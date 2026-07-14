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Ваша малина ждёт перемен: как понять, что ягодник "засиделся" на одном месте

Садоводство

Малина измельчала, а кусты выглядят угнетенными? Это не сигнал к покупке удобрений, а прямое требование перемен. Малина — кочевник. На одном месте она истощает почву и накапливает патогены, поэтому возврат былой плодовитости реально обеспечить лишь через смену дислокации.

мульчирование малины
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
мульчирование малины

Почему малина теряет урожайность

Традиционная ошибка — вера в "волшебную" подкормку. На деле куст за 5-8 лет выедает доступное питание, а в прикорневой зоне селится грибок. Скученность посадок мешает проветриванию, превращая малинник в рассадник болезней. Пора прекратить битву с урожаем и просто дать корням новое пространство.

"Корневая система малины поверхностная. Глубокое рыхление здесь работает как диверсия, разбивая всасывающие корешки. Мульчирование органикой — единственный способ сохранить структуру почвы, не прибегая к лишней нагрузке", — отметил в беседе с Pravda.Ru садовник-практик Сергей Михеев.

Куда переносить ягодник

Не сажайте малину там, где до этого жила клубника — тонкости обрезки и общие вредители сделают старт невыносимым. Идеальные предшественники: бобовые, кабачки, лук и любые сидераты, улучшающие биологическую активность грунта.

Плохие соседи / Предшественники Хорошие предшественники
Клубника, земляника, картофель Лук, кабачки, горох, сидераты

Технология пересадки без надрыва

Освободите куст от лишних побегов, обрезав их на высоте 50 см до переезда. Это сэкономит силы корням. Выкапывайте комом, избегая оголения корней. Заглубляйте в яму 30 см, уплотняйте ногами и обильно проливайте. Мульчируйте слоем 10 см любым доступным органическим материалом — так вы создадите стабильный баланс для приживаемости.

"Малина реагирует на условия по принципу домино. Неправильная почвенная среда запускает грибковые поражения, которые потом приходится лечить годами. Исправляйте ошибки на этапе выбора участка", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по защите растений Андрей Зорин.

Ответы на популярные вопросы о малине

Когда лучше пересаживать?

Оптимально весной до набухания почек или осенью после опадания листвы. Главное — дать корням адаптироваться до наступления холодов.

Нужно ли удобрять при посадке?

Лучше используйте компост или перепревший навоз в яму. Агрессивные стимуляторы на старте часто вызывают передозировку.

Почему не стоит сажать после пасленовых?

Риск накопления фитофтороза и вирусных инфекций в грунте слишком велик для нежной малины.

Можно ли оставить старый малинник, если он еще дает ягоды?

Можно, но урожай будет деградировать. Биологические индикаторы созревания и размер ягоды будут падать с каждым сезоном.

"Пересадка — это вынужденная перезагрузка системы. Растение должно сменить вектор с накопления инфекций в почве на активную вегетацию в новой среде", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

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Экспертная проверка: cадовник-практик Сергей Михеев, специалист по защите растений Андрей Зорин, почвовед Игорь Лыткин
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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