Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эмоции трещат по швам: сбои в привычной работе организма лишают мозг защиты от стресса
Жажда и очереди: как власть пытается скрасить ожидание на кировских заправках
Топ-5 самых дешевых стран для отдыха в июле: куда поехать, если бюджет до 150 тысяч
Максимум пользы за минимум времени: 10-минутный комплекс для идеального тела
Ароматнее покупных вин: домашний ликер из смородины — лучший выбор для застолья
Нотариус никого не ищет: всего одна ошибка может стоить наследникам квартир и счетов
Невероятная стойкость античного сооружения в Италии: материал научился сам убирать трещины
Кошмар для любителей скорости: оборудование перекочует на самые опасные участки Сахалина
Домашний офис превратился в пытку: как игнорирование простых ритуалов разрушает ментальное здоровье

От ростка до двухметрового великана: почему лаконос — самое притягательное и неоднозначное растение

Садоводство

Лаконос ягодный (фитолакка) — идеальное решение для садоводов, которые хотят превратить классический огород в экзотические джунгли без лишних усилий. Этот многолетник-гигант способен за несколько месяцев вырасти до двух метров, прикрывая собой невзрачные заборы или стены построек.

лаконос ягодный
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
лаконос ягодный

Как выглядит садовый гигант

Фитолакка ягодная начинает вегетацию весной с небольших ростков, но уже к июлю превращается в архитектурный акцент сада. У растения мощные малиново-пурпурные стебли и широкие зеленые листья, которые создают плотный объем. Во второй половине сезона лаконос выпускает вертикальные соцветия-свечи с мелкими бело-розовыми цветками.

"Фитолакка отлично работает как вертикальный акцент. Если ваша дача предназначена для отдыха, а не только для грядки, лаконос поможет быстро зонировать пространство, создав эффект тропиков за один сезон", — объяснила в беседе с Pravda.Ru ландшафтный дизайнер Анна Беспалова.

Настоящая метаморфоза происходит к осени: на месте цветов созревают плотные соплодия, похожие на початки. Блестящие темно-фиолетовые, почти черные ягоды напоминают ежевику и выглядят крайне необычно. Благодаря своей неприхотливости, лаконос входит в список культур для сада для занятых, так как практически не требует обрезки и формирования.

Секреты успешного выращивания и зимостойкость

Лаконос — долгожитель, способный расти на одном участке более 20 лет. Растение предпочитает солнечные участки с плодородной, умеренно влажной почвой. Чтобы куст набрал максимальную массу, почва должна быть рыхлой и богатой органикой. В июне лаконосу не помешают подкормки, аналогичные тем, что используют для других культур, когда нужно увеличить урожай ягод или зеленой массы.

"Корневище лаконоса уходит глубоко в почву и выдерживает морозы до -34 градусов. Однако в регионах, где зимы суровые и бесснежные, я рекомендую проводить легкое мульчирование приствольного круга торфом или сухой листвой", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru консультант по сезонным работам в саду Ирина Колесникова.

Осенью надземная часть растения полностью отмирает, а весной мощные побеги снова пробиваются из земли. Важно помнить, что лаконос активно вытягивает питательные вещества из грунта, поэтому соседние растения должны быть не менее выносливыми. Если вы планируете размножить полюбившийся куст, лучше всего использовать метод деления корневища весной, так как обычное укоренение черенков в воде для этого многолетника не всегда эффективно.

Меры предосторожности при работе с фитолаккой

Главная особенность лаконоса — его токсичность. Корни и зрелые плоды содержат вещества, которые в сыром виде могут вызвать серьезное отравление. Это не повод отказываться от эффектного декора, но причина высаживать его на заднем плане миксбордеров или за декоративным ограждением.

"Работать с фитолаккой лучше в перчатках. Если на участке есть маленькие дети, которым могут приглянуться яркие "ежевичные" кисти, стоит своевременно удалять соцветия до момента созревания ягод", — предупредил в беседе с Pravda.Ru специалист по защите растений Андрей Зорин.

Для создания полноценного декоративного ансамбля лаконос можно сочетать с другими высокими культурами. Например, рядом будут уместны яркие бальзамины или сухоцветы вроде статицы Pacific, которые подчеркнут монументальность фитолакки своим нежным цветением.

Признак / Условие Рекомендация для лаконоса
Место посадки Солнце или полутень, защищенное от ветра место
Тип почвы Плодородный, рыхлый суглинок
Высота взрослого куста От 1,5 до 2 метров
Зимостойкость Высокая (до -34°C), требуется мульча в бесснежные зимы

Ответы на популярные вопросы о лаконосе

Можно ли использовать ядра ягод в лечебных целях?

Несмотря на использование экстрактов фитолакки в фармакологии, употреблять любые части растения (ягоды, корни, листья) в сыром виде или заниматься самолечением категорически запрещено из-за высокого риска сильного отравления.

Нужно ли обрезать лаконос на зиму?

Да, после первых серьезных заморозков вся надземная часть желтеет и поникает. Ее необходимо срезать практически до уровня почвы. Весной растение полностью восстановит объем за счет мощного корня.

Подходит ли лаконос для выращивания в тени?

В глубокой тени стебли будут более тонкими и ломкими, а цветение — скудным. Оптимально выбирать места с рассеянным светом или прямым утренним солнцем.

Как бороться с самосевом лаконоса?

Если ягоды не убрать вовремя, они могут осыпаться, и весной вокруг появятся многочисленные ростки. Чтобы этого избежать, срезайте декоративные кисти до того, как плоды начнут опадать на землю.

Читайте также

Экспертная проверка: ландшафтный дизайнер Анна Беспалова, консультант по сезонным работам в саду Ирина Колесникова, специалист по защите растений Андрей Зорин
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Пока белокрылка кружит над кустами, беда уже случилась: один приём поможет не дать ей размножиться
Садоводство, цветоводство
Пока белокрылка кружит над кустами, беда уже случилась: один приём поможет не дать ей размножиться
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве
Новости Африки
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве
Крыши взлетели раньше тревоги: в Подмосковье стихия показала силу, которой здесь почти не бывает
Московская область
Крыши взлетели раньше тревоги: в Подмосковье стихия показала силу, которой здесь почти не бывает
Популярное
Вольно или невольно, но Россия ввела адские санкции против Турции и Евросоюза

Резкое изменение политики поставок дизельного топлива из России создало критическую ситуацию для ряда стран и поставило под удар мировой агросектор.

Вольно или невольно, но Россия ввела адские санкции против Турции и Евросоюза
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве
Эти болезни-всадники приходят без стука: миллионы россиян даже не подозревают, что уже в группе риска
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Мошенники начали обманывать россиян прямо на улице: простая просьба приводит к уголовному делу
Заправки стали переполнены: решение по ценам в Пермском крае создало ажиотаж на "Лукойле"
В Госдуме ответили на слухи о новой мобилизации: западная страшилка не выдержала главного аргумента
В Госдуме ответили на слухи о новой мобилизации: западная страшилка не выдержала главного аргумента
Последние материалы
Нотариус никого не ищет: всего одна ошибка может стоить наследникам квартир и счетов
Невероятная стойкость античного сооружения в Италии: материал научился сам убирать трещины
Кошмар для любителей скорости: оборудование перекочует на самые опасные участки Сахалина
Домашний офис превратился в пытку: как игнорирование простых ритуалов разрушает ментальное здоровье
Эпидемия тревожности добралась до хвостатых: как вести себя с эмоциональной кошкой-зумером
Мечты о большой площади разбиты: как возведение второго яруса может обернуться фатальными рисками
Вкуснее хачапури и нежнее лаваша: турецкие гезлеме, которые покорят вас с первого кусочка
Грядка совсем не кормит? 5 июльских приемов, которые вернут почве силу и плодородие
Эффективный способ сбережений: как создать финансовую подушку за короткий срок
Тяжелые ноги и тесные кольца: почему лето превращается в испытание и как перестать отекать
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.