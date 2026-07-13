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Весь лук будет как на подбор: как получить крупные головки, даже если перо полегло

Садоводство

Когда луковое перо начинает желтеть и клониться к земле, в воздухе повисает тревожное ожидание. Часто дачники торопятся схватиться за лопату, опасаясь дождей или гнили. Но ранняя уборка оборачивается разочарованием: вместо полновесных головок из земли выходят недозрелые "хвостики". На деле же именно в последние две недели перед сбором урожая можно заставить репку налиться соком и значительно прибавить в объеме.

Зеленый лук на грядке
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зеленый лук на грядке

Экстренный метод для роста головки

Если до уборки остается около четырнадцати дней, ситуацию еще можно исправить одним точным действием. В этот период растению больше не нужны азотные удобрения, которые гонят зелень. На первый план выходит калий. Именно он отвечает за перекачку питательных веществ из увядающего пера в саму луковицу. Правильный материал для подкормки — сульфат калия. Раствор готовится просто: двадцать граммов порошка на стандартное десятилитровое ведро воды. Полив проводится строго под корень.

"Калий в конце сезона работает как насос. Он делает репку плотной и сладкой, увеличивая сроки хранения. Без этого элемента лук часто остается водянистым и быстро начинает сохнуть в квартире", — объяснил в беседе с Pravda.Ru агрохимик Роман Едигаров.

Тот самый секрет заключается в резкой смене режима: после внесения калийного состава любые поливы прекращаются полностью. Земля должна стать сухой и жесткой. Лишняя влага на финише — это прямой сигнал растению начать новый цикл роста или выпустить стрелку. В итоге вместо крупного плода получится мягкая луковица с толстой шейкой, которая не пролежит и месяца. Важно поймать этот момент, когда перо только начало ложиться, но еще не высохло окончательно.

Защита от сырости и болезней

Августовское небо редко бывает стабильным, а затяжные ливни способны погубить все труды. Когда почва переувлажнена перед самой уборкой, лук не "спит", а начинает гнить прямо в грядке. Природное земледелие предлагает простое решение: установка временного сухого укрытия. Достаточно поставить невысокие дуги и натянуть поверх плотную пленку, оставив торцы открытыми для проветривания. Так земля останется сухой, а головки прогреются под лучами солнца.

"Грибковые инфекции часто заходят в луковицу через подсохшую ботву, если на нее постоянно капает дождь. Сухое перо — лучший замок для инфекции. Если вы обеспечите луку сухую "постель" в последние дни, никакая гниль ему не страшна", — отметила в беседе с Pravda.Ru фитопатолог Наталья Дроздова.

Многие привыкли считать, что если вариант с пленкой слишком трудозатратен, то можно просто выдернуть лук и оставить его дозревать под навесом. На деле же связь репки с корнями в последние две недели обеспечивает тот самый "взрывной" рост объема, который невозможен при досрочной выкопке. Земля отдает последние соки, превращая средние плоды в отборные экземпляры.

Действие Результат
Полив сульфатом калия Увеличение массы репки и плотности чешуи
Укрытие от дождей Защита от шейковой гнили и вторичного прорастания

Сорняки в этот период — не конкуренты за воду, а индикаторы состояния почвы. Если они начинают активно расти, значит, в земле слишком много азота или влаги. Грамотный подход к финишной прямой позволяет избежать лишней работы. Вместо бесконечной борьбы с гнилью зимой достаточно один раз организовать правильный процесс питания на грядке.

"Лук — культура благодарная. Если вовремя прекратить его "кормить" водой и дать калия, он сам закроет шейку и подготовится к зиме. Главное — не мешать ему лишней заботой", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru садовник-практик Сергей Михеев.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли использовать золу вместо сульфата калия?

Зольный раствор содержит калий, но его концентрация нестабильна. Для быстрого эффекта за две недели до уборки лучше использовать готовое удобрение, чтобы гарантированно напитать репку.

Нужно ли специально пригибать перо к земле?

В естественных условиях перо ложится само при созревании шейки. Искусственное пригибание может травмировать стебель и открыть путь болезням, поэтому лучше дать процессу завершиться природным путем.

Что делать, если земля на грядке очень плотная?

Перед калийным поливом почву можно слегка взрыхлить в междурядьях, чтобы раствор быстрее достиг корней. После полива рыхление больше не требуется — луковица должна "выпирать" из сухой земли.

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Экспертная проверка: агрохимик Роман Едигаров, фитопатолог Наталья Дроздова, садовник-практик Сергей Михеев
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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