Пышные пионы не появляются сами собой: одна ошибка годами лишает куст крупных бутонов

Пионы требуют пересадки раз в пять лет, чтобы бутоны не мельчали. Процедура обновляет корневую систему и возвращает цветам яркость. Правильное деление куста в августе позволяет растению накопить силы для следующего сезона и избежать вырождения сортов на участке.

Фото: commons.wikimedia.org by Poupou l'quourouce, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пионы

Сроки и подготовка куста

Август считается идеальным временем для работы с пионами. Цветение завершено, растение входит в фазу покоя. Сначала срежьте все побеги, оставив пеньки высотой 5 см. Очертите круг радиусом до 30 см вокруг центра куста и аккуратно подкопайте землю вилами.

"Никогда не тяните куст за остатки стеблей. Пион сопротивляется, корни ломаются, а почки возобновления гибнут в одно мгновение", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Важно сохранить целостность подземной части. Если почва тяжелая, обрезка пионов перед извлечением облегчит задачу. Поврежденные ткани часто становятся очагами инфекций, поэтому действуйте осторожно.

Технология деления корней

Извлеченный куст нужно промыть водой, чтобы видеть расположение каждой почки. Старые массивные корни часто прячут в себе пустоты. Для разделения используйте нож, предварительно протертый спиртом. Каждая жизнеспособная часть должна иметь кусок толстого корня и до 5 розовых почек.

Признак деленки Норма для посадки Количество здоровых почек от 3 до 5 штук Молодые отростки корня 2-3 штуки Состояние срезов обработаны золой и подвялены

"Слишком крупные части куста плохо приживаются. Они пытаются прокормить старую массу за счет скудных ресурсов, забывая развивать новые нитевидные корешки", — отметил в разговоре с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Срезы обязательно присыпьте древесной золой. Оставьте заготовки в тени на 7 часов. За это время ткани немного подсохнут, что предотвратит гниение в сырой земле.

Правила посадки на новое место

Выбирайте открытый участок, где солнце светит минимум 6 часов в день. Подготовьте яму 50 на 50 см. Заправьте ее смесью перегноя, 200 г суперфосфата и 500 г костной муки. Такая подкормка пионов обеспечит питание на три года вперед. Почки должны находиться строго на 4 см ниже поверхности. Слишком глубокая посадка приведет к отсутствию цветов, а мелкая — к вымерзанию зимой. Завершите процесс мульчированием торфом. Правильный уход за пионами после цветения и пересадки гарантирует развитие мощных стеблей.

"Основная ошибка — использование свежего навоза в лунку. Это прямой путь к ожогам корней и серой гнили, которая выкосит весь цветник", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru агрохимик Роман Едигаров.

Если вы планируете расширять коллекцию, изучите, как работает размножение пионов черенками. Этот метод требует терпения, но позволяет сохранить редкие экземпляры.

Ответы на популярные вопросы о пересадке пионов

Нужно ли поливать пион сразу после пересадки?

Обильный полив необходим для оседания почвы и удаления воздушных карманов вокруг корней. После этого досыпьте грунт до нужного уровня.

Можно ли пересаживать пионы весной?

Весенняя процедура крайне нежелательна. Растение быстро трогается в рост, и поврежденные корни не успевают обеспечить побеги влагой.

Почему пересаженный пион не цветет на следующий год?

Это стандартная реакция. Растение тратит силы на адаптацию. Первые бутоны лучше оборвать, чтобы укрепить куст.

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