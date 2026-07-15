Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тверская область в тревоге: в свинине нашли опасный препарат, который мог попасть на столы жителей
Заправки в Пермском крае открылись: жесткие ограничения заставили водителей сменить привычки
Поселки получили долгожданный шанс: в Ростовской области реализовали проект по детским зонам
От чертежей к старту: российская частная ракета получила шанс выйти в космос
90 дней без детей: частный сад на Урале отправили под замок после жесткой проверки
Золотая жила дала сбой: Азербайджан начал терять привычные нефтяные объемы
Это кажется невероятным: томатный салат в банке хранится всю зиму без капли уксуса
Кости выдали всех: химический анализ раскрыл тайную связь Вильнюса с Древней Русью
Не выбрасывайте старые полотенца: один необычный ингредиент помогает вернуть им чистоту всего за одну ночь

Настоящая биологическая бомба: неправильное использование этого удобрения превращает урожай в мусор

Садоводство

Органика — это валюта плодородия, но многие дачники тратят её впустую, превращая огород в зону боевых действий. Навоз воспринимают как магическую панацею, которую нужно вбивать в землю в промышленных масштабах. Это ошибка. Почва — это живой пищеварительный тракт, а не бездонная яма. Важно не сколько вы привезли машин удобрения, а как микроорганизмы успеют "переварить" этот ресурс до того, как он сожжет корни растений или улетучится в атмосферу.

цинния
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
цинния

Весенний десерт: как не сжечь рассаду

Весеннее внесение навоза напоминает подачу острого блюда: одно лишнее движение — и гастрит у растений обеспечен. В это время почва просыпается. Если вы завалите лунки свежаком, аммиак просто дезинфицирует всё живое, включая нежные корни. Весной в ход идет только перегной — "золото", которое вылежалось минимум год и пахнет весенним лесом, а не фермой. Это быстрые углеводы для старта вегетации.

"Свежий навоз весной — это биологическая бомба. Он не питает, а отравляет неокрепшие всходы продуктами распада. Используйте только рассыпчатый субстрат и делайте подушку из земли. Три сантиметра грунта между удобрением и корнем — это бронежилет для вашего урожая", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Чтобы удобрение сработало быстро, нужен полив. Без воды навоз в сухой земле превращается в бесполезный камень. Растение "пьет" питательные вещества, а не грызет их. Если весна засушливая, даже самый элитный перегной останется мертвым грузом до первых ливней.

Осенний депозит: работа на перспективу

Осень — идеальное время для ленивого огородника. Сейчас природа работает на вас. Свежий навоз, разбросанный в сентябре-октябре, — это не грязь, а стратегический запас. За зиму циклы заморозки и оттаивания разрыхлят структуру, а талые воды доставят азот и калий именно туда, где они понадобятся весной. Не нужно ничего перекапывать до изнеможения — достаточно слегка заделать органику в верхний слой.

"Осеннее внесение навоза восстанавливает структуру почвы, которую мы истощили за лето. Главное здесь — не оставлять его на поверхности. Без заделки азот улетает в небо за пару недель, и вы остаетесь с кучей бесполезной соломы", — объяснил Pravda. Ru почвовед Игорь Лыткин.

Параметр Весеннее внесение Осеннее внесение
Тип навоза Только перепревший (перегной) Свежий или полуперепревший
Способ заделки Точечно в лунку с прослойкой Сплошное разбрасывание
Риск ожогов Высокий Отсутствует

Черви и почвенные бактерии — ваши бесплатные батраки. Навоз для них — топливо. Чем активнее жизнь в почве, тем меньше вам придется размахивать лопатой. Здоровая земля сама становится рыхлой и питательной, если подпитывать её с умом, а не заливать химией при каждом чихе рассады.

"Навоз — это не просто еда для растений, это кондиционер для грунта. Он склеивает песчинки и разрыхляет глину. Но помните: избыток органики привлекает медведку и личинок хруща, поэтому соблюдайте меру и дозировку", — подчеркнул эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Ответы на популярные вопросы об использовании навоза

Можно ли вносить навоз под картофель перед посадкой?

Можно, но только полностью перепревший. Свежий навоз спровоцирует вспышку парши, и вы получите урожай в некрасивых язвах. Лучше сдобрить картофельное поле свежей органикой с осени.

Какой навоз самый питательный?

Конский — король органики. Он "горячий", быстро разлагается и содержит максимум азота. Коровий — классика, он мягче. Свиной навоз очень кислый и агрессивный, его без долгого компостирования в огород лучше не пускать.

Нужно ли перекапывать землю после внесения навоза осенью?

Глубокая вспашка не нужна. Достаточно перемешать удобрение с верхними 10-15 сантиметрами почвы. Так вы сохраните аэробы в целости, и органика быстрее превратится в гумус.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по овощным культурам Алексей Данилов, почвовед Игорь Лыткин, эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Военные новости
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Военные новости
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Газ
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Популярное
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса

Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.

Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Мечты разбились о суровую реальность: владельцы в РФ массово избавляются от новых Chery и Haval
Радев отменил обязательства Болгарии перед Украиной, но оставил лазейку Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Миллионы баррелей в ловушке: российский танкерный флот замер в ожидании фатального решения
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Последние материалы
Сердце под ударом даже при норме АД: кардиолог перечислил главные угрозы для жизни
Россияне неожиданно вырвались вперёд: как прямые рейсы перевернули спрос на Сейшелы
Бензин больше не нужен: можно ли использовать воду из-под крана в качестве топлива
Квас выпили, а за руль когда можно? Водителям назвали безопасное время ожидания
Когда бензин на вес золота: Ростех показал, чем теперь будут прикрывать НПЗ
Жесткий факт о женской онкологии: защитные механизмы теряют силу при столкновении с агрессивной средой
Они крушили драгоценную бронзу: безумный ритуал в китайской гробнице лишил артефакты былой мощи
Кошка внезапно ушла в транс: обычный кухонный инвентарь буквально "выключает" питомца
Кошелек россиян получил новый удар: обычная продуктовая корзина стала дороже на тысячи рублей
Сборка LEGO и виноград: технический рывок 1X стер грань между андроидом и человеком
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.