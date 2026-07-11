Один куст — два разных настроения: гортензия способна изменить оттенок без пересадки

Летнее питание гортензий определяет плотность цветочных шапок и их способность пережить морозы. Без калия и фосфора куст истощается и мельчает. Своевременное внесение нужных составов помогает сохранить яркость лепестков и предотвратить болезни листьев в разгар сезона.

Фото: Pravda.ru by Анна Беспалова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Розовая гортензия

Микроэлементы для пышного цветения

В июне гортензия активно формирует бутоны. В этот период растению требуется фосфор для правильного строения соцветий. Калий отвечает за интенсивность пигментации и предотвращает высыхание краев лепестков. Если питания не хватает, куст сбрасывает часть завязей, а оставшиеся цветы выглядят рыхлыми.

"Гортензия потребляет много влаги и питательных веществ одновременно. Если почва пересохла, удобрения вносить нельзя — корни получат химический ожог. Сначала обильно пролейте приствольный круг, а только потом используйте питательные растворы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

В июле на первый план выходит защита от хлороза. Это состояние проявляется пожелтением листовой пластины при сохранении зеленых прожилок. Проблема сигнализирует о нехватке железа. Растение перестает усваивать полезные компоненты, что ведет к пустоцвету гортензий и общему угнетению роста. В августе важно исключить азот, чтобы побеги успели одревеснеть до наступления холодов.

График и способы летнего питания

Летний цикл включает три основных этапа подкормки с интервалом в 14–20 дней. Применение минеральных комплексов лучше чередовать с органическими составами. Это поддерживает структуру почвы и стимулирует развитие полезной микрофлоры вокруг корней. Для метельчатых видов полезны летние подкормки на основе гуматов и сернокислого калия.

Период Основная цель Июнь (бутонизация) Увеличение размера цветочных кистей Июль (цветение) Поддержание яркости и профилактика хлороза Август (вызревание) Подготовка древесины к зимнему периоду

"Многие дачники совершают ошибку, внося под гортензии золу. Это растение — фанат кислых почв. Зола защелачивает землю, блокирует усвоение металлов, и вы получаете больной куст с бледными листьями", — отметил почвовед Игорь Лыткин специально для Pravda.Ru.

Для создания ароматного сада важно следить за балансом серы. Элемент усиливает естественный запах соцветий и защищает бутоны от осыпания. При дефиците питания гортензия становится легкой добычей для патогенов. Профилактические обработки ландшафтные дизайнеры советуют совмещать с внекорневыми подкормками по листу.

Управление цветом лепестков

Крупнолистные сорта гортензий способны менять пигментацию в зависимости от кислотности грунта. На участках с pH ниже 5,0 цветы становятся пронзительно синими. Если показатель стремится к 7,0, лепестки окрашиваются в розовый цвет. Управление этим процессом требует точного внесения добавок под корень.

"Чтобы увидеть на одном кусте переливы от голубого к лиловому, нужно локально подкислять почву с одной стороны растения. Используйте сульфат алюминия в дозировке 15 граммов на ведро воды каждые две недели", — рассказала в беседе с Pravda.Ru агроном Ольга Семенова.

Помимо алюминия на оттенок влияет содержание фосфора. Его избыток связывает металлы, мешая растению приобретать синие тона. Если цель — голубые соцветия, выбирайте смеси с минимальным содержанием фосфатов. Для получения необычных контрастов в тени сада можно высадить темную гвоздику, которая подчеркнет яркость гортензии.

Ответы на популярные вопросы о гортензиях

Почему желтеют листья при достаточном поливе?

Скорее всего, начался хлороз из-за нехватки железа или защелачивания почвы. Требуется полив раствором лимонной кислоты и обработка хелатом железа.

Нужна ли органика летом?

Хорошо перепревший навоз или компост полезны как мульча. Они удерживают влагу и поставляют питание постепенно, не вызывая бурного роста зелени в ущерб цветам.

Можно ли подкармливать гортензию во время засухи?

Категорически нельзя. Сухие соли вытянут остатки влаги из корней. Перед процедурой почву нужно пропитать водой на глубину не менее 30 сантиметров.

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