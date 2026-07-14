Ягодное счастье: как позаботиться о клубнике сегодня, чтобы завтра собрать рекордный урожай

После сбора последних ягод садовая земляника вступает в критическую фазу своего развития: растения начинают восстанавливать силы и закладывать цветочные почки для следующего сезона. В июле и августе любая ошибка в уходе — от игнорирования вредителей до неправильной обрезки — может обернуться потерей половины урожая в будущем году.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain кусты клубники

Подготовка грядки: гигиена против инфекций

Прежде чем приступать к внесению удобрений или обработке фунгицидами, клубничник нужно привести в порядок механически. Первым делом удаляются все сорняки, которые конкурируют с кустами за питание. Лишние усы, если вы не планируете размножать сорт, срезают острым секатором, так как они оттягивают на себя колоссальное количество ресурсов растения. Также важно убрать старые цветоносы и листья, лежащие непосредственно на земле — именно они чаще всего становятся очагами развития гнили.

"Если вы заметили признаки карликовости, сильную деформацию розеток или скручивание листвы в центре куста, такое растение лучше не лечить, а сразу выкопать. Подобные симптомы часто указывают на вирусные болезни или сильное заражение нематодой, которые быстро распространяются на соседние здоровые экземпляры", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

После удаления растительного мусора почву вокруг кустов необходимо аккуратно прорыхлить. Это обеспечит приток кислорода к корням и поможет влаге глубже проникать в грунт. В этот же период важно следить за состоянием других культур в саду, ведь часто болезни овощей или вредители с соседних грядок могут мигрировать на клубнику.

Правила подкормки: чем кормить клубнику после плодоношения

Заблуждение, что после ягодного сезона клубнике нужен отдых, может стоить садоводу будущего урожая. Напротив, в этот момент растению жизненно необходим азот для наращивания новой листовой массы, а также фосфор и калий для укрепления корневой системы и закладки почек. Идеально подходят комплексные удобрения (нитрофоска) или специализированные смеси для ягодных культур с равным соотношением макроэлементов. Не лишним будет и органическое земледелие, предполагающее внесение перегноя или компоста в междурядья.

"В июле важно дать кустам полноценный азотно-фосфорно-калийный заряд, но уже к середине августа тактику нужно менять. С конца лета азот мы исключаем полностью, чтобы не провоцировать рост зелени перед морозами, и переходим на калийно-фосфорные составы для успешной зимовки", — подчеркнул в интервью Pravda.Ru агрохимик Роман Едигаров.

Стричь или не стричь: когда обрезка листьев необходима

Тотальное скашивание ботвы — процедура спорная. Если ваша клубника молодая, а листья на ней сочные, чистые и без пятен, лучше оставить их в покое. Листовой аппарат продолжает вырабатывать питательные вещества для корней. Однако если грядка страдает от пятнистостей или вредителей, листья срезают полностью, стараясь не повредить "сердечко" (точку роста). Чтобы растения легче перенесли стресс, проводите обрезку в сухую погоду и не забудьте обильно полить кусты после завершения работ.

Проблема / Вредитель Метод борьбы или препарат Пятнистости и гнили 1% бордоская жидкость, "Скор" или "Топаз" Земляничный клещ Акарициды ("Фитоверм", "Актеллик") Долгоносик Инсектициды ("Алатар", "Кинмикс") Мучнистая роса Коллоидная сера или "Топаз"

Защита от вредителей: борьба с клещом и долгоносиком

Земляничный клещ — невидимый враг, который выдает себя сморщенной, маслянисто-желтоватой листвой. Обычные средства от насекомых его не берут, требуются именно акарициды. Другой противник, долгоносик, активен еще весной, но именно после сбора урожая можно существенно сократить его популяцию, чтобы в будущем году не лишиться завязей. Обработки важно проводить поэтапно: сначала фунгициды от грибков, а через неделю — инсектициды против вредителей. Вместе с ягодником можно обработать и другие плодовые культуры, если замечено нашествие вредителей на яблонях или малине.

"Для сдерживания нематоды и отпугивания мелких вредителей я рекомендую использовать биологическую защиту. Например, высаженные в междурядьях бархатцы или календула выделяют фитонциды, которые угнетают почвенных паразитов без применения тяжелой химии", — констатировал специалист по защите растений Андрей Зорин.

Ответы на популярные вопросы о восстановительном уходе за клубникой

Можно ли использовать народные средства для борьбы с клещом после сбора урожая?

Народные методы, вроде настоя луковой шелухи или чеснока, эффективны только для профилактики. При явных признаках заражения (деформированные листья) они не справятся, требуются профессиональные акарициды.

Через сколько дней после обрезки листьев можно проводить опрыскивание?

Нужно выждать 3-5 дней. За это время срезы на растении подсохнут ("затянутся"), что предотвратит попадание инфекции внутрь тканей при контакте с растворами препаратов.

Нужно ли поливать клубнику в августе, если урожай уже собран?

Полив обязателен. Даже если листвы немного, корни должны получать влагу для полноценной закладки цветочных почек на будущий год. В засушливый август без полива урожая в следующем году будет мало.

Клубника на одном месте растет уже 5 лет, помогут ли ей подкормки?

После 3-4 лет плодоношения клубника обычно дегенерирует, накапливая болезни и вредителей. В этом случае подкормки дадут лишь временный эффект. Старую грядку лучше ликвидировать и заложить новую на другом месте.

Читайте также