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Не каждая подкормка работает на урожай: во время цветения одна ошибка оставит клубни мелкими

Садоводство

Цветение картофеля сигнализирует о начале формирования клубней под землей. В этот период растение перенаправляет ресурсы из зеленой массы в подземную часть. Без внешней поддержки питательными элементами урожай получится мелким, несмотря на густую ботву и отсутствие видимых проблем на участке.

Картофель
Фото: Own work by Ezhuttukari, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Картофель

Приоритеты питания в июле

Корневая система картофеля компактна и залегает неглубоко. Она не может вытягивать соки из нижних слоев грунта. Когда раскрываются бутоны, потребность в микроэлементах возрастает. Июльская процедура определяет, насколько крупными и лежкими станут плоды. Азот на данном этапе вреден: он заставляет куст тратить силы на стебли, а не на урожай.

"Сейчас картофелю нужен калий для накопления крахмала и фосфор для укрепления корней. Азотные подкормки нужно полностью исключить, иначе вы получите красивые джунгли из ботвы с горошинами в земле", — объяснил специально для Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Основную роль играет калий. Он делает картофель вкусным и рассыпчатым. Фосфор ускоряет созревание и помогает растению пережить засуху. Бор и магний защищают от пустот внутри клубней. Важно следить и за здоровьем листьев, так как защита ботвы напрямую влияет на фотосинтез и массу урожая.

Методы внесения удобрений

Существует два пути доставки питания: через почву и через лист. Полив под корень эффективен при хорошей влажности грунта. Если земля пересохла, корни засыпают и почти не всасывают растворы. В таких случаях выручает опрыскивание. Через листовой аппарат элементы проникают в систему за несколько часов, что важно при резком дефиците элементов или стрессовых температурах.

Средство Эффект
Сульфат калия Увеличивает размер и лежкость клубней
Древесная зола Снабжает кальцием и раскисляет почву
Борная кислота Предотвращает болезни и улучшает завязь

"Зольный настой — самый бюджетный способ в разгар цветения. Стакан золы на ведро воды дает весь спектр необходимых солей. Но помните: любую подкормку льем только по сырой земле после дождя", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-почвовед Игорь Лыткин.

При использовании покупных смесей стоит выбирать те, что не содержат хлора. Хлористый калий угнетает картофель. Важно также вовремя убирать вредителей, так как атаки колорадского жука сводят на нет все усилия по удобрению. Объеденный куст просто не сможет усвоить предложенный калий.

Типичные просчеты садоводов

Часто дачники льют удобрения в сухую землю. Это создает высокую концентрацию солей, которые обжигают тонкие корешки. Приготовление раствора "на глаз" также опасно. Избыток бора может вызвать некроз тканей. Другая крайность — отказ от полива. В обезвоженном грунте любые секреты картофеля перестают работать, так как вода — транспорт для питания.

"Не смешивайте лечебные препараты от фитофтороза с сильными удобрениями в одном баке без инструкции. Некоторые компоненты выпадают в осадок, забивают опрыскиватель и становятся токсичными для листьев", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru фитопатолог Наталья Дроздова.

Внимательно наблюдайте за цветом листвы. Фиолетовые пятна снизу — фосфорное голодание. Желтеющие края — нехватка калия. Иногда для защиты корней используют нестандартные приемы, например спички в лунках, но в период цветения требуются более быстрые и водорастворимые формы элементов.

Ответы на популярные вопросы о картофеле

Нужно ли обрывать цветки для увеличения урожая?

Эта процедура дает незначительный прирост, но сильно травмирует растение. Через раны на стеблях легко проникают вирусы и грибки. Лучше оставить куст в покое и дать ему дополнительное питание.

Можно ли подкармливать навозом во время цветения?

Категорически нельзя. Свежий навоз богат азотом, который провоцирует рост ботвы в ущерб клубням и привлекает вредителей. Кроме того, это создает риск заражения паршой.

В какое время суток лучше проводить опрыскивание?

Строго вечером или рано утром. На солнце капли воды работают как линзы, вызывая ожоги. Плюс, вечером влага дольше остается на листе и лучше впитывается.

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Экспертная проверка: специалист по овощным культурам Алексей Данилов, почвовед Игорь Лыткин, фитопатолог Наталья Дроздова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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