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Кот против крота: почему домашний хищник защищает ваш сад эффективнее ультразвука

Садоводство

Кроты превращают ухоженный сад в полосу препятствий. Подземные тоннели подрезают корни, растения сохнут, а газон теряет вид. Борьба с этим зверьком часто превращается в бег по кругу, если полагаться на разрекламированные пустышки. Нужно действовать точечно, не пытаясь перекопать весь участок.

Крот на участке
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Крот на участке

Почему кроты опасны

Главный вред от крота — нарушение структуры почвы, рассказала URA.RU садовод с 30-летним опытом, автор книг, блогер Светлана Самойлова. Зверек выталкивает землю на поверхность, создавая холмики. Хуже то, что под растениями образуются пустоты. Корни повисают в воздухе, перестают получать питание из грунта и гибнут. Ситуация критична для молодых саженцев и овощных культур, особенно если защита урожая становится невозможной из-за повреждений внизу.

"Кроты роют сложные лабиринты, из-за чего их крайне трудно выдворить. Прямого универсального средства, которое сработало бы в любом хозяйстве, просто не существует", — констатировала в беседе с Pravda.Ru садовод-практик Сергей Михеев.

Что не работает: деньги на ветер

Маркетологи обещают избавление от вредителей за пару тысяч рублей, но реальность разочаровывает. Ультразвуковые отпугиватели — типичный пример бесполезного гаджета. Кроты быстро привыкают к шуму или просто обходят "зону поражения" стороной, продолжая рыть в паре метров от источника помех. Посадка рябчика по периметру — еще одна уловка. Запах луковиц не отпугивает зверя, а бюджет на такой "забор" сопоставим с обустройством английского газона.

Меры с сомнительным результатом

Метод Эффективность
Заливание нор водой Минимальная (крот просто меняет траекторию)
Ловушки-капканы Нужен профессиональный навык поиска хода

Рабочие схемы защиты участка

Если кошка-крысоловка успешно охотится на участке, проблема решается биологическим путем. Народные методы, например, использование таблеток валидола в ходах, опираются на обонятельную чувствительность зверька к резким запахам. При серьезном нашествии вредителей стоит вызывать профильных специалистов. Они оперативно ставят ловушки точно в коридоры, что позволяет очистить территорию на несколько сезонов.

"Таблетки валидола часто показывают лучший результат среди всех подручных средств. Эфирные компоненты в их составе помогают временно дезориентировать крота в системе ходов", — объяснила в беседе с Pravda.Ru агроном Ольга Семёнова.

Важно помнить, что крот — часть экосистемы. Если вы не справляетесь, посмотрите на свои посадки под другим углом. Иногда ошибки в уходе за почвой притягивают вредителей сильнее, чем любые приманки.

"Вызов профессиональной бригады — дорогое, но самое надежное решение. За считанные часы они закрывают вопрос, с которым огородник бьется месяцами", — отметила в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Ответы на популярные вопросы о борьбе с кротами

Почему кроты приходят на ухоженные дачи?

Их привлекают рыхлая, плодородная почва и обилие дождевых червей — основной пищи зверька.

Нужно ли травить кротов ядами?

Это неэффективно и опасно для домашних питомцев и полезной почвенной микрофлоры.

Как понять, что крот ушел?

Если в течение двух недель на участке не появилось новых свежих холмиков земли, значит, зверь покинул кормовую базу.

Стоит ли ставить самодельные вертушки из банок?

Результат близок к нулю, как и в случае с покупными электронными устройствами.

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