Завязи сохнут, а кусты выглядят бледными на фоне соседских посадок — типичная картина для середины лета. Часто огородники пытаются залить грядки покупными смесями, но земля откликается лишь вялым ростом зелени без заветных плодов. Проблема кроется в истощении почвы, которой попросту не хватает сил на выкармливание крупных томатов. Исправить ситуацию помогает проверенный временем состав, возвращающий растениям способность активно плодоносить.
Основой для удобрения служит обычная сорная трава. Крапиву нужно измельчить и заполнить ей емкость примерно на треть. Туда же отправляется порция коровяка, немного древесной золы, дрожжи и молочная сыворотка. Эту смесь заливают водой. Брожение занимает около десяти-четырнадцати дней. Важно следить за процессом и перемешивать массу. Этот вариант позволяет получить концентрат, который позже разбавляется водой в пропорции один к десяти.
"Такой коктейль работает как мощный катализатор обменных процессов. Дрожжи активируют почвенную микрофлору, а сыворотка создает барьер для многих патогенов. Это комплексная поддержка, а не просто порция азота", — объяснил специально для Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.
Каждый слой этой смеси выполняет свою роль в жизни растения. Крапива отдает накопленный азот для крепости ствола. Настой коровяка поставляет фосфор и калий, без которых невозможно формирование крупных кистей. Зола работает на перспективу — кальций в ее составе защищает плоды от вершинной гнили. Если совершена ошибка с местом посадки, такая поддержка частично компенсирует нехватку естественного питания из грунта.
|Компонент
|Результат для томата
|Крапива и коровяк
|Интенсивный рост и закладка плодов
|Древесная зола
|Сладкий вкус и устойчивость к фитофторе
|Сыворотка и дрожжи
|Усвоение питания и защита корней
"Главное — не перекармливать. Раз в две недели — это максимум. Если лить чаще, томаты начнут жировать: пойдет густая листва в ущерб пасынкам и завязям. Баланс важнее концентрации", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.
Тот самый секрет успеха скрыт в технике полива. Питательную жидкость вносят строго под корень. Попадание капель на листья в солнечную погоду провоцирует ожоги, а в прохладную — грибковые поражения. Использование пластиковой бочки для настоя предпочтительнее металла, который вступает в реакцию с органическими кислотами сыворотки. Правильное ограждение грядок поможет удержать влагу и раствор там, где он нужнее всего.
"Натуральные растворы нужно готовить в тепле. Брожение должно пройти полностью, иначе процесс будет догорать уже в земле, угнетая полезные бактерии. Готовый настой пахнет специфически, но это признак качества", — отметила агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.
На деле же выходит, что стабильный полив раз в четырнадцать дней дает лучший эффект, чем ударные дозы химии. Растение привыкает к ритму и не испытывает стресса от резкого изменения состава почвы. Главное — заметить первые признаки цветения и начать поддержку именно в этот момент.
Лучше брать свежую зелень. В ней больше живого сока и микроорганизмов, которые запускают процесс правильного брожения. Сухая трава работает скорее как мульча.
В умеренных дозах они стимулируют работу родных бактерий грунта. Главное — чередовать такие поливы с внесением золы, так как дрожжи активно потребляют калий.
Сыворотка работает как антисептик. Она создает на корнях и в прикорневой зоне кислую среду, которую не любят возбудители многих болезней.
Резкое изменение политики поставок дизельного топлива из России создало критическую ситуацию для ряда стран и поставило под удар мировой агросектор.