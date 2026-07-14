Урожай не созрел, но уже на земле: почему слива начала терять плоды и силы одновременно

Слива сбрасывает зеленцы — горе для огородника. Дерево пытается избавиться от лишнего груза, когда не справляется с нагрузкой. Разберемся, где искать причину: в биологии, агротехнике или вредителях.

Фото: pixabay.com by Manseok Kim, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ зеленые сливы

Естественный сброс: когда дерево право

Иногда опадание — норма. Слива завязывает плодов больше, чем может прокормить. Лишний "балласт" идет на землю. Это происходит и с ягодными кустарниками при перегрузке. Если упало немного — не мешайте дереву. Итоговый урожай будет крупнее и слаще.

"Дерево — лучший оценщик собственных сил. Если осыпались мелкие завязи вскоре после цветения, это регулировка численности. А вот массовый листопад здоровых плодов в июле — сигнал о сбое систем жизнеобеспечения", — констатировал в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Дефицит влаги и голодание корней

Слива жаждет стабильности. Переход от засухи к ливневым дождям — шок. Дерево минимизирует испарение и сбрасывает плоды. Избежать этого поможет органическое мульчирование приствольного круга. Мульча удержит влагу и стабилизирует температуру почвы.

Тип проблемы Влияние на сливу Засуха Обезвоживание, сброс завязи Дефицит калия/кальция Хрупкость черешков, голодание плодов

"Нехватка элементов питания — системная ошибка. Кальций отвечает за стенки клеток плодоножки. Если его мало, любая встряска отправит плод на землю. Исправлять питание нужно заблаговременно, по схеме умного земледелия", — предупредил в беседе с Pravda.Ru агрохимик Роман Едигаров.

Вредители и плодовая гниль

Разрежьте опавшую сливу. Ход внутри мякоти, личинка или потемневшая косточка — работа вредителей. Камедь на кожице — еще один признак. Такие плоды нужно немедленно утилизировать. Грибок монилиоз проникает именно через микротравмы, оставленные насекомыми. Если болячка пошла по саду, лечить дерево сейчас уже поздно.

Механические травмы плодов

Град или трение о ветки повреждают кожицу. Осы тоже рвут созревающую мякоть. Такие сливы начинают гнить. В отличие от поражения вредителями, внутри таких плодов нет ходов, а повреждение всегда поверхностное.

"Любая рана на кожице для споры гриба — открытые ворота. Инфекция распространяется мгновенно при высокой влажности. Сбор падалицы — обязательная гигиена, чтобы минимизировать споровую нагрузку на следующий год", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по защите растений Андрей Зорин.

Ответы на популярные вопросы о сливовых садах

Зачем дерево сбрасывает здоровые на вид сливы?

Это может быть реакцией на критический дефицит питания или резкий перепад влажности. Дерево "консервирует" остатки сил ради выживания.

Нужно ли закапывать падалицу под деревом?

Ни в коем случае. Это рассадник гнили и зимовка для вредителей. Только удаление с участка.

Почему важно проверять именно косточку?

Потемнение косточки указывает на скрытых вредителей, которые выедают плод изнутри. Снаружи слива может выглядеть почти здоровой.

Спасет ли мульчирование от опадания?

Мульча выравнивает режим влажности почвы. Это снимает главный стрессовый фактор для корней, но не отменяет защиту от инфекций.

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