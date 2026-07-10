Опасность на обратной стороне листа: игнорирование этих признаков лишает дачников летних сборов

Июль превращает огород в зону риска: пока смородина наливается соком, а огурцы стремительно растут, ваши растения становятся главной мишенью для тли. В жаркую погоду колонии вредителей увеличиваются вдвое буквально за несколько дней, и если вовремя не заметить деформацию верхушек побегов или пожелтение листьев, можно лишиться львиной доли урожая. В период активного плодоношения использовать агрессивную "химию" опасно для здоровья, поэтому спасать посадки нужно проверенными щадящими методами.

Фото: Фото предоставлено Pravda.Ru Романом Едигаровым is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International Июньский результат: завязи огурцов прут как сумасшедшие

Как опознать атаку тли

Июльская жара выше +25°C — идеальный полигон для размножения вредителя. Тля на огурцах чаще всего прячется на обратной стороне листвы, высасывая соки и заставляя листовую пластину желтеть и скручиваться. На смородине хозяйничает галловая тля: результатом её активности становятся странные красные или малиновые вздутия на листьях. Проверьте состояние грядок прямо сейчас — если листья стали липкими, значит, вредитель уже начал выделять падь, и промедление грозит серьезными потерями, как это бывает, когда картофель в июле теряет силы из-за дефицита влаги.

"Тля высасывает соки из самых нежных частей растения, поэтому при первых признаках скручивания листвы не ждите, проводите обработку сразу, концентрируясь именно на нижней стороне листа, куда обычно не попадает обычный опрыскиватель", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Эффективные народные средства

Для приготовления любого настоя используйте 40-50 г натертого хозяйственного мыла на 10 литров воды — это закрепит состав на поверхности листа и увеличит время его воздействия. Обработки стоит проводить каждые 5-7 дней, выполнив не меньше трех процедур подряд, чтобы уничтожить новые волны насекомых.

Чесночный раствор (200 г измельченного чеснока на литр воды с выдержкой в 2 суток) при разбавлении 1:10 отлично отпугивает вредителя фитонцидами. Также эффективна зола: 300 г просеянного порошка проваривают в 2 литрах воды 20 минут, добавляют мыло и используют как внекорневую подкормку, которая заодно снабжает кусты калием. Помните, что нельзя сажать ягоды в неподходящих условиях, иначе малина под яблоней даст слабый урожай из-за конкуренции за свет и питание.

"Обычное хозяйственное мыло здесь работает как прилипатель, без которого любой настой просто стечет на землю. Главное — не переусердствуйте с концентрацией нашатырного спирта, 50 мл на стандартное ведро вполне достаточно, чтобы отвадить тлю и дать растению азотную поддержку", — пояснила в беседе с Pravda.Ru консультант по сезонным работам в саду Ирина Колесникова.

Применение биопрепаратов

Современные биоинсектициды на основе бактерий группы Bacillus thuringiensis или авермектинов безопасны для сбора урожая, если соблюдать сроки ожидания. Эти средства не убивают тлю мгновенно — результат проявляется через 2-5 дней после опрыскивания. Выбирайте для работы вечернее время, чтобы избежать ожогов листвы на солнце и не навредить пчелам.

Метод Особенность Народные настои Требуют частых повторов (раз в 5-7 дней) Биопрепараты Стабильный результат через несколько дней

Тщательно обрабатывайте теплицы, не забывая проветривать их после процедуры. Как и в случае, когда садоводы решают избавиться от старых пней без удаления корней, здесь важна последовательность действий и терпение.

Профилактика и защита

Болезни и вредители чаще нападают на ослабленные растения, поэтому фосфорно-калийные подкормки каждые 10 дней повышают иммунитет культур. Помните: главный охранник тли — муравей, который разносит колонии по участку ради сладкой пади. Высаживайте укроп и календулу для привлечения божьих коровок, они естественным образом сокращают популяцию вредителя.

"Не забывайте, ошибка в агротехнике может стать фатальной на годы: например, многие садоводы до сих пор не знают, что даже выбор места для посадки груши определяет её будущую урожайность, точно так же и загущенные посадки смородины становятся рассадником тли", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru садовник-практик Сергей Михеев.

Ответы на популярные вопросы о борьбе с тлей

Можно ли применять народные средства, если на смородине уже зрелые ягоды?

Да, настои на основе чеснока, золы или луковой шелухи абсолютно безопасны для человека и могут применяться в период сбора урожая.

Что будет, если я не буду бороться с муравьями?

Вы не сможете полностью уничтожить тлю, так как муравьи будут постоянно "переселять" ее на новые побеги и охранять от естественных врагов.

Подходят ли биопрепараты для обработки огурцов в теплице?

Да, это один из наиболее предпочтительных вариантов в условиях закрытого грунта, так как они не токсичны для людей и домашних животных.

Почему после первой обработки тля не исчезла?

Народные средства и многие биопрепараты действуют не мгновенно, а за счет повторных обработок, которые позволяют уничтожить личинок, вылупившихся из яиц через некоторое время после первой процедуры.

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