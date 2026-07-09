Здоровый сад — гордость хозяина: искусство мягкой борьбы с нашествием тли

В середине июля атака тли на садовые культуры достигает пика: вредитель облепляет молодые побеги, высасывая соки и лишая растения сил для налива плодов. Использование агрессивных химикатов в этот период недопустимо, так как токсичные вещества не успеют вывестись из тканей до сбора урожая.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain борьба с вредителями на даче

Четыре рецепта безопасных растворов

Когда на ветках уже висят почти зрелые ягоды, на помощь приходит аптечный нашатырь. Раствор готовится из 10 литров воды, 40 мл аммиака и 40 г натертого хозяйственного мыла. Такое средство не только мгновенно поражает вредителей, но и дает растениям легкий азотный стимул. Часто именно в июле зелёные сливы опадают из-за дефицита питания или деятельности насекомых, поэтому такая двойная обработка будет крайне полезна.

"Нашатырный спирт хорош тем, что его резкий запах дезориентирует вредителей, а едкий состав разрушает мягкие покровы тли. Главное — использовать раствор сразу после приготовления, пока аммиак не испарился", — объяснила в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

Для одновременной борьбы с тлей и профилактики грибковых инфекций используют содово-йодный коктейль. В ведре воды разводят 2 столовые ложки пищевой соды, чайную ложку йода и немного мыла для прилипания. Этот состав отлично дезинфицирует листовые пластины. Если же на участке замечены муравьи, которые "пасут" тлю, стоит применить трюк с пластиковой бутылкой, создав механический барьер на стволах деревьев.

Правила эффективной обработки

Уксусный раствор — еще один бюджетный и мощный метод. На 10 литров воды потребуется либо 1 столовая ложка эссенции (70%), либо около стакана обычного 9-процентного уксуса. Важно понимать, что кислота может обжечь нежные листья, поэтому дозировку превышать нельзя. В это время года сад требует комплексного внимания: пока вы боретесь с насекомыми, не забывайте, что подкормка томатов в середине лета решит проблему замирания завязей.

"Уксус эффективно меняет кислотность на поверхности листа, делая её непригодной для жизни насекомых. Однако помните, что такие обработки смываются первым же дождем, поэтому процедуру нужно повторять еженедельно", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по защите растений Андрей Зорин.

Классический зольный настой остается фаворитом у сторонников органического земледелия. Два стакана древесной золы заливают кипятком и настаивают сутки. Перед опрыскиванием настой процеживают и добавляют мыло. Особое внимание уделите нижней стороне листьев — именно там прячется основной массив вредителей. Параллельно с защитой кроны полезно заняться и землей: обновление почвы без лопаты на дорожках и грядках поможет оздоровить весь участок.

Средство для обработки Основное преимущество Нашатырный спирт Быстрое уничтожение и азотная подкормка Сода с йодом Защита от мучнистой росы и дезинфекция Уксусный раствор Моментальное воздействие на вредителя Зольный настой Безопасное калийное удобрение и защита

Для достижения стабильного результата опрыскивание проводят в тихую безветренную погоду, желательно вечером, когда солнце уже не может вызвать ожоги через капли раствора. Если в огороде также растет чеснок, обратите внимание на его состояние — неверный метод извлечения чеснока может испортить весь урожай, поэтому действовать нужно аккуратно и вовремя.

"Чередуйте разные составы каждые 5 дней. У тли очень короткий цикл размножения, и если вы сделаете обработку только один раз, выжившие особи быстро восстановят популяцию", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru энтомолог Дмитрий Савельев.

Ответы на популярные вопросы о защите сада

Можно ли обрабатывать деревья прямо по плодам?

Да, перечисленные народные средства (зола, сода, слабый уксус) не проникают внутрь плодов и легко смываются водой, поэтому они безопасны даже во время созревания урожая.

Нужно ли добавлять мыло в каждый раствор?

Мыло необходимо как "прилипатель". Без него капли раствора просто скатятся с глянцевой поверхности листьев на землю, и эффективность обработки упадет в несколько раз.

Как часто нужно повторять опрыскивание?

Оптимальный интервал — раз в 3-7 дней. Это позволяет уничтожить новые поколения вредителей, которые вылупляются из личинок, защищенных во время первой обработки.

Помогут ли эти средства от других вредителей?

Эти растворы эффективны против большинства насекомых с мягкими покровами, таких как медяницы и некоторые виды гусениц, а также служат профилактикой ряда грибковых заболеваний.

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