Вьюнок не ожидал такого удара: в июле бывалые садоводы устраивают ему тёмную блокаду

Обычный упаковочный картон — секретный инструмент для тех, кто устал сражаться с сорняками. Вместо бесконечной прополки и борьбы с вредителями, дачники используют метод световой изоляции. Это бережет силы и превращает сорные травы в полезную органику.
Полевой вьюнок — агрессивный захватчик. В июле он достигает пика роста, обвивая гладиолусы, деревья и любые опоры. Сорняк забирает влагу и питание у культурных растений. Механическое удаление редко дает результат, так как остатки корней стремительно прорастают вновь.
"Вьюнок — мастера выживания. Попытки вырвать его вручную часто приводят к тому, что корневая система активирует спящие почки. Картон в этом случае работает как физический барьер, истощая растение до смерти", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам Алексей Данилов.
Растениям нужен свет для фотосинтеза. Картон создает непроницаемую для лучей преграду. Лишившись питания от солнца, вьюнок начинает тратить запасы, скопленные в корнях. Через некоторое время он погибает от истощения.
|Метод
|Эффект
|Традиционная прополка
|Удаление вершков, сохранение жизнеспособных корней
|Мульчирование картоном
|Полное истощение и последующее перегнивание сорняка
"Почвенная биота обожает целлюлозу. Картон не просто давит сорняки, он становится "столом" для дождевых червей. Почва становится структурной без перекопки", — подтвердил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.
Сначала скосите всю наземную часть вьюнка. Накройте участок картоном, плотно подогнав листы, чтобы не оставалось просветов. Прижмите конструкцию досками или камнями, чтобы ветер не сдвинул укрытие. В засушливое лето это работает лучше, чем использование удобрений для коррекции роста.
"Не нужно искать идеальные коробки. Главное — отсутствие скотча и агрессивных химических красок на поверхности бумаги", — посоветовала в беседе с Pravda.Ru агроном Ольга Семёнова.
Нет, он перегниет до состояния гумуса, улучшив качество земли.
Да, картон укладывают в междурядья, оставляя пространство вокруг культурных растений.
Да, плотный слой картона эффективно подавляет большинство многолетних трав-агрессоров.
Для гибели вьюнка обычно требуется полный сезон без доступа света.
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