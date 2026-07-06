Йошта: когда вкус крыжовника взрывается ароматом смородины, забываешь обо всем остальном

Йошта часто вызывает споры: одни видят в ней колючий бесполезный куст, другие собирают ведра ягод размером с добрый крыжовник. Этот гибрид задумывался как улучшенная версия двух популярных культур, лишенная их главных недостатков. На практике же растение требует особого подхода, начиная от выбора сорта и заканчивая трудоемким процессом размножения, который и тормозит его популярность на участках.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Плодоносящая ветвь йошты

Корни вопроса: почему гибрид долго не давался селекционерам

Попытки объединить смородину и крыжовник предпринимались давно, но первые результаты разочаровывали отсутствием плодов. Полноценный рабочий вариант удалось вывести лишь десятилетия спустя. Сегодня в питомниках можно встретить разные формы, и именно здесь кроется причина разочарований. Если на рынке продан случайный саженец старого образца, ягода окажется мелкой и кислой. Качественный результат дают только проверенные позиции вроде Кроны или Йохини.

"Многие путают сортовую йошту с дичками. Настоящий гибрид — это не просто смесь, а растение с мощным иммунитетом. Она не боится почкового клеща и махровости, которые часто губят обычную смородину", — отметила в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

Важно понимать, что этот кустарник забирает много пространства. Взрослое растение легко вымахивает до трех метров, поэтому теснота на участке неизбежно приведет к мельчанию ягод. При планировании сада стоит выделять под каждый экземпляр отдельный квадрат, чтобы солнечный свет пробивал крону до самого низа.

Характер и габариты: к чему готовиться после посадки

Листья йошты крупные и не имеют того резкого аромата, который так любят вредители. Это огромный плюс для тех, кто предпочитает экологически чистый урожай без лишних опрыскиваний. Однако куст обладает коварным свойством — его древесина и почки очень ломкие. Одно неосторожное движение при сборе плодов или сильный порыв ветра могут оставить садовода без части веток.

Характеристика Показатель йошты Срок жизни куста До 20–30 лет Наличие шипов Полностью отсутствуют Период плодоношения Начинается на 2–3 год

Тот самый секрет успеха кроется в поливе. Корневая система гибрида чувствительна к недостатку влаги в момент налива плодов. Если почва пересохнет, ягода может осыпаться или стать жесткой. При этом перекармливать азотом растение не стоит, иначе оно уйдет в рост ботвы, забыв про завязи.

"Обрезка требует ювелирной точности. Растение не переносит грубого омоложения до пня. Нужно постепенно вырезать старые ветки, поддерживая баланс между новыми побегами и плодоносящим скелетом", — объяснил специально для Pravda.Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Теневая сторона: хрупкость и сложности размножения

Главная причина, почему йошта не заняла каждое подворье, — это способ ее воспроизводства. Она не дает корневой поросли, как малина, и неохотно приживается при обычном черенковании. Для получения нового саженца приходится практиковать горизонтальные отводки, что требует свободного места и целого сезона ожидания. Это кропотливый процесс, на который готовы не все.

Вкус плодов тоже специфичен. Он меняется по мере созревания: от терпкости крыжовника до мягкой сладости смородины. Переработка такого сырья требует понимания состава — в ягодах много пектина, поэтому варенье получается густым без всяких добавок. Сохранение витаминов при заморозке остается на высоком уровне, что делает культуру ценной для зимнего рациона.

"Гибридная природа дает йоште преимущество в выносливости. Пока соседи борются с пятнистостью листьев, этот куст стоит зеленым до самых морозов, требуя лишь минимальных действий по рыхлению и подкормке", — подчеркнул эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Для стабильного плодоношения рядом полезно держать классическую смородину. Перекрестное опыление работает на пользу обеим культурам, увеличивая размер ягод. Если места на участке немного, можно посадить куст на границе, где он будет выполнять еще и роль живой изгороди. Но следите, чтобы это не превратилось в густые джунгли, где вариант поражения грибком все же теоретически возможен из-за плохой вентиляции.

Ответы на популярные вопросы о йоште

Почему йошта дает мало ягод при огромном размере куста?

Обычно это связано с избытком азота и отсутствием правильной обрезки. Куст тратит силы на рост древесины. Также причиной может быть отсутствие сортов-опылителей рядом или посадка в густой тени.

Как лучше всего размножить йошту на даче?

Самый надежный способ — пригнуть весной сильный однолетний побег к земле, закрепить шпилькой и присыпать почвой. К осени у него образуются свои корни, и весной его можно будет отделить от родителя.

Нужно ли укрывать кустарник на зиму?

В средней полосе йошта зимует хорошо. Опасность представляют только сильные бесснежные морозы для молодых неокрепших верхушек. Их можно слегка пригнуть, но делать это нужно крайне осторожно из-за хрупкости веток.

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