнили

Признаки поражения зависят от возбудителя и условий среды. Ошибка в определении причины приведет к выбору неверного препарата.

Причина Характер повреждений Факторы риска
Фитофтороз Серые или коричневые пятна на плодах, мягкие гниющие стебли, сероватый налет на листьях. Высокая влажность, застой воды в почве.
Мучнистая роса Белый мучнистый налет на листьях и плодах, последующее размягчение тканей. Тень, плохая вентиляция, высокая влажность воздуха.
Бактериальная гниль Темные мокнущие пятна на плодах, быстрое разрушение структуры плода и стебля. Резкие перепады влажности (засуха, сменяемая ливнем).
Дефицит питания Общий упадок сил растения, завязи засыхают или гниют из-за слабости иммунитета. Бедные почвы, отсутствие подкормок азотом, фосфором или калием.

"Если гниль начинается с нижней части плода, которая соприкасается с землей, и быстро переходит на стебель — это классический признак фитофторы. В таком случае критически важно прекратить полив по листьям и обеспечить доступ воздуха к прикорневой зоне", — объяснил специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Как остановить процесс гниения

Комплекс мер по удалению очагов инфекции и химической защите здоровых частей растения.

Когда выполнять: при первых признаках появления пятен или размягчения тканей плодов.

Что понадобится

  • Фунгициды или биопрепараты (согласно инструкции производителя)
  • Садовый секатор или нож
  • Опрыскиватель

Шаг 1. Санитарная очистка

Удалите все гнилые плоды, пораженные листья и части стеблей. Срезанные части нельзя отправлять в компост — только сжигать или утилизировать. Результатом должна быть полная очистка куста от видимых очагов гнили.

Шаг 2. Обработка защитными средствами

Проведите опрыскивание фунгицидами или биопрепаратами. Обращайте внимание на нижнюю сторону листьев и пазухи завязей. Контрольный признак — равномерное покрытие всех поверхностей раствора без образования крупных капель.

Шаг 3. Коррекция условий

Обеспечьте вентиляцию, удалив лишние нижние листья, которые затеняют почву. Настройте полив: вода должна подаваться строго под корень, чтобы не увлажнять плоды и листву.

Что делать после процедуры

Наблюдайте за новыми завязями. Если пятна перестали появляться, а новые плоды развиваются без размягчения, значит, обработка сработала. При сохранении симптомов повторите опрыскивание через 7-14 дней или смените препарат для предотвращения привыкания патогена.

Распространённые ошибки

  • Полив растений в вечернее время, из-за чего влага остается на листьях всю ночь, что провоцирует грибок.
  • Оставление гнилых плодов на грядке, что ведет к повторному заражению здоровых завязей.
  • Использование одного и того же фунгицида несколько раз подряд.

Меры профилактики

Чтобы кабачки не гнили, необходимо создать среду, в которой патогены не смогут развиваться. Основной упор делается на гигиену грядки и питание.

"Слабый иммунитет растения — главный фактор риска. Недостаток калия делает ткани плодов рыхлыми и проницаемыми для инфекций. Сбалансированная подкормка в период активного роста снижает вероятность массового гниения завязей", — подчеркнул агрохимик Роман Едигаров.

  • Соблюдайте севооборот: не высаживайте кабачки и тыквенные на одном месте чаще одного раза в 3-4 года.
  • Контролируйте плотность посадки: слишком тесное расположение кустов препятствует проветриванию, создавая "парниковый эффект" для грибка.
  • Выбирайте устойчивые сорта: при покупке семян ориентируйтесь на гибриды с пометкой об устойчивости к мучнистой росе и фитофторозу.
  • Режим полива: используйте капельный полив или лейку под корень. Избегайте попадания воды на плоды.
Экспертная проверка: специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов, агрохимик, специалист по удобрениям для сада и огорода Роман Едигаров
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Назад в будущее: почему советские стандарты формы стали главным трендом 2026 года
Красота и стиль
Назад в будущее: почему советские стандарты формы стали главным трендом 2026 года
Забытая яма в Якутске: как русские доказали то, во что не верила вся Европа
Наука и техника
Забытая яма в Якутске: как русские доказали то, во что не верила вся Европа
Популярное
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса

Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.

Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Мечты разбились о суровую реальность: владельцы в РФ массово избавляются от новых Chery и Haval
Последний нефтяной щит Америки рухнул: Трамп оказался перед мировым энергетическим штормом
Секретный план Макрона: коалиция на границах Украины готова к действиям Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Миллионы баррелей в ловушке: российский танкерный флот замер в ожидании фатального решения
Забытая яма в Якутске: как русские доказали то, во что не верила вся Европа
Забытая яма в Якутске: как русские доказали то, во что не верила вся Европа
Последние материалы
Пожилым людям станет намного легче: в Мильковском округе внедрили новый стандарт диагностики
Стройка с нуля стала роскошью: ипотечные заемщики в России выбрали иной путь обновления жилья
Природа вышла из берегов: затяжные ливни в Челябинской области создали критическую нагрузку на ГТС
Природа со всеми удобствами: как сохранить ощущение свободы, не жертвуя комфортом
Жить теперь станет проще: в Биробиджане ускорили темпы создания доступного жилья для людей
Общение без единого слова и взгляда: биологи обнаружили скрытый канал передачи данных в грунте
Чистота, которая держится неделями: как одно средство из косметички избавит вас от разводов на зеркале
Ростовская область: определены сроки охоты на сурка, косулю, волков и шакалов
Богатства Курильских островов вышли на новый уровень: запуск производства обеспечит рынок до 2029 года
Ученые из Университета штата Мичиган связали прием комбинированных контрацептивов с перееданием
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.