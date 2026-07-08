То, что вчера летело в мусорное ведро, завтра может спасти миллионы тонн урожая: японцы удивили открытием

Японские ученые нашли способ превратить обычные отходы в высокотехнологичную защиту для овощей и фруктов: разработана съедобная упаковка, созданная на основе тыквенной кожуры. Этот материал не только заменяет привычный пластик, но и активно борется с гнилью, позволяя сохранять урожай свежим в разы дольше даже без использования холодильников. Учитывая, что почти половина собранных овощей портится еще на этапе перевозки, новинка может стать спасением для фермеров, сталкивающихся с потерями продукции.

Фото: commons.wikimedia. org by Rodney Campbell, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тыква

Как кожура превращается в наноэкран

Специалисты из Университета Кюсю использовали термическую обработку под высоким давлением и последующую сушку, чтобы выделить из тыквенных отходов углеродные квантовые точки. Эти частицы диаметром всего 10 нанометров обладают уникальной способностью: они работают как фильтр, отсекающий ультрафиолетовое излучение, и одновременно уничтожают вредные микроорганизмы.

"Использование органического сырья вместо нефтепродуктов — это не просто экологический тренд, а способ сделать упаковку 'умной'. Квантовые точки из тыквы физически блокируют свет, который провоцирует окисление продуктов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru агрохимик Роман Едигаров.

Для создания эластичного покрытия ученые смешали полученный из кожуры порошок с желатином и целлюлозой. Введение всего 3% наночастиц позволило увеличить прочность пленки на разрыв почти в полтора раза. Такая устойчивость критически важна при транспортировке, когда плоды подвергаются постоянным вибрациям. Если обеспечить растениям должный уход еще на грядке, например, вовремя защитить ботву от инфекций, то новая упаковка поможет донести этот результат до стола в идеальном виде.

Проверка на томатах: результаты эксперимента

Работоспособность технологии проверили на томатах черри. Оказалось, что тончайшее покрытие (всего 0,01 мм) справляется с защитой лучше традиционного полиэтилена. Томаты, обработанные тыквенным составом, практически не теряли в весе из-за испарения влаги и оставались плотными. Более того, на поверхности плодов не развивались грибковые колонии, которые обычно губят урожай в закрытой таре.

"Главная проблема при хранении — это потеря влаги и 'дыхание' плода. Если пленка мешает росту микробов и при этом позволяет продукту не высыхать, мы сможем забыть о массовой порче овощей в межсезонье", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Особая ценность разработки заключается в методах нанесения. Состав можно использовать не только в виде готовой пленки, но и распылять прямо на овощи из пульверизатора. Это позволяет защитить даже те культуры, которые сложно упаковать механически. Пока ученые совершенствуют технологию, дачникам приходится использовать проверенные временем методы, например, узнавать, почему в лунки кладут спички для защиты клубней.

Характеристика материала Результат применения Толщина покрытия 0,01 мм (практически незаметно) Прочность на разрыв Увеличена на 147% за счет наночастиц Содержание углеродных точек Защита от ультрафиолета и бактерий Способ удаления Легко смывается обычной водой

Экологичность против химии

В отличие от существующих антибактериальных упаковок, где применяются ионы серебра или оксиды цинка, японская разработка полностью биосовместима. Это означает, что упаковка не оставляет химического следа в почве после утилизации. В будущем исследователи планируют добавить в состав эфирные масла для еще более мощной защиты от грибка.

"Натуральные компоненты всегда предпочтительнее для продуктов питания. Если покрытие безопасно, его можно использовать массово, не опасаясь за здоровье потребителей", — констатировала в беседе с Pravda.Ru фитопатолог Наталья Дроздова.

Грамотная подготовка к хранению начинается еще на этапе посадки и борьбы с вредителями. Если колорадский жук или другие насекомые успели повредить плод, никакая инновационная пленка уже не спасет его от быстрой порчи изнутри. Поэтому комплексная защита — от грядки до прилавка — остается главным условием продовольственной безопасности. Источник издание Известия.

Ответы на популярные вопросы о хранении урожая

Можно ли есть овощи вместе с такой упаковкой?

Хотя материал создан из органики (тыква, желатин), разработчики рекомендуют просто помыть плоды перед едой. Пленка толщиной 0,01 мм легко смывается водой, полностью освобождая овощ от защитного слоя.

Поможет ли пленка из тыквы сохранить зелень, например укроп?

Технология распыления теоретически подходит для любых продуктов, но для нежной зелени важнее правильная агротехника. Чтобы зелень росла плотной стеной, нужно начинать с подготовки семян, а пленка лишь поможет дольше сохранить уже срезанные пучки.

Заменит ли это покрытие холодильник?

Разработка нацелена именно на регионы, где нет постоянного доступа к холодильным установкам. Пленка значительно замедляет порчу продуктов при комнатной температуре, что критически важно для логистики в жарких странах.

Не станет ли упаковка источником неприятного запаха?

Нет, наночастицы из тыквенной кожуры проходят стадию высокотемпературного синтеза и сушки, в результате чего теряют специфический запах, сохраняя только полезные химические свойства и способность подавлять микробы.

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