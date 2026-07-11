Хлам или находка? Как превратить старые бочки в стильный вертикальный огород

Старые пластиковые бочки, годами занимающие место за сараем, могут стать основой для высокопродуктивного вертикального огорода. Вместо покупки дорогостоящих модульных систем дачники все чаще выбирают самодельные конструкции, которые позволяют экономить площадь и закрывать неприглядные заборы пышной зеленью.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain вертикальные грядки из бочек

Подготовка и дезинфекция емкостей

Для создания вертикальных модулей подходят пластиковые бочки объемом от 100 до 200 литров. Главное условие — чистота материала. Категорически нельзя использовать тару, в которой хранились горюче-смазочные материалы, гербициды или агрессивная строительная химия, так как пластик способен впитывать токсины и отдавать их корням растений. Перед работой бочки нужно тщательно промыть с хозяйственным мылом, а при наличии потертостей — покрасить снаружи акриловой краской. Это не только улучшит внешний вид, но и защитит стенки от разрушения под ультрафиолетом.

"При использовании старого пластика крайне важно убедиться в его безопасности. После очистки емкости можно дополнительно обработать слабым раствором марганцовки, чтобы исключить риск переноса грибковых заболеваний на будущие посадки", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Создание посадочных "карманов" и дренаж

Разметка отверстий производится в шахматном порядке с шагом 20-25 сантиметров. Оптимальный размер "окошек" — 10 на 15 сантиметров. Важно оставлять в нижней части каждого выреза небольшой бортик, который будет удерживать грунт от вымывания во время полива. Разрезать пластик удобнее всего электролобзиком или острым строительным ножом, предварительно просверлив направляющие точки. Чтобы корни растений не страдали от застоя влаги, в дне бочки обязательно сверлят 5-7 дренажных отверстий диаметром 10-12 миллиметров.

На дно конструкции засыпают слой гравия, керамзита или битого кирпича толщиной около 10 сантиметров. Это обеспечит беспрепятственный отвод лишней воды. При планировании посадок стоит помнить, что такие мобильные конструкции требуют особого внимания к качеству почвы, так как объем земли ограничен.

"Для вертикальных грядок обычная огородная земля не подходит — она слишком быстро уплотняется. Нужно готовить легкую смесь из торфа, перегноя и разрыхлителей, например, перлита. Это поможет растениям дышать в замкнутом объеме", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Заполнение грунтом и правила посадки

Набивка бочки землей идет поэтапно: засыпается слой до первого ряда отверстий, проливается водой и слегка уплотняется. Затем через прорези высаживается рассада, и процесс повторяется до самого верха. В боковые "карманы" лучше всего сажать культуры с компактной корневой системой: садовую землянику, салаты или пряности. Верхнюю площадку бочки используют для более мощных растений — там отлично приживется петрушка, базилик или даже кустовая фасоль. Чтобы минимизировать испарение влаги, поверхность можно замульчировать, используя скошенную траву.

Культура Место размещения в бочке Клубника и земляника Боковые окна по всей высоте Листовой салат, укроп Средний и нижний ярусы Базилик, кустовая фасоль Верхняя открытая часть Ампельные цветы Верхний ярус окон

Размещение вдоль ограждений

Вертикальные грядки устанавливают вплотную к забору, что позволяет использовать его как дополнительную опору. Чтобы сильный ветер не опрокинул тяжелую конструкцию, бочки фиксируют к столбам ограждения проволокой или монтажными лентами. Если на участке планируется ленивый огород, к такой системе легко подвести капельный полив. Для защиты основания от сырости под емкости можно подложить тротуарную плитку или насыпать слой щебня. Такой метод выращивания избавляет от тяжелой прополки, так как семена сорняков практически не попадают в изолированные посадочные модули.

"Главная проблема вертикальных грядок — быстрый перегрев стенок бочки на солнце. Если вы ставите их вдоль южного забора, обязательно выбирайте светлые бочки или красьте их в белый цвет, чтобы корни не сварились в жаркие дни", — объяснила в беседе с Pravda.Ru консультант по сезонным работам Ирина Колесникова.

Ответы на популярные вопросы о вертикальных грядках

Как часто нужно поливать растения в бочке?

В закрытых пластиковых емкостях земля высыхает быстрее, чем в открытом грунте, поэтому полив требуется в 2 раза чаще. В жаркую погоду орошение проводят ежедневно утром или вечером.

Нужно ли менять грунт каждый год?

Вертикальные грядки быстро истощаются из-за плотной посадки. Рекомендуется полностью обновлять верхние 15-20 см грунта и частично заменять землю в "карманах" каждую весну.

Подходит ли такой метод для выращивания огурцов?

Для огурцов лучше использовать верхнюю часть бочки, позволяя плетям свисать вниз. В боковых окнах огурцам может быть слишком тесно для формирования полноценных зеленцов.

Как бочки зимуют на участке?

Пластиковые бочки хорошо переносят морозы, но если грунт внутри сильно переувлажнен, лед может деформировать стенки. На зиму такие грядки лучше накрывать пленкой, чтобы исключить попадание лишних осадков.

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