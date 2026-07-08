Цветущая сказка своими руками: как превратить арку в произведение искусства

Выбор клематиса для украшения участка часто превращается в лотерею: прихотливые сорта могут годами наращивать зелень, но так и не дать обильного цветения. Чтобы не тратить время на капризные растения, садоводы выбирают проверенные сорта мирового уровня — Ville de Lyon и Jackmanii.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain клематис

Ville de Lyon: яркий кармин и простота обрезки

Сорт Ville de Lyon — это находка для тех, кто хочет добавить в сад сочных красок без лишних хлопот. Его цветы достигают 15 сантиметров в диаметре и обладают уникальной окраской: карминно-красные лепестки эффектно контрастируют с золотистой серединой. Лиана мощная, за сезон она способна вытянуться до 4 метров, полностью закрывая вертикальные грядки, опоры беседок или неприглядные стены построек.

Главное преимущество этого сорта заключается в принадлежности к третьей группе обрезки. Это означает, что осенью куст срезают почти под корень, оставляя около 20-30 сантиметров над землей. Такая процедура избавляет дачника от необходимости укладывать и сохранять длинные плети зимой. Цветение происходит на новых побегах текущего года, начинаясь в июле и продолжаясь до первых заморозков в сентябре.

"Для новичков третья группа обрезки — самый безопасный вариант. Вы просто убираете всю надземную часть осенью, а весной лиана быстро восстанавливается. Это минимизирует риск того, что растение выпреет под укрытием или замерзнет в суровую зиму", — объяснила в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

Jackmanii: классика с бархатным эффектом

Если требуется глубокий, насыщенный цвет, стоит обратить внимание на Jackmanii. Его лепестки имеют густой темно-фиолетовый оттенок с бархатистой текстурой. Этот сорт считается одним из самых плодовитых: на одном молодом побеге одновременно может раскрыться до 90 бутонов. Как и Ville de Lyon, этот клематис неприхотлив к почвам и требует радикальной осенней обрезки.

Эффектная лиана отлично сочетается с другими многолетниками. Чтобы создать по-настоящему гармоничную композицию, рядом с опорой можно посадить нивяник, который своими белоснежными корзинками выгодно подчеркнет глубину фиолетового Jackmanii. Такое соседство превращает обычный угол сада в профессиональный ландшафтный объект, работающий по принципу контраста.

"Jackmanii обладает феноменальной энергией роста. Если вы посадите его на солнечном месте, он заполнит арку буквально за пару месяцев. Важно лишь обеспечить ему прочную опору, так как общая масса зелени и сотен цветов получается довольно тяжелой", — отметил в беседе с Pravda.Ru садовник-практик Сергей Михеев.

Секреты выносливости популярных лиан

Оба сорта демонстрируют поразительную устойчивость к грибковым заболеваниям, которые часто губят более нежные виды клематисов. Они адаптированы к климату средней полосы и легко переносят температурные перепады. Основным залогом их здоровья является правильное место посадки: корни должны находиться в тени или под мульчой, а верхняя часть — на солнце. Чтобы лиана была пышной, важно не допускать пересыхания грунта в период активного роста.

При планировании посадок важно учитывать, что эти клематисы начинают цвести только со второй половины лета. Чтобы сад не выглядел пустым в июне, можно использовать неприхотливые кустарники для создания зеленого фона. Раннецветущие культуры примут на себя основной удар, а затем передадут эстафету ярким лианам-гигантам.

Характеристика Ville de Lyon / Jackmanii Группа обрезки Третья (сильная) Высота лианы До 3,5-4 метров Период цветения Июль — октябрь Размер цветка До 15 сантиметров

Для поддержания обильного цветения рекомендуется проводить регулярные подкормки, чередуя органические и минеральные составы. Это особенно актуально в середине лета, когда растение тратит все ресурсы на раскрытие новых бутонов.

"Ошибочно думать, что неприхотливость означает отсутствие ухода. Если почва истощена, цветы будут мельчать. Используйте калийно-фосфорные добавки во время бутонизации — это сделает окраску лепестков максимально насыщенной", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru агрохимик Роман Едигаров.

Ответы на популярные вопросы о клематисах

Как глубоко нужно проводить обрезку этих сортов?

Для Ville de Lyon и Jackmanii применяется сильная обрезка: осенью побеги укорачивают до уровня 20-30 см от поверхности земли, оставляя 2-3 пары почек на каждом стебле.

Нужно ли укрывать эти лианы на зиму?

В условиях средней полосы после обрезки достаточно окучить основание куста сухим торфом или компостом. Благодаря сильной обрезке они отлично зимуют под таким легким укрытием.

Почему клематис растет, но не цветет?

Чаще всего это связано с чрезмерным внесением азота, из-за чего куст "жирует" и наращивает массу в ущерб бутонам, или с сильным затенением верхней части растения.

Когда лучше всего высаживать эти сорта в открытый грунт?

Оптимальное время — весна (апрель-май), когда миновала угроза сильных заморозков, или ранняя осень (сентябрь), чтобы саженец успел укорениться до холодов.

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