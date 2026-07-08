Смертельно опасные угощения: девять ягод, которые могут парализовать

В лесах и на загородных участках средней полосы России скрывается серьезная опасность в виде токсичных дикорастущих плодов. Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов выделил девять разновидностей ягод, контакт с которыми оборачивается тяжелыми отравлениями и даже параличом. В отличие от культурных растений, таких как клубника, лесные яды часто маскируются под съедобные плоды.

Фото: Pravda.ru by Максим Ковалев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бузина черная

Смертоносные двойники в лесу и на даче

Особую бдительность стоит проявлять при виде вороньего глаза — одиночной черной ягоды, которую дети часто путают с черникой. Схожесть с привычными садовыми культурами демонстрирует и волчеягодник: его ярко-красные плоды сидят прямо на ветках, напоминая облепиху или смородину, но содержат опасные токсины мезереин и дафнин. Аналогичную угрозу представляет крушина ломкая, чьи плоды в пазухах листьев легко принять за обычную черемуху, а также ландыш майский, формирующий после цветения ядовитые оранжевые гроздья.

Многие дачники стремятся обеспечить качественный уход за смородиной, однако на их участках порой соседствует жимолость лесная. Как сообщает издание Газета.Ru со ссылкой на специалиста Александра Умнова, это растение часто высаживают как декоративную лиану из-за аромата жасмина, но его красные парные ягоды ядовиты.

"При случайном употреблении любых подозрительных плодов необходимо немедленно промыть желудок и вызвать скорую помощь, так как растительные яды действуют крайне быстро", — предупредил в беседе с Pravda.Ru токсиколог Игорь Седов.

Коварство вкуса и аромата токсичных растений

Паслен сладко-горький представляет скрытую угрозу из-за своего обманчивого вкуса; его плоды похожи на миниатюрные томаты, что привлекает детей. Опасаться стоит и бузины травяной, чья высокая токсичность сохраняется вплоть до полного созревания. Специфический резкий запах отличает воронец колосистый и красноплодный, все части которых насыщены алкалоидами, поражающими центральную нервную систему при попадании в организм.

"Воронец колосистый и воронец красноплодный — ягоды могут быть черного или красного цвета и часто имеют сильный неприятный запах. Все части этих растений содержат токсичные алкалоиды и опасны для взрослых и детей", — констатировал Умнов. Чтобы обезопасить себя, важно проводить регулярный мониторинг сада и уничтожать дикорастущие сорняки с плодами, которые могут вызвать желудочно-кишечные расстройства и судороги.

Ответы на популярные вопросы о ядовитых ягодах

Что делать, если ребенок съел неизвестную ягоду?

Необходимо сразу дать ребенку выпить большое количество воды и вызвать рвоту, после чего принять сорбенты и незамедлительно обратиться в медицинское учреждение, даже при отсутствии симптомов.

Какие симптомы характерны для отравления вороньим глазом?

Типичными признаками являются тошнота, боли в животе, жжение во рту, головокружение и нарушение сердечного ритма, вызванное воздействием на слизистые оболочки и миокард.

Можно ли использовать ядовитые ягоды после термической обработки?

Большинство токсинов в таких ягодах, как воронец или белладонна, не разрушаются при варке или сушке, поэтому любое их употребление в пищу категорически запрещено.

Как отличить лесную жимолость от съедобной?

Съедобная садовая жимолость всегда имеет продолговатые темно-синие плоды с сизым налетом, в то время как плоды несъедобной лесной жимолости — красные, мелкие и округлые.

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