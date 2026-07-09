Не каждая подкормка работает на урожай: одна ошибка заставляет бахчу наращивать ботву вместо плодов

Выращивание бахчевых в теплице превращает дачника в полноценного кормильца. Корни арбуза на воле уходят в почву на пять метров, но в закрытом грунте они заперты в тесной грядке. Чтобы получить медовый вкус вместо пустой ботвы, придется строго дозировать питание по фазам развития плетей.

Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Арбузы

Биохимия урожая: почему калий важнее азота

Аппетит дыни и арбуза растет вместе с температурой. Главным строительным элементом здесь выступает калий. Он отвечает за количество женских цветков и накопление сахаров. На формирование одного килограмма плодов арбуз тратит до 3,08 г калия, тогда как азота требуется не более 2,87 г. У дыни разрыв еще заметнее: калия нужно почти в три раза больше, чем азотных соединений.

Перекос в сторону азота превращает теплицу в джунгли. Растение активно наращивает зеленую массу, но забывает о плодоношении. В итоге лишние побеги воруют весь сахар у завязей. Дыни реагируют на избыток азотных добавок острее арбузов — созревание затягивается, а плоды становятся водянистыми.

"Многие используют универсальные смеси для томатов, что губительно для бахчи. Арбузу нужен специфический баланс, где калий доминирует на финальной стадии", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Три шага к сбору плодов: график внесения удобрений

Первую порцию питания дают через две недели после высадки рассады. Растениям нужно укорениться и сформировать скелетные плети. В этот момент используют смесь из 15 г мочевины, 15 г суперфосфата и 10 г сульфата калия на ведро воды. Этого объема хватает на три куста. Важно вносить раствор только по предварительно увлажненному грунту.

Второй этап наступает в период бутонизации. Азот сокращают, делая упор на фосфорно-калийные составы. Когда ягоды достигают размера мяча для тенниса, азотные добавки исключают полностью. Избыток стимуляторов роста на финише сделает мякоть пресной. Для сладости используют монофосфат калия или проводят органические подкормки, укрепляющие иммунитет растений.

Стадия развития Основной акцент в питании Адаптация рассады Азот и фосфор для роста корней Цветение Фосфор и бор для завязей Налив плодов Чистый калий для накопления сахара

"Если в теплице установилась жара выше 27 градусов, корни перестают забирать фосфор из почвы. В такие дни эффективнее работают листовые опрыскивания", — отметил эксперт Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Органические настои и зола: природный ресурс

Свежий навоз в теплице — табу. Он сжигает нежные корни и провоцирует грибковые инфекции. Допускается только использование настоя коровяка в пропорции 1:10 или куриного помета 1:20. Эти средства актуальны лишь в начале лета. Во второй половине сезона переходят на древесную золу. В ней содержится магний и кальций, необходимые для плотной структуры плода.

Зольный настой готовят из расчета 0,5 литра сырья на 10 литров воды. Раствор выдерживают неделю. Хороший результат дает добавление 2 г борной кислоты на ведро настоя. Это стимулирует опыление. Однако золу нельзя смешивать с азотными удобрениями. Щелочная среда нейтрализует азот, делая подкормку бесполезной. Интервал между процедурами должен составлять не менее недели.

Типичные проблемы и дефицит микроэлементов

Хилые плети не всегда просят удобрений. Часто причина в неправильном режиме влажности. Помните, что арбузу вредят лучшие намерения садовода: избыточный полив в середине лета вымывает питательные вещества и снижает концентрацию сахара. Если лист желтеет при влажной почве, растению может не хватать железа или молибдена.

"Дрожжевые растворы часто принимают за удобрение, но это лишь стимулятор микрофлоры. Они активно вытягивают калий из грунта, поэтому после них обязательно внесение золы", — объяснил специально для Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Грамотное формирование арбуза в сочетании с точечными подкормками позволяет вырастить кондиционные плоды даже в регионах с коротким летом. Успех зависит не от количества вылитых ведер, а от понимания ритмов жизни бахчи.

Ответы на популярные вопросы о питании бахчи

Нужно ли подкармливать арбузы дрожжами?

Дрожжи ускоряют разложение органики, но сами не являются источником азота или калия. Их используют как дополнение в теплую погоду, обязательно компенсируя потерю калия внесением золы.

Можно ли использовать навоз во время созревания плодов?

Нет. Это приведет к накоплению нитратов и сделает мякоть невкусной. В фазе налива плодов бахчевым нужен только калий и фосфор.

Как понять, что дыне не хватает бора?

Главный признак — осыпание завязей и искривление молодых побегов. Для исправления ситуации проводят опрыскивание раствором борной кислоты.

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