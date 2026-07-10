Урожай висит на волоске: игнорирование этой летней процедуры может обернуться потерей всех ягод

В июле малинник превращается в зону активного роста, где каждый лишний побег становится конкурентом за питание, влагу и свет. Если своевременно не вмешаться, кусты загущаются, ягоды мельчают, а риск атак вредителей возрастает многократно. Оставляя процесс на самотек, вы рискуете потерять значительную часть урожая, который будет не только слабым, но и поврежденным личинками насекомых.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Куст малины с ягодами

Правильная нормировка побегов

Для получения крупных и сладких ягод необходимо прекратить неконтролируемое развитие зеленой массы. Растение должно направлять ресурсы в плодоношение, а не в строительство лишних стеблей. Оставляйте не более 6-8 сильных побегов на один куст, остальные вырезайте у самой земли — пеньки оставлять нельзя, так как они становятся убежищем для патогенов.

"Своевременная прореживающая обрезка — это гигиена вашего сада. Когда лишние побеги убраны, куст лучше продувается ветром и быстрее просыхает после дождей, что критически важно для профилактики грибковых заболеваний", — объяснила в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Особое внимание уделите направлению роста: удаляйте ветки, растущие внутрь, и те, что выглядят слабыми, искривленными или тонкими. Соблюдение дистанции 10-15 см между побегами — отличный способ пресечь распространение инфекций в загущенных посадках. Двухлетние побеги, завершившие цикл плодоношения, также подлежат немедленному удалению.

Борьба с малинным жуком

Малинный жук — серо-коричневое насекомое, способное за считанные дни испортить завязи. Если внутри ягоды обнаруживаются личинки, значит цикл развития вредителя уже запущен. Сложность борьбы заключается в том, что жук откладывает яйца непосредственно в цветки. Комплексный подход, включающий физический сбор и отпугивающие настои, позволяет существенно снизить численность популяции на участке.

"Не забывайте стряхивать вредителей ранним утром на расстеленную ткань. Этот простой метод до сих пор остается одним из самых эффективных при нежелании использовать жесткую химию во время налива ягод", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Кроме того, если ваши растения сейчас выглядят ослабленными, возможно, дело не только в насекомых, но и в нехватке питания из-за климатических факторов. В борьбе с вредителями помогают настои полыни, пижмы или чеснока, а осенью обязательна перекопка почвы — это уничтожает зимующих в грунте имаго.

"Если на листьях появилась тля или следы паутинного клеща, действовать нужно незамедлительно. Применение биопрепаратов — это щадящий, но рабочий способ защитить урожай, пока он еще зреет на ветках", — констатировала в беседе с Pravda.Ru специалист по защите растений Наталья Дроздова.

Помните, что поддержание общего здоровья сада требует внимания к деталям. Например, многие садоводы, желая сделать участок более привлекательным, часто забывают о санитарной обрезке, увлекаясь выбором растений для ароматного сада, хотя хороший уход — фундамент успеха.

Действие в июле Ожидаемый результат Нормировка (оставление 6-8 побегов) Укрупнение ягод и сладость плодов Утренняя сборка жуков Снижение повреждаемости плодов Внесение золы или фосфора-калия Укрепление иммунитета растения

Ответы на популярные вопросы о малине

Когда лучше всего проводить обрезку?

Оптимально делать это в начале июля, пока кусты еще активно наращивают массу, но уже можно отличить сильные побеги от слабых. После окончания плодоношения удаляются отработавшие свое ветки.

Что будет, если оставить все побеги в кусте?

Куст станет слишком густым, что приведет к дефициту солнечного света и плохому проветриванию. Ягоды будут мелкими, кислыми, а вредители и болезни начнут развиваться в геометрической прогрессии.

Подходят ли народные настои для всех сортов?

Да, настои пижмы, табака или чеснока безопасны для всех сортов малины. Главное — проводить опрыскивание в пасмурную погоду или вечером, чтобы избежать ожогов листьев.

Почему важно собирать поврежденные ягоды?

Оставляя больную или червивую ягоду на кусте, вы предоставляете вредителям комфортную среду для дальнейшего размножения и распространения личинок на здоровые завязи.

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