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От белоснежных звезд до бордового пламени: растение, которое превращает любую клумбу в сказочное облако

Садоводство

Гилления трёхлистная — редкая находка для садоводов, которые ищут выносливый многолетник с эффектом "два в одном". Это растение способно радикально менять облик участка без участия владельца: в начале лета оно окутывает сад легким белым кружевом, а к осени превращается в пылающий багряный акцент.

гилления
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
гилления

Эстетика "белого облака" и осеннее преображение

Главная особенность гиллении — её воздушность. В период цветения куст высотой от 60 до 120 см покрывается сотнями мелких звездчатых цветков. Тонкие красноватые цветоносы почти незаметны, что создает иллюзию парящего над землей облака. Этот эффект сохраняется в течение нескольких недель, пока большинство других декоративных культур только готовится к раскрытию бутонов.

"Гилления — настоящий хамелеон. Когда её нежные цветы опадают, растение не теряет формы, а с первыми ночными холодами листва приобретает глубокие винные и огненно-красные тона", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

Многие дачники совершают ошибку, высаживая гиллению на задний план, где её осенняя яркость может затеряться. Однако из-за аккуратности куста и отсутствия агрессивного разрастания она прекрасно подходит для создания структуры миксбордера. В отличие от картофеля, который требует защиты ботвы от инфекций в середине лета, гилления практически не подвержена грибковым заболеваниям, что делает её листву чистой и привлекательной до самых заморозков.

Секреты долголетия: как посадить и забыть

Растение относится к категории "посадил и забыл", но только при условии правильного выбора места. Гилления предпочитает рыхлые, хорошо дренированные почвы. Она одинаково хорошо чувствует себя на солнце и в легкой полутени. Если на участке застаивается вода, корни могут подгнить, поэтому дренаж обязателен. После того как многолетник окончательно укоренится, он спокойно переносит кратковременную засуху.

"Важно не тревожить гиллению частыми пересадками. Она долго разгоняется в первые два года, зато потом стабильно растет на одном месте десятки лет, становясь с каждым сезоном только пышнее", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Для тех, кто предпочитает автоматический полив на даче, гилления станет идеальным жильцом — ей достаточно умеренной, но регулярной влажности. В подкормках она неприхотлива: весеннего внесения органики или комплексного минерального удобрения хватит на весь сезон.

Соседи по клумбе: идеальные сочетания

В ландшафтном дизайне гиллению используют для садов в природном ("диком") стиле. Её ажурная текстура отлично контрастирует с растениями, имеющими крупные или архитектурные листья. Классическими партнерами считаются хосты, астильбы и декоративные злаки. Если вы планируете создать композицию, которая будет радовать глаз до поздней осени, стоит учитывать и сроки уборки других культур, например, знать, когда выкапывать озимый чеснок по природным индикаторам, чтобы освободившиеся грядки не портили вид декоративного сада.

"Гилления идеально заполняет паузы в цветении сада. Когда весенние цветы уже увяли, а летние ещё не вошли в полную силу, её белое кружево становится главным связующим звеном", — отметила в беседе с Pravda.Ru консультант по сезонным работам в саду Ирина Колесникова.

Особенно эффектно многолетник смотрится на фоне хвойных деревьев или сирени, чья темная зелень выгодно оттеняет светлые цветы, а затем — яркие бордовые листья гиллении в октябре.

Особенность сезона Внешний вид и уход
Начало лета (июнь-июль) Обильное цветение мелкими белыми звездами, эффект дымки.
Середина лета (август) Плотный зеленый куст с ажурной листвой, сохраняет форму без обрезки.
Осень (сентябрь-октябрь) Листва меняет цвет на красный и бронзовый, яркий акцент в саду.
Зима Высокая морозостойкость, зимует без дополнительного укрытия.

Ответы на популярные вопросы о гиллении

Нужно ли обрезать гиллению после цветения?

Нет, обязательная обрезка не требуется. Куст сохраняет аккуратную форму самостоятельно. Удалять цветоносы можно только из эстетических соображений, если вам мешают коробочки с семенами.

Как быстро разрастается это растение?

Гилления растет довольно медленно и не является агрессором. Она не вытесняет соседей и не пускает подземные побеги, поэтому её можно смело сажать в плотные композиции.

Подходит ли гилления для тенистого сада?

Она отлично переносит легкую полутень. В глубокой тени цветение может быть менее обильным, а осенняя окраска листьев — не такой насыщенной.

Есть ли у гиллении специфические вредители?

Это растение на редкость устойчиво. В отличие от яблонь, где приходится применять ловушки для защиты от муравьев, гилления редко привлекает насекомых-вредителей и почти не болеет.

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Экспертная проверка: агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова, специалист по уходу за садом Павел Корнеев, консультант по сезонным работам в саду Ирина Колесникова
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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