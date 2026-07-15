Урожай просто превращается в кашу: игнорирование этих симптомов оставит вас без кабачков

Гниение кабачков на кусте обычно начинается с появления пятен на плодах, которые быстро размягчаются. Чтобы спасти урожай, нужно точно определить причину: грибковая инфекция, бактериоз или физиологический сбой из-за погоды и полива. Успех зависит от скорости реакции и коррекции условий содержания растений.
Признаки поражения зависят от возбудителя и условий среды. Ошибка в определении причины приведет к выбору неверного препарата.
|Причина
|Характер повреждений
|Факторы риска
|Фитофтороз
|Серые или коричневые пятна на плодах, мягкие гниющие стебли, сероватый налет на листьях.
|Высокая влажность, застой воды в почве.
|Мучнистая роса
|Белый мучнистый налет на листьях и плодах, последующее размягчение тканей.
|Тень, плохая вентиляция, высокая влажность воздуха.
|Бактериальная гниль
|Темные мокнущие пятна на плодах, быстрое разрушение структуры плода и стебля.
|Резкие перепады влажности (засуха, сменяемая ливнем).
|Дефицит питания
|Общий упадок сил растения, завязи засыхают или гниют из-за слабости иммунитета.
|Бедные почвы, отсутствие подкормок азотом, фосфором или калием.
"Если гниль начинается с нижней части плода, которая соприкасается с землей, и быстро переходит на стебель — это классический признак фитофторы. В таком случае критически важно прекратить полив по листьям и обеспечить доступ воздуха к прикорневой зоне", — объяснил специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.
Комплекс мер по удалению очагов инфекции и химической защите здоровых частей растения.
Когда выполнять: при первых признаках появления пятен или размягчения тканей плодов.
Удалите все гнилые плоды, пораженные листья и части стеблей. Срезанные части нельзя отправлять в компост — только сжигать или утилизировать. Результатом должна быть полная очистка куста от видимых очагов гнили.
Проведите опрыскивание фунгицидами или биопрепаратами. Обращайте внимание на нижнюю сторону листьев и пазухи завязей. Контрольный признак — равномерное покрытие всех поверхностей раствора без образования крупных капель.
Обеспечьте вентиляцию, удалив лишние нижние листья, которые затеняют почву. Настройте полив: вода должна подаваться строго под корень, чтобы не увлажнять плоды и листву.
Наблюдайте за новыми завязями. Если пятна перестали появляться, а новые плоды развиваются без размягчения, значит, обработка сработала. При сохранении симптомов повторите опрыскивание через 7-14 дней или смените препарат для предотвращения привыкания патогена.
Чтобы кабачки не гнили, необходимо создать среду, в которой патогены не смогут развиваться. Основной упор делается на гигиену грядки и питание.
"Слабый иммунитет растения — главный фактор риска. Недостаток калия делает ткани плодов рыхлыми и проницаемыми для инфекций. Сбалансированная подкормка в период активного роста снижает вероятность массового гниения завязей", — подчеркнул агрохимик Роман Едигаров.
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