Садоводы медлят, а ягоды киснут: эта июльская подкормка сделает ваш крыжовник медовым

Середина лета. Крыжовник усыпан тяжелыми зелеными ягодами. Многие дачники замирают в нерешительности: боятся повредить нежные ветви или испортить вкус плодов лишней "химией". Страх перед любым вмешательством понятен, но часто оставляет владельца участка без желаемого результата.

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Почему крыжовнику не хватает сладости

Пасмурная погода и затяжные дожди блокируют выработку сахаров. Растение испытывает стресс. Кислота в кожице преобладает, а вкус плодов остается посредственным. Обычное опрыскивание тут не поможет — нужно "кормить" корень.

"Основная задача садовода в июле — помочь растению перенаправить энергию из листьев в плоды. Если лето сырое, калиевое голодание проявляется мгновенно, превращая любые десертные сорта в кислые "подушечки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по ягодным культурам Екатерина Мартынова.

Калий как двигатель сахаронакопления

Дефицит калия — главная причина пресного вкуса. Растению не хватает ресурсов для синтеза углеводов. Лучшая добавка в этот период — сульфат калия. Оптимальная дозировка: столовая ложка на 10 литров воды. Альтернатива — монокалийфосфат. Пропорции остаются идентичными.

Удобрение Эффект Сульфат калия Активное сахаронакопление Древесная зола Природный калий и микроэлементы

Эти микроэлементы работают быстрее, чем мульчирование травой, так как поступают в почвенный раствор моментально.

Древесная зола: дешево и эффективно

Зола — надежный помощник. Половина литровой банки под куст творит чудеса. Ее можно заделывать в почву сухой или готовить настой. Она не только насыщает грунт калием, но и немного меняет структуру ягод. Плоды наливаются и заметно крупнеют.

"Зола богата не только калием, но и фосфором, что укрепляет иммунитет растения перед зимовкой. Это база, которую обязан использовать каждый огородник, мечтающий о тяжелых ветвях", — констатировал в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Золотое правило сроков внесения

Помните про биологический тайминг. Любая подкормка должна попасть в почву минимум за 14 дней до сбора урожая. Если внести удобрения позже, они просто не успеют трансформировать вкус ягоды.

"Биология кустарника не прощает суеты. Работайте строго по календарю, иначе вы просто потратите деньги и время, не получив ожидаемой сладости плодов", — предупредила в беседе с Pravda.Ru консультант по сезонным работам в саду Ирина Колесникова.

Ответы на популярные вопросы о подкормке

Можно ли удобрять крыжовник навозом в июле?

Нет. Навоз содержит избыток азота, который вызывает рост молодой листвы в ущерб сладости ягод.

Почему ягоды лопаются после полива?

Резкие скачки влажности вредят структуре кожицы. Мульчируйте почву, чтобы сгладить перепады.

Нужно ли сочетать золу с другой химией?

Избегайте смешивания золы с азотными удобрениями, иначе полезные элементы перейдут в недоступную форму.

Как понять, что калия достаточно?

Ориентируйтесь на прирост побегов и цвет листа. Темно-зеленый лист без краев бурого цвета говорит о балансе питания.

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