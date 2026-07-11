Последний аккорд лета: цветок, который дарит радость своей красотой до глубокой осени

Когда большинство садовых цветов уже поникают от первых ночных холодов, многолетняя астра только входит в полную силу. Это растение не зря называют "трудягой" участка: оно способно выдерживать серьезные заморозки и цвести до середины ноября, не требуя при этом сложного ухода, ежедневного полива или ежегодной пересадки.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain многолетняя астра

Почему астру называют "неубиваемым" растением

Многолетняя астра, известная в народе как "октябрина" или "морозко", обладает феноменальной выносливостью. Она продолжает радовать глаз, когда температура опускается до -7°C. Пока другие культуры гибнут от первых заморозков, это растение сохраняет свежесть лепестков. Важно, что астра практически не донимает владельца болезнями и не требует зимнего укрытия, что выгодно отличает её от капризных роз.

"Многолетняя астра — идеальный выбор для тех, кто редко бывает на даче. Даже если вы оставите куст без внимания на месяц в засушливый период, растение выживет, хотя цветение может быть чуть менее пышным. Это культура из серии "посадил и забыл", способная расти на одном месте по 5-6 лет", — отметила в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

Корневая система астры настолько мощная, что со временем она сама вытесняет многие сорняки. Однако, чтобы цветок не превратился в беспорядочные заросли, как это иногда случается с черноплодной рябиной без должной обрезки, кусты нужно периодически прореживать и омолаживать.

Популярные виды осенних астр

Разнообразие видов позволяет использовать астру в любых садовых композициях. Новоанглийские (американские) сорта достигают двух метров в высоту и создают живые цветущие стены. Новобельгийские виды чуть ниже, но лидируют по количеству бутонов на одном побеге. Если вам нужно оформить бордюр, лучше выбрать кустарниковую астру — она компактная и зацветает раньше остальных, часто уже в конце июля.

"Выбирая место для посадки, ориентируйтесь на солнце. В тени побеги астр сильно вытягиваются, становятся рыхлыми, а само цветение задерживается или вовсе не наступает. Кроме того, чрезмерное загущение посадок в тени может спровоцировать мучнистую росу", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

При планировании цветника важно учитывать совместимость растений. Например, удачное соседство помогает не только эстетике, но и здоровью почвы. Так, горох как опора и удобрение отлично работает в паре с культурами, требующими рыхлого грунта, подготавливая базу и для декоративных многолетников.

Правила посадки и зимней обрезки

Астры неприхотливы к составу земли, но предпочитают дренированные участки без застоя воды. При посадке между кустами выдерживают расстояние в 30-50 см, учитывая будущую раскидистость. Подкормка требуется минимальная: весной вносят азот для старта роста, в период бутонизации — калийно-фосфорные составы. Это гораздо проще, чем, например, многоступенчатая июльская подкормка крыжовника для сладости ягод.

Осенью, когда стебли окончательно пожухнут, их обрезают, оставляя небольшие "пеньки" высотой 10 см. Это защищает спящие почки от случайных повреждений при весенней уборке мусора. Кстати, обрезки можно использовать с пользой: опытные агрономы знают, что после покоса зелень превращается в ценный ресурс, если заложить её в компост или использовать как мульчу.

"Осенняя обрезка астр — обязательная процедура для профилактики грибковых инфекций. Укрывать их лапником или спанбондом нет смысла, растение отлично зимует под снегом. Главное — не перекормить их органикой в конце сезона, иначе корни могут начать подгнивать в период оттепелей", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru консультант по сезонным работам в саду Ирина Колесникова.

Если вы решили размножить понравившийся сорт, помните о правилах деления корневища. Ошибки здесь могут привести к тому, что куст будет долго болеть и отказываться цвести, как это часто случается при неправильной пересадке пионов в августе.

Вид астры Главная особенность Новоанглийская Рост до 2 метров, очень крупные соцветия Новобельгийская Максимально обильное цветение, "усыпана" цветами Кустарниковая Компактный рост, зацветает раньше всех видов Альпийская Цветет в начале лета (не путать с осенними видами)

Ответы на популярные вопросы о многолетних астрах

Нужно ли укрывать астры на зиму в средней полосе?

Нет, многолетние астры обладают высокой зимостойкостью и прекрасно переносят морозы без дополнительных материалов. Достаточно обрезать стебли после окончания цветения.

Как часто нужно делить и пересаживать кусты?

Астра может расти на одном месте 5-6 лет. Если куст стал слишком густым, а цветки обмельчали, его следует разделить ранней весной или в начале осени.

Почему астра не зацвела в положенный срок?

Самая частая причина — избыток тени. Астре необходимо прямое солнечное освещение минимум 6-8 часов в день. Также задержку может вызвать перекорм азотными удобрениями во второй половине лета.

Какие вредители опасны для этих цветов?

Астры устойчивы к вредителям, но иногда могут поражаться тлей или паутинным клещом. Как и в случае, когда капуста становится легкой добычей гусениц, проблему решают своевременные обработки биопрепаратами.

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