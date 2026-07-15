Забудьте про навоз: игнорирование этого элемента делает овощи деревянными на вкус

В июле свёкла и морковь переходят в режим "форсажа". Идёт налив корнеплода. Если сейчас допустить перекос в питании, вместо упругих овощей получите водянистую "бороду". Растения подают сигнал: азот в сторону, пора заправлять почву калием и минералами. Разбираемся, как превратить грядки в конвейер по производству сладости без лишних телодвижений.

Фото: Pravda.ru by Алексей Данилов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свёкла на грядке

Калий — топливо для сахаров

Середина лета — экватор сезона. Растение должно перекачать энергию из ботвы в корень. За этот транспорт отвечает калий. Без него морковь будет пресной, а свёкла потеряет насыщенный цвет. Самый ленивый и эффективный способ — калимагнезия. Один замах — два зайца: калий питает, магний разгоняет фотосинтез. Растворяем 1 ст. ложку в 10 литрах воды и кормим по влажной земле.

"Если нет желания возиться с химией, берите золу. Это бесплатный концентрат калия и кальция. Стакан золы на ведро воды — и овощи скажут спасибо", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Если бюджет позволяет, используйте монофосфат калия. Это элитное топливо. 15-20 граммов на ведро воды заставят корнеплоды расти как на дрожжах. Результат виден уже через неделю: ботва крепнет, плод тяжелеет. Органика работает медленнее, но надежнее в долгосроке.

Фосфорная броня для хранения

Без фосфора морковь растет хилой. Она не наберет нужного размера и сгниет в подвале к декабрю. Фосфор — это скелет и иммунитет. Он плохо растворяется в холодной воде, поэтому делаем вытяжку. Две ложки суперфосфата заливаем литром кипятка на ночь. Утром сливаем прозрачную жидкость в ведро — концентрат готов. Это залог того, что овощи будут хрустеть до весны.

Элемент Влияние на результат Калий Накопление сахара и плотность Фосфор Размер и длительная лежкость Бор Отсутствие пустот и жестких волокон

Комбинируйте подкормки. Суперфосфат отлично ладит с калимагнезией. Можно мешать их в одной баковой смеси. Это экономит время. Природное земледелие учит нас — меньше движений, больше смысла. Один полив закрывает все потребности растения в июле.

Микроэлементы: соль и бор

Свёкла — выходец с морских побережий. Она обожает натрий. Морковь в такой поддержке не нуждается. Для свёклы хватит одной ложки обычной поваренной соли на ведро воды. Это сделает её сахарной и уберет привкус земли. Но строго под корень. Попадание соли на морковь угнетет её рост.

"Черные кольца внутри свёклы — это дефицит бора. Опрыскайте листья раствором борной кислоты (2 г на 10 л) вечером. Это спасет урожай от 'деревянного' вкуса", — объяснила Pravda. Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Борная кислота сначала разводится в стакане горячей воды. Кристаллы должны исчезнуть полностью. Затем доливаем до объема ведра. Не перепутайте: свёклу солью балуем, морковь — игнорируем. У каждой культуры свой характер, и мудрый садовод это учитывает.

Черный список: что погубит вкус

Забудьте про навоз и мочевину в июле. Азот сейчас — враг номер один. Он заставляет овощи "дичать". Вместо гладкого корня вырастет косматых волосатых монстров. Избыток азота — это нитраты, пустоты и горечь. Морковь трескается, свёкла становится водянистой. Чистая органика хороша весной, сейчас время минеральной точности.

"Агрессивная химия в июле нарушает биологическую активность грунта. Используйте выверенные дозы и органические методы вроде зольного настоя", — подчеркнул эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Помните про режим полива. Если земля пересохла, а потом вы залили её удобрениями — корнеплод лопнет. Сначала чистая вода, потом питательный "коктейль". В июле почва должна быть умеренно влажной постоянно. Резкие скачки влажности уничтожат внешний вид даже самого сортового овоща.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли использовать навозную жижу в июле?

Нет. Это вызовет бурный рост ботвы и деформацию корнеплодов. Оставьте азот для капусты или огурцов.

Почему морковь выросла "волосатой"?

Это признак избытка азота или подкормки свежим навозом. Растение пускает мелкие всасывающие корешки по всему плоду в поисках питания.

Как часто нужно удобрять солью свёклу?

Достаточно одного раза за сезон в стадии активного налива. Передозировка натрия вредна для структуры почвы.

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