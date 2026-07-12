Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секретный градусник: как не погубить урожай огурцов и томатов из-за ошибки с дверью в теплице
Смешно до слёз: Зендея призналась в странной привычке, которая стала традицией в паре с Томом Холландом
Неожиданный ход против астероида: нейросети нашли слабое место внутри космического камня
Деньги не решают всё: Нью-Йорк выставил Тейлор Свифт огромный счёт за безопасность на свадьбе
Мороженое начинает проигрывать: этот шоколадный десерт из обычного молока исчезнет со стола первым
Продление жизни хирургическим путём: почему ветеринары рекомендуют кошкам эту операцию
Любовь Толкалина подтвердила роман с рок-звездой: что актриса рассказала о своём "главном мужчине"
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Пока одни наслаждаются, другие падают в обморок: скрытые сбои ломают переносимость жары

Посадили один раз — хватит на десятилетия: этот кустарник даёт урожай, украшает сад и не боится морозов

Садоводство

Ирга — редкий пример растения, которое не требует от садовода жертв. Кустарник переносит сорокаградусные морозы, игнорирует засуху и ежегодно отдает урожай сладких плодов. Садоводы ценят его за пластичность: ирга служит живой изгородью, ярким акцентом в дизайне или источником витаминных заготовок.

Ирга
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ирга

Особенности и характеристики ирги

Ирга представляет собой многоствольный кустарник или дерево. В Московской области растение зацветает в мае, покрываясь белыми или кремовыми кистями. Ботаники классифицируют плод ирги как яблоко. Кожица созревшего урожая приобретает темно-фиолетовый или черный цвет с характерным сизом налетом. Вкус мякоти преимущественно сладкий, без выраженной кислоты, иногда с терпкой нотой.

"Ирга — отличный выбор для тех, кто не готов тратить выходные на опрыскивания. Растение обладает мощным иммунитетом и практически не страдает от типичных болезней сада", — отметил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Преимущества и недостатки культуры

Главный аргумент в пользу ирги — ее автономность. Глубокая корневая система позволяет кустарнику самостоятельно добывать влагу даже в засушливые периоды. Растение живет до 50–70 лет, обеспечивая ягодами несколько поколений. Однако высокая привлекательность плодов для пернатых обязывает владельца использовать защитные сетки, иначе сбор ягод превратится в соревнование с птицами.

Параметр Характеристика
Морозостойкость До -40 градусов
Тип почвы Любой, кроме заболоченного
Высота растений От 1,5 до 8 метров
Световой режим Солнце или легкая тень

Важно учитывать габариты взрослого растения. Без регулярного контроля высоты побеги устремляются вверх, что затрудняет обработку и сбор урожая. Мощный рост ирги подавляет сорняки, но может мешать соседним посадкам, поэтому дистанция в 2–3 метра при посадке обязательна.

Виды и сорта для сада

Для декоративных целей чаще выбирают иргу канадскую. Ее листья весной имеют медный оттенок, а осенью окрашиваются в багрянец. Популярные сорта для еды — Принц Уильям и Мартин — отличаются крупными плодами диаметром до 18 мм. Ирга круглолистная лучше других подходит для формирования плотных стен, защищающих участок от ветра и шума. Правильный уход в июле за кустарниками помогает сохранить баланс между ростом зелени и качеством завязей.

"Сорт Слейт созревает раньше остальных. Его ценят за медовый вкус, который напоминает качественную ежевику после грамотной подкормки в июле", — объяснил специально для Pravda.Ru эксперт по овощным культурам Алексей Данилов.

Правила посадки и обрезки

Саженцы с закрытой корневой системой приживаются в течение всего сезона. Для посадки готовят ямы размером 70 на 70 см, заправляя их компостом и золой. В первый год ирге требуется еженедельный полив. Взрослые кусты увлажняют только в экстремальную жару. Обрезку проводят в марте, удаляя старые стволы и ограничивая высоту на уровне 2,5 метров для удобства работы. Чтобы защитить приствольный круг от вредителей, можно использовать бархатцы для огорода, которые оздоравливают почву естественным путем.

"Иргу Ламарка часто используют как фон для многолетников. Главное — не сажать ее над мощеными дорожками, так как опадающие ягоды быстро окрашивают камень в стойкий фиолетовый цвет", — подчеркнула ландшафтный дизайнер Анна Беспалова в беседе с Pravda.Ru.

Для тех, кто ищет более экзотические варианты оформления, подойдет лаконос ягодный, однако ирга остается более безопасным и практичным выбором для семейного сада. Она прощает ошибки новичкам и стабильно плодоносит при минимальном внимании.

Ответы на популярные вопросы об ирге

Нужно ли сажать два куста для опыления?

Большинство сортов ирги самоплодны. Они дают полноценный урожай даже при одиночной посадке на участке.

Как быстро ирга начинает плодоносить?

Первые ягоды появляются на 3–4 год после высадки саженца. Пика продуктивности растение достигает к 10 годам.

Можно ли пересадить взрослый куст?

Ирга плохо переносит повреждение стержневого корня. Пересадка возможна только в молодом возрасте (до 4–5 лет) с сохранением большого кома земли.

Читайте также

Экспертная проверка: почвовед Игорь Лыткин, специалист по овощным культурам Алексей Данилов, ландшафтный дизайнер Анна Беспалова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Идеальная ванная без плесени: как сделать шов, который не боится воды и времени
Недвижимость
Идеальная ванная без плесени: как сделать шов, который не боится воды и времени
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Садоводство, цветоводство
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Популярное
Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее

Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.

Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Германия оказалась на пороге болезненного выбора: телефонный звонок в Кремль стал яблоком раздора
Тысячи погибших, а находок почти нет: куда на самом деле исчезали тела после древних битв
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Идеальная ванная без плесени: как сделать шов, который не боится воды и времени
Вашингтон в шоке от потерь: смерть сенатора Грэма обнулила планы по новым санкциям
Легендарный фитнес 90-х: осваиваем технику Синди Кроуфорд для идеальных ног, пресса и осанки
Легендарный фитнес 90-х: осваиваем технику Синди Кроуфорд для идеальных ног, пресса и осанки
Последние материалы
Неожиданный ход против астероида: нейросети нашли слабое место внутри космического камня
Посадили один раз — хватит на десятилетия: этот кустарник даёт урожай, украшает сад и не боится морозов
Деньги не решают всё: Нью-Йорк выставил Тейлор Свифт огромный счёт за безопасность на свадьбе
Мороженое начинает проигрывать: этот шоколадный десерт из обычного молока исчезнет со стола первым
Продление жизни хирургическим путём: почему ветеринары рекомендуют кошкам эту операцию
Любовь Толкалина подтвердила роман с рок-звездой: что актриса рассказала о своём "главном мужчине"
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Пока одни наслаждаются, другие падают в обморок: скрытые сбои ломают переносимость жары
Сэндвич больше не будет сухим: добавьте один ингредиент в масло и удивитесь вкусу
Очереди на АЗС начали исчезать: что изменилось с бензином в Кировской области
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.