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Желтое перо — не сигнал для копки: учимся определять реальную зрелость урожая

Садоводство

Желтые кончики на луковой грядке огородники часто воспринимают как финишную ленточку. Рука сама тянется к лопате, хотя растению может не хватать банальной влаги или защиты от вредителей. Поспешная уборка недозревших головок оборачивается потерей половины урожая уже к середине зимы из-за гнили и усыхания. Правильный момент для работы в огороде определяют не по календарю, а по конкретным изменениям в структуре шейки и чешуи.

Урожай лука и чеснока
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Урожай лука и чеснока

Разница между созреванием и болезнью

Естественное увядание ботвы происходит из-за оттока питательных веществ в подземную часть. Листья желтеют равномерно, начиная с самых кончиков. Если на зелени видны серые пятна или фиолетовый налет, это признак пероноспороза. В таком случае ткани отмирают раньше времени, и луковица не успевает набрать массу. Подобный процесс требует лечения, а не немедленной выкопки.

"Выкопать лук с признаками болезни и сразу положить его на хранение — значит заразить весь погреб. Больное перо нужно срезать и сжечь, а луковицы просушивать отдельно от здоровых на солнце не менее недели", — объяснила в беседе с Pravda.Ru фитопатолог Наталья Дроздова.

Когда растение здорово, хлорофилл разрушается постепенно. Нижние листья сохнут, становясь хрупкими. Если же перо ложится на землю зеленым и сочным после сильного ветра, это не повод для уборки. Настоящая зрелость наступает, когда шейка — место соединения ботвы и головки — теряет упругость и истончается.

Золотые правила для репчатого лука

Для проверки готовности репки достаточно двух тестов. Первый — на ощупь. Шейка зрелого лука должна стать мягкой и тонкой. Если при сдавливании пальцами чувствуется сочность, головка еще растет. Второй показатель — звук и цвет чешуи. Верхние рубашки должны приобрести золотистый, красный или фиолетовый оттенок согласно сорту. При трении они издают характерный сухой шелест.

Признак Готовность к уборке
Шейка лука Тонкая, сухая, полегшая
Верхняя чешуя Сухая, звонкая, окрашенная
Листья чеснока 3-4 нижних листа полностью усохли

За две недели до предполагаемых работ полив полностью прекращают. Это дает сигнал корням, что активная фаза завершена. В сырое лето над грядками устанавливают временные навесы. Избыток влаги в финальной стадии делает результат непредсказуемым: лук может пойти в рост по второму кругу.

Как не опоздать с чесноком

Озимый чеснок не сигнализирует о зрелости полеганием ботвы. Его стебель остается жестким. Тот самый секрет заключается в контрольных стрелках. На грядке оставляют два-три цветоноса. Когда семенная коробочка лопается и наружу проглядывают бульбочки, у садовода остается около пяти дней. Если передержать чеснок в земле, покровные чешуи лопнут, и головка распадется на отдельные зубцы.

"Для ярового чеснока, который не дает стрелок, индикатором служат именно нижние листья. Как только они превратились в сухую пергаментную бумагу, пора брать вилы. Медлить нельзя: осенние дожди спровоцируют рост молодых корней, что обнулит лежкость", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Яровой чеснок обычно запаздывает относительно озимого на три-четыре недели. Его выбирают из гряд на исходе августа. Важно учитывать, что при температуре почвы выше 25 градусов развитие луковиц замедляется. В жаркое лето сроки могут сдвинуться вперед, поэтому ориентироваться только на календарные числа — плохой вариант для практики.

Ошибки при подготовке к хранению

Грубой ошибкой считается выдергивание луковиц из земли вручную. Это травмирует донце, открывая путь бактериям. Растения нужно аккуратно подкапывать вилами. Сразу обрезать ботву нельзя. В течение десяти дней после выкопки питательные вещества из листьев продолжают переходить в луковицу. Этот вариант дозаривания под навесом критически важен для формирования плотной защитной оболочки.

"Не пытайтесь очистить луковицы от земли, ударяя их друг о друга. Любая вмятина на сочных чешуях — это будущий очаг гниения. Просто разложите урожай в один слой в тени на сквозняке. Прямое солнце полезно только в первые часы после выкопки для обеззараживания", — рассказал в интервью Pravda.Ru садовник-практик Сергей Михеев.

Ответы на популярные вопросы о сроках уборки

Можно ли копать лук, если перо еще зеленое, но идет неделя дождей?

Лучше выкопать его чуть раньше и досушить в помещении, чем оставить гнить в болоте. Влажная почва в момент созревания — главный враг долгого хранения. Используйте навес или чердак с хорошей вентиляцией.

Нужно ли завязывать листья чеснока в узлы?

Эта процедура останавливает рост зелени, но часто приводит к микротравмам стебля. На практике видимого прироста веса головки это не дает. Гораздо эффективнее просто вовремя удалить все стрелки, кроме контрольных.

Что делать, если лук начал прорастать прямо на грядке в августе?

Это признак избытка влаги или азота. Такой лук нужно убирать немедленно. Храниться долго он не будет, поэтому его лучше использовать для заготовок или употреблять в пищу в первую очередь.

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Экспертная проверка: фитопатолог Наталья Дроздова, специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов, садовник-практик Сергей Михеев
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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Желтое перо — не сигнал для копки: учимся определять реальную зрелость урожая
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