Плодожорка съест ваш урожай за неделю: 1 копеечное средство спасет яблоки от червей

Мелкие темные отверстия на яблоках и бурая труха на кожице — верные признаки того, что на дерево зашла вторая волна плодожорки. В разгар лета гусеницы не просто портят вид плодов, а пробираются к самым семенам, из-за чего урожай осыпается раньше времени. Взамен химических обработок, которые в этот период проводить рискованно, существуют более экологичные и простые меры защиты.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Урожай яблок

Как вычислить вредителя вовремя

Переломный момент наступает в середине июля. Если первая волна насекомых обычно повреждает лишь верхушки, то сейчас гусеницы нацелены на плоть яблок. На практике одно насекомое за сезон способно превратить в негодность до пяти плодов. Если на земле под деревом стали все чаще появляться червивые экземпляры, значит, процесс массового перемещения вредителей уже запущен.

"Вредитель вылетает в сумерках, поэтому все защитные меры нужно проводить вечером. Сейчас самое время переключиться на биологические составы, которые распадаются за пару дней и не вредят человеку при сборе плодов", — отметил в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

Для определения необходимости срочных мер достаточно повесить в кроне феромонную ловушку или обычную банку с забродившим компотом. Если на утро в ней плавает более пяти бабочек, пора выводить опрыскиватель из сарая. Важно понимать: дерево не должно бороться в одиночку, ему нужна механическая помощь.

Признак Действие Темная точка на плоде Немедленное удаление яблока Массовое осыпание Ежедневная очистка приствольного круга Множество бабочек в сумерках Комплексное решение по опрыскиванию

Крахмальный щит и другие хитрости

Тот самый секрет кроется в изменении текстуры поверхности плода. Самка плодожорки ищет шершавое место для кладки, чтобы яйцо не соскользнуло. Если обработать дерево клейстером из крахмала (300 граммов на 10 литров воды), яблоки становятся глянцевыми и скользкими. Насекомое просто не может закрепиться на такой поверхности.

"Крахмал создает физический барьер, а не химический. Это отличный вариант для тех, кто заботится о чистоте продукта. Главное — повторить процедуру после сильного ливня, так как пленка смывается", — объяснил специально для Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Помимо клейстера хорошо работают настои полыни или хвои. Резкий аромат сбивает вредителя с толку, перебивая запах созревающих яблок. Такой метод не убивает насекомых, а делает сад невидимым для них. Это работа на опережение, которая не требует больших затрат времени и сил.

Почему падалица — это мина заложенного действия

Многие оставляют упавшие яблоки гнить под деревом, считая это удобрением. На деле же гусеница покидает упавший плод буквально через несколько часов и ползет обратно по стволу к свежим фруктам. Уборка падалицы — это не про наведение красоты, а про прерывание жизненного цикла паразита. Если ежедневно убирать поврежденные плоды за пределы сада, популяция вредителя сокращается в несколько раз.

"Ловчие пояса на стволах яблонь блокируют обратный путь насекомым из почвы в крону. Часто именно эта простая деталь спасает до трети урожая поздних сортов яблок", — подчеркнул специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Если дерево уже сильно поражено, можно использовать биопрепараты на основе полезных грибов или бактерий. Они действуют прицельно на личинок, но полностью распадаются на свету и воздухе за пару суток. Сад должен приносить радость, а не бесконечную борьбу с химикатами в руках.

Ответы на популярные вопросы о защите яблонь

Можно ли использовать обычный уксус против плодожорки?

Слабый раствор уксуса помогает отпугнуть бабочек своим запахом, но он может обжечь нежную кожицу молодых плодов при высокой концентрации. Крахмал или хвойный экстракт намного безопаснее.

Как глубоко гусеница уходит в почву после падения яблока?

Вредитель прячется в верхнем слое грунта или под корой в нижней части дерева. Поэтому рыхление приствольных кругов и очистка старой коры работают не хуже опрыскивания.

Нужно ли обрабатывать дерево, если яблоки уже созрели?

На ранних сортах обработки бессмысленны. Здесь поможет только сбор падалицы и установка липких поясов, чтобы гусеницы не ушли на зимовку прямо под яблоней.

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