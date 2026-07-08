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Борную кислоту покупают не только ради муравьёв: один пакетик заменяет сразу несколько дачных средств

Садоводство

Аптечный порошок борной кислоты превращается в руках садовода в мощный биостимулятор. Вещество отвечает за перемещение сахаров к точкам роста, формирование пыльцы и развитие плодов. Грамотное использование раствора избавляет участок от пустоцветов и защищает растения от грибковых поражений.

Удобрение для сада
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Удобрение для сада

Влияние бора на урожайность

Дефицит бора легко определить по внешнему виду культуры. Первыми реагируют верхушечные почки: они замедляются, чернеют и отмирают. Листовые пластины деформируются, становятся ломкими. Плоды на таких кустах завязываются плохо, а те, что выживают, обретают уродливую форму или пробковые пятна внутри мякоти.

"Бор не умеет перемещаться из старых тканей в новые. Если почва пуста, молодые побеги начинают голодать мгновенно, особенно в засушливый период", — объяснил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Особую бдительность стоит проявлять владельцам яблонь и груш. Недостаток элемента приводит к тому, что завязи томатов и плодовых деревьев массово осыпаются. Растение просто не находит ресурсов для выкармливания потомства. Избыток бора не менее опасен. Листья получают химические ожоги, желтеют по краям и опадают раньше срока.

Правила приготовления и дозировки

Кристаллы кислоты не растворяются в холодной воде. Для качественной смеси порошок сначала разводят в литре горячей воды (около 70 градусов). Только после полного исчезновения осадка концентрат доводят холодной водой до необходимого объема в 10 литров. Стандартная мера для опрыскивания — 2 грамма на ведро воды.

Культура Режим и дозировка
Яблони, груши 15-20 г на 10 л. Трижды: бутоны, цветение, налив.
Томаты, перцы 2 г на 10 л. Опрыскивание по листу в фазе цвета.
Картофель 5 г на 10 л. Полив под корень при появлении первых бутонов.

Для клубники весенняя подкормка становится фундаментом будущего сбора. Смесь из одного грамма кислоты и литра слабого раствора марганцовки помогает кустам пережить температурные качели. Правильно рассчитанное удобрение для перца и других пасленовых предотвращает гниение плодов на корню.

"Начинающие часто путают корневую подкормку с листовой. Для бора эффективнее именно туманное опрыскивание по нижней стороне листа вечером", — отметил специально для Pravda.Ru специалист по овощным культурам Алексей Данилов.

Борьба с садовыми муравьями

Кислота выступает базовым компонентом для создания приманок. Вещество разрушает хитиновый покров насекомых и парализует их нервную систему при попадании внутрь. Для приготовления смеси используют вареный желток, сахар и борный порошок в пропорции 2:1:0.5. Шарики раскладывают в местах скопления насекомых.

Действие препарата проявляется не сразу. Бор для растений в малых дозах безопасен, но для муравьев это яд накопительного типа. Насекомые успевают принести отраву в гнездо и накормить матку, что приводит к полной ликвидации колонии в течение двух недель. Использование глицерина в качестве основы продлевает срок службы приманки, не давая ей высохнуть на солнце.

"Главный риск — бесконтрольное накопление бора в почве. Это не витаминка, а серьезный реагент, требующий точных весов", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru агрохимик Роман Едигаров.

Ответы на популярные вопросы о боре

Можно ли использовать борную кислоту во время полного созревания плодов?

Нет, основная польза бора реализуется на стадиях формирования завязи. Поздние обработки не принесут пользы, но могут ухудшить лежкость урожая.

Достаточно ли подкормки бором для крупного картофеля?

Нет, бор лишь помогает усвоению других элементов. Чтобы получить урожай картофеля рекордного размера, необходимо сочетать его с калийными добавками.

Как часто нужно проводить обработки за сезон?

Для большинства овощных культур достаточно двух процедур. Интервал между опрыскиваниями должен составлять не менее 14 дней.

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Экспертная проверка: почвовед Игорь Лыткин, специалист по овощным культурам Алексей Данилов, агрохимик Роман Едигаров
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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