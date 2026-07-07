Арбузу вредят лучшие намерения: одна июльская ошибка лишает мякоть медовой сладости

Июльская жара заставляет бахчевые культуры потреблять воду литрами, но бесконтрольный полив превращает плоды в лопнувшие водянистые бомбы. Чтобы получить сахаристую мякоть, садоводу нужно вовремя сменить тактику орошения и прекратить заливать грядки при первых признаках созревания.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Арбуз на грядке

Правила полива в пик жары

Арбуз состоит из воды более чем на 90 процентов, однако избыточная влажность в зоне корней блокирует доступ кислорода. Когда температура воздуха переваливает за 30 градусов, агрономы рекомендуют подавать воду строго под корень. Попадание капель на листовые пластины вызывает термические повреждения и провоцирует развитие патогенной микрофлоры.

"Резкие скачки влажности почвы гарантированно приводят к разрыву корки. Клетки мякоти растут быстрее, чем внешняя оболочка, и арбуз трескается изнутри", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Оптимальное решение для бахчи — редкое, но обильное увлажнение. При поверхностном поливе корни остаются в верхнем слое, где грунт пересыхает за пару часов. Мощная струя или капельная система должна пропитать землю на 40—50 сантиметров вглубь. Это заставит растение развивать глубокую корневую систему, способную добывать ресурсы самостоятельно.

Влияние типа грунта на влажность

График полива нельзя копировать у соседа, так как структура земли на участках различается. Песчаные почвы работают как сито, пропуская влагу в нижние слои слишком быстро. Здесь требуется дробное внесение воды. Суглинки и глинистые участки, напротив, склонны к застаиванию жидкости, что чревато гниением корневой шейки.

Тип почвы Режим полива в июле Песчаная Каждые 2—3 дня, большим объемом Глинистая Раз в неделю, проверка просохшего слоя

Для сохранения баланса опытные садоводы используют мульчирование соломой или скошенной травой. Слой органики толщиной 10 сантиметров заменяет постоянную беготню с лейкой, предотвращая испарение. Без такой защиты корка земли твердеет, а формирование арбуза замедляется из-за перегрева почвы.

"Глина коварна тем, что сверху кажется сухой, а внутри превращается в болото. Перед поливом нужно проткнуть землю палкой — если на глубине 15 сантиметров влажно, воду лить нельзя", — объяснил специально для Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Метод сухой доводки плодов

Сладкий арбуз — это сумма солнечных дней и вовремя созданного дефицита воды. Когда плод достиг характерного для сорта размера, интенсивность увлажнения нужно снизить. За 10 дней до предполагаемого сбора урожая полив прекращают полностью. Этот прием заставляет растение концентрировать сахара в мякоти вместо того, чтобы расходовать силы на накачку лишней жидкости.

Вода на финальном этапе делает мякоть безвкусной и рыхлой. Даже если листья начинают немного терять тургор, плоду это не вредит. Напротив, стресс запускает механизмы накопления глюкозы и фруктозы. Важно помнить, что уход за арбузами в конце сезона — это прежде всего выдержка садовода, который должен убрать шланг в сторону.

"Продолжая поливать зреющий арбуз, вы закладываете в него семена будущей гнили при хранении. Сухая земля — лучший консервант и усилитель вкуса", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Увеличения плодов можно добиться и на других культурах, например, используя удобрения для крыжовника, но в случае с арбузами размер не должен идти в ущерб содержанию сахара. Перелив превращает даже самый элитный гибрид в пресную кормовую ягоду.

Ответы на популярные вопросы об уходе за арбузами

Можно ли поливать арбузы холодной водой из скважины?

Нет. Ледяная вода вызывает температурный шок и остановку роста. Жидкость должна прогреться в бочке до температуры воздуха.

Как понять, что арбузу не хватает влаги?

Листва начинает скручиваться и бледнеть в утренние часы. Если вялость заметна только в полдень — это нормальная реакция на жару.

Нужно ли поливать арбуз после сильного дождя?

В этом нет смысла. Напротив, стоит прорыхлить междурядья, чтобы лишняя влага испарилась быстрее и не вызвала растрескивание.

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