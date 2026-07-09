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Вьюнок не ожидал такого удара: в июле бывалые садоводы устраивают ему тёмную блокаду

Садоводство

Обычный упаковочный картон — секретный инструмент для тех, кто устал сражаться с сорняками. Вместо бесконечной прополки и борьбы с вредителями, дачники используют метод световой изоляции. Это бережет силы и превращает сорные травы в полезную органику.

Картонная защита от сорняков в огороде
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Картонная защита от сорняков в огороде

Вьюнок: главный враг огородника

Полевой вьюнок — агрессивный захватчик. В июле он достигает пика роста, обвивая гладиолусы, деревья и любые опоры. Сорняк забирает влагу и питание у культурных растений. Механическое удаление редко дает результат, так как остатки корней стремительно прорастают вновь.

"Вьюнок — мастера выживания. Попытки вырвать его вручную часто приводят к тому, что корневая система активирует спящие почки. Картон в этом случае работает как физический барьер, истощая растение до смерти", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам Алексей Данилов.

Принцип действия картона

Растениям нужен свет для фотосинтеза. Картон создает непроницаемую для лучей преграду. Лишившись питания от солнца, вьюнок начинает тратить запасы, скопленные в корнях. Через некоторое время он погибает от истощения.

Метод Эффект
Традиционная прополка Удаление вершков, сохранение жизнеспособных корней
Мульчирование картоном Полное истощение и последующее перегнивание сорняка

"Почвенная биота обожает целлюлозу. Картон не просто давит сорняки, он становится "столом" для дождевых червей. Почва становится структурной без перекопки", — подтвердил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Как правильно укладывать защиту

Сначала скосите всю наземную часть вьюнка. Накройте участок картоном, плотно подогнав листы, чтобы не оставалось просветов. Прижмите конструкцию досками или камнями, чтобы ветер не сдвинул укрытие. В засушливое лето это работает лучше, чем использование удобрений для коррекции роста.

"Не нужно искать идеальные коробки. Главное — отсутствие скотча и агрессивных химических красок на поверхности бумаги", — посоветовала в беседе с Pravda.Ru агроном Ольга Семёнова.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли убирать картон осенью?

Нет, он перегниет до состояния гумуса, улучшив качество земли.

Можно ли так делать на грядках с овощами?

Да, картон укладывают в междурядья, оставляя пространство вокруг культурных растений.

Поможет ли картон от пырея?

Да, плотный слой картона эффективно подавляет большинство многолетних трав-агрессоров.

Как долго картон должен лежать?

Для гибели вьюнка обычно требуется полный сезон без доступа света.

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Экспертная проверка: Алексей Данилов, специалист по овощным культурам; Игорь Лыткин, почвовед; Ольга Семёнова, агроном-консультант.
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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