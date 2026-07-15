Настоящая биологическая бомба: неправильное использование этого удобрения превращает урожай в мусор

Органика — это валюта плодородия, но многие дачники тратят её впустую, превращая огород в зону боевых действий. Навоз воспринимают как магическую панацею, которую нужно вбивать в землю в промышленных масштабах. Это ошибка. Почва — это живой пищеварительный тракт, а не бездонная яма. Важно не сколько вы привезли машин удобрения, а как микроорганизмы успеют "переварить" этот ресурс до того, как он сожжет корни растений или улетучится в атмосферу.

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Весенний десерт: как не сжечь рассаду

Весеннее внесение навоза напоминает подачу острого блюда: одно лишнее движение — и гастрит у растений обеспечен. В это время почва просыпается. Если вы завалите лунки свежаком, аммиак просто дезинфицирует всё живое, включая нежные корни. Весной в ход идет только перегной — "золото", которое вылежалось минимум год и пахнет весенним лесом, а не фермой. Это быстрые углеводы для старта вегетации.

"Свежий навоз весной — это биологическая бомба. Он не питает, а отравляет неокрепшие всходы продуктами распада. Используйте только рассыпчатый субстрат и делайте подушку из земли. Три сантиметра грунта между удобрением и корнем — это бронежилет для вашего урожая", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Чтобы удобрение сработало быстро, нужен полив. Без воды навоз в сухой земле превращается в бесполезный камень. Растение "пьет" питательные вещества, а не грызет их. Если весна засушливая, даже самый элитный перегной останется мертвым грузом до первых ливней.

Осенний депозит: работа на перспективу

Осень — идеальное время для ленивого огородника. Сейчас природа работает на вас. Свежий навоз, разбросанный в сентябре-октябре, — это не грязь, а стратегический запас. За зиму циклы заморозки и оттаивания разрыхлят структуру, а талые воды доставят азот и калий именно туда, где они понадобятся весной. Не нужно ничего перекапывать до изнеможения — достаточно слегка заделать органику в верхний слой.

"Осеннее внесение навоза восстанавливает структуру почвы, которую мы истощили за лето. Главное здесь — не оставлять его на поверхности. Без заделки азот улетает в небо за пару недель, и вы остаетесь с кучей бесполезной соломы", — объяснил Pravda. Ru почвовед Игорь Лыткин.

Параметр Весеннее внесение Осеннее внесение Тип навоза Только перепревший (перегной) Свежий или полуперепревший Способ заделки Точечно в лунку с прослойкой Сплошное разбрасывание Риск ожогов Высокий Отсутствует

Черви и почвенные бактерии — ваши бесплатные батраки. Навоз для них — топливо. Чем активнее жизнь в почве, тем меньше вам придется размахивать лопатой. Здоровая земля сама становится рыхлой и питательной, если подпитывать её с умом, а не заливать химией при каждом чихе рассады.

"Навоз — это не просто еда для растений, это кондиционер для грунта. Он склеивает песчинки и разрыхляет глину. Но помните: избыток органики привлекает медведку и личинок хруща, поэтому соблюдайте меру и дозировку", — подчеркнул эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Ответы на популярные вопросы об использовании навоза

Можно ли вносить навоз под картофель перед посадкой?

Можно, но только полностью перепревший. Свежий навоз спровоцирует вспышку парши, и вы получите урожай в некрасивых язвах. Лучше сдобрить картофельное поле свежей органикой с осени.

Какой навоз самый питательный?

Конский — король органики. Он "горячий", быстро разлагается и содержит максимум азота. Коровий — классика, он мягче. Свиной навоз очень кислый и агрессивный, его без долгого компостирования в огород лучше не пускать.

Нужно ли перекапывать землю после внесения навоза осенью?

Глубокая вспашка не нужна. Достаточно перемешать удобрение с верхними 10-15 сантиметрами почвы. Так вы сохраните аэробы в целости, и органика быстрее превратится в гумус.

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