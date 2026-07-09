Дачники зря сыпали яд на грядки: один пищевой продукт сорвёт наступление пырея и осота

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Садоводство

Сорняки — это не враги, требующие химических атак, а сигнал о дисбалансе почвы. Рвение дачников извести пырей солью или содой граничит с варварством. Сода неизбежно засаливает грунт, а соль убивает всю полезную микрофлору, оставляя после себя пустыню. Есть способ проще, гуманнее и научнее.

Мука
Фото: Openverse by Mudd1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мука

Биология против сорняков

Исследователи из Университета штата Айова доказали: кукурузный глютен — природный регулятор роста растений. Он содержит дипептиды, блокирующие прорастание семян любых многолетних сорняков. Биоактивные вещества просто останавливают деление клеток зародыша. В итоге пырей или осот даже не пытаются вылезти на поверхность.

"Это не гербицид в привычном понимании, а превентивный барьер. Вещества работают только с семенами, не затрагивая уже взрослые культурные растения", — пояснил в беседе с Pravda.Ru агроном-почвовед Игорь Лыткин.

Применение кукурузного глютена

Забудьте про промышленную химию, когда есть безопасные для урожая аналоги. Сухой глютен рассыпают по поверхности грядок или дорожек. Дозировка проста: один килограмм на десять квадратных метров.

Способ борьбы Последствия для почвы
Соль и сода Засаливание и стерилизация
Кукурузный глютен Обогащение азотом

Важное условие — отсутствие влаги первые трое суток после внесения. Идеально подгадать работу под сухую и жаркую погоду. Пока вы ждете чистоты, в это время озимый чеснок спокойно продолжает созревать под землей.

"Глютен — это фактически концентрированный органический азот. После выполнения своей задачи он разлагается, подкармливая почву, в отличие от токсичных гербицидов", — отметил в беседе с Pravda.Ru агрохимик Роман Едигаров.

Бонусная защита сада

Средство работает против слизней и муравьев. Вредители поедают муку с аппетитом, но их пищеварительная система не справляется с составом. Популяция брюхоногих в саду резко падает без капли яда. Если вы боретесь с другими напастями, например, защищаете плодовые деревья от тли, глютен станет отличным вспомогательным инструментом.

"Применение натуральных средств позволяет сохранить биоразнообразие. Важно не перестараться с дозировкой, чтобы не вызвать перекос в составе почвенных микроэлементов", — предупредила в беседе с Pravda.Ru специалист по защите растений Андрей Зорин.

Ответы на популярные вопросы о борьбе с сорняками

Можно ли использовать обычную магазинную муку?

Нет, в ней мало глютена. Покупайте именно кукурузный глютен в магазинах для животноводов.

Повредит ли это культурным растениям?

Глютен опасен только для прорастающих семян. Взрослые цветы и овощи он лишь насытит азотом.

Нужно ли перекапывать землю после внесения?

Нет, достаточно поверхностного распределения граблями. Не копайте — сохраняйте структуру почвы.

Как скоро ждать чистоты на участке?

Заметный результат проявится после первого же цикла прорастания сорняков, которые так и не смогут взойти.

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Экспертная проверка: почвовед Игорь Лыткин, агрохимик Роман Едигаров, специалист по защите растений Андрей Зорин
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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