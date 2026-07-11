От ростка до двухметрового великана: почему лаконос — самое притягательное и неоднозначное растение

Лаконос ягодный (фитолакка) — идеальное решение для садоводов, которые хотят превратить классический огород в экзотические джунгли без лишних усилий. Этот многолетник-гигант способен за несколько месяцев вырасти до двух метров, прикрывая собой невзрачные заборы или стены построек.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain лаконос ягодный

Как выглядит садовый гигант

Фитолакка ягодная начинает вегетацию весной с небольших ростков, но уже к июлю превращается в архитектурный акцент сада. У растения мощные малиново-пурпурные стебли и широкие зеленые листья, которые создают плотный объем. Во второй половине сезона лаконос выпускает вертикальные соцветия-свечи с мелкими бело-розовыми цветками.

"Фитолакка отлично работает как вертикальный акцент. Если ваша дача предназначена для отдыха, а не только для грядки, лаконос поможет быстро зонировать пространство, создав эффект тропиков за один сезон", — объяснила в беседе с Pravda.Ru ландшафтный дизайнер Анна Беспалова.

Настоящая метаморфоза происходит к осени: на месте цветов созревают плотные соплодия, похожие на початки. Блестящие темно-фиолетовые, почти черные ягоды напоминают ежевику и выглядят крайне необычно. Благодаря своей неприхотливости, лаконос входит в список культур для сада для занятых, так как практически не требует обрезки и формирования.

Секреты успешного выращивания и зимостойкость

Лаконос — долгожитель, способный расти на одном участке более 20 лет. Растение предпочитает солнечные участки с плодородной, умеренно влажной почвой. Чтобы куст набрал максимальную массу, почва должна быть рыхлой и богатой органикой. В июне лаконосу не помешают подкормки, аналогичные тем, что используют для других культур, когда нужно увеличить урожай ягод или зеленой массы.

"Корневище лаконоса уходит глубоко в почву и выдерживает морозы до -34 градусов. Однако в регионах, где зимы суровые и бесснежные, я рекомендую проводить легкое мульчирование приствольного круга торфом или сухой листвой", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru консультант по сезонным работам в саду Ирина Колесникова.

Осенью надземная часть растения полностью отмирает, а весной мощные побеги снова пробиваются из земли. Важно помнить, что лаконос активно вытягивает питательные вещества из грунта, поэтому соседние растения должны быть не менее выносливыми. Если вы планируете размножить полюбившийся куст, лучше всего использовать метод деления корневища весной, так как обычное укоренение черенков в воде для этого многолетника не всегда эффективно.

Меры предосторожности при работе с фитолаккой

Главная особенность лаконоса — его токсичность. Корни и зрелые плоды содержат вещества, которые в сыром виде могут вызвать серьезное отравление. Это не повод отказываться от эффектного декора, но причина высаживать его на заднем плане миксбордеров или за декоративным ограждением.

"Работать с фитолаккой лучше в перчатках. Если на участке есть маленькие дети, которым могут приглянуться яркие "ежевичные" кисти, стоит своевременно удалять соцветия до момента созревания ягод", — предупредил в беседе с Pravda.Ru специалист по защите растений Андрей Зорин.

Для создания полноценного декоративного ансамбля лаконос можно сочетать с другими высокими культурами. Например, рядом будут уместны яркие бальзамины или сухоцветы вроде статицы Pacific, которые подчеркнут монументальность фитолакки своим нежным цветением.

Признак / Условие Рекомендация для лаконоса Место посадки Солнце или полутень, защищенное от ветра место Тип почвы Плодородный, рыхлый суглинок Высота взрослого куста От 1,5 до 2 метров Зимостойкость Высокая (до -34°C), требуется мульча в бесснежные зимы

Ответы на популярные вопросы о лаконосе

Можно ли использовать ядра ягод в лечебных целях?

Несмотря на использование экстрактов фитолакки в фармакологии, употреблять любые части растения (ягоды, корни, листья) в сыром виде или заниматься самолечением категорически запрещено из-за высокого риска сильного отравления.

Нужно ли обрезать лаконос на зиму?

Да, после первых серьезных заморозков вся надземная часть желтеет и поникает. Ее необходимо срезать практически до уровня почвы. Весной растение полностью восстановит объем за счет мощного корня.

Подходит ли лаконос для выращивания в тени?

В глубокой тени стебли будут более тонкими и ломкими, а цветение — скудным. Оптимально выбирать места с рассеянным светом или прямым утренним солнцем.

Как бороться с самосевом лаконоса?

Если ягоды не убрать вовремя, они могут осыпаться, и весной вокруг появятся многочисленные ростки. Чтобы этого избежать, срезайте декоративные кисти до того, как плоды начнут опадать на землю.

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