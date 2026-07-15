Урожай просто превращается в кашу: игнорирование этих симптомов оставит вас без кабачков

Гниение кабачков на кусте обычно начинается с появления пятен на плодах, которые быстро размягчаются. Чтобы спасти урожай, нужно точно определить причину: грибковая инфекция, бактериоз или физиологический сбой из-за погоды и полива. Успех зависит от скорости реакции и коррекции условий содержания растений.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Кабачок

Диагностика причин гнили

Признаки поражения зависят от возбудителя и условий среды. Ошибка в определении причины приведет к выбору неверного препарата.

Причина Характер повреждений Факторы риска Фитофтороз Серые или коричневые пятна на плодах, мягкие гниющие стебли, сероватый налет на листьях. Высокая влажность, застой воды в почве. Мучнистая роса Белый мучнистый налет на листьях и плодах, последующее размягчение тканей. Тень, плохая вентиляция, высокая влажность воздуха. Бактериальная гниль Темные мокнущие пятна на плодах, быстрое разрушение структуры плода и стебля. Резкие перепады влажности (засуха, сменяемая ливнем). Дефицит питания Общий упадок сил растения, завязи засыхают или гниют из-за слабости иммунитета. Бедные почвы, отсутствие подкормок азотом, фосфором или калием.

"Если гниль начинается с нижней части плода, которая соприкасается с землей, и быстро переходит на стебель — это классический признак фитофторы. В таком случае критически важно прекратить полив по листьям и обеспечить доступ воздуха к прикорневой зоне", — объяснил специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Как остановить процесс гниения Комплекс мер по удалению очагов инфекции и химической защите здоровых частей растения. Когда выполнять: при первых признаках появления пятен или размягчения тканей плодов. Что понадобится Фунгициды или биопрепараты (согласно инструкции производителя)

Садовый секатор или нож

Опрыскиватель Шаг 1. Санитарная очистка Удалите все гнилые плоды, пораженные листья и части стеблей. Срезанные части нельзя отправлять в компост — только сжигать или утилизировать. Результатом должна быть полная очистка куста от видимых очагов гнили. Шаг 2. Обработка защитными средствами Проведите опрыскивание фунгицидами или биопрепаратами. Обращайте внимание на нижнюю сторону листьев и пазухи завязей. Контрольный признак — равномерное покрытие всех поверхностей раствора без образования крупных капель. Шаг 3. Коррекция условий Обеспечьте вентиляцию, удалив лишние нижние листья, которые затеняют почву. Настройте полив: вода должна подаваться строго под корень, чтобы не увлажнять плоды и листву. Что делать после процедуры Наблюдайте за новыми завязями. Если пятна перестали появляться, а новые плоды развиваются без размягчения, значит, обработка сработала. При сохранении симптомов повторите опрыскивание через 7-14 дней или смените препарат для предотвращения привыкания патогена. Распространённые ошибки Полив растений в вечернее время, из-за чего влага остается на листьях всю ночь, что провоцирует грибок.

Оставление гнилых плодов на грядке, что ведет к повторному заражению здоровых завязей.

Использование одного и того же фунгицида несколько раз подряд.

Меры профилактики

Чтобы кабачки не гнили, необходимо создать среду, в которой патогены не смогут развиваться. Основной упор делается на гигиену грядки и питание.

"Слабый иммунитет растения — главный фактор риска. Недостаток калия делает ткани плодов рыхлыми и проницаемыми для инфекций. Сбалансированная подкормка в период активного роста снижает вероятность массового гниения завязей", — подчеркнул агрохимик Роман Едигаров.

Соблюдайте севооборот: не высаживайте кабачки и тыквенные на одном месте чаще одного раза в 3-4 года.

не высаживайте кабачки и тыквенные на одном месте чаще одного раза в 3-4 года. Контролируйте плотность посадки: слишком тесное расположение кустов препятствует проветриванию, создавая "парниковый эффект" для грибка.

слишком тесное расположение кустов препятствует проветриванию, создавая "парниковый эффект" для грибка. Выбирайте устойчивые сорта: при покупке семян ориентируйтесь на гибриды с пометкой об устойчивости к мучнистой росе и фитофторозу.

при покупке семян ориентируйтесь на гибриды с пометкой об устойчивости к мучнистой росе и фитофторозу. Режим полива: используйте капельный полив или лейку под корень. Избегайте попадания воды на плоды.

Экспертная проверка: специалист по овощным культурам открытого грунта пециалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов , агрохимик, специалист по удобрениям для сада и огорода Роман Едигаров