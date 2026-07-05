Бурые пятна — это не фитофтора: почему вы зря травите томаты химией и что делать

Бурые пятна на листьях томатов часто принимают за фитофтору. Однако в теплицах гораздо чаще орудует кладоспориоз, который способен лишить растения зеленой массы за считанные дни. Если плоды остаются чистыми, а листва снизу покрывается оливковым налетом — это сигнал к немедленной смене агротехники. Грамотный подход позволяет остановить инфекцию без выжигания кустов агрессивными составами.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пораженный лист томата

Как отличить кладоспориоз от фитофторы

Гриб атакует прежде всего листовые пластины. Начинается процесс с нижней части куста, где вентиляция слабее всего. Сначала проступают нечеткие желтые пятна, которые со временем темнеют. С обратной стороны листа образуется характерный бархатистый слой спор. Это отличает бурую пятнистость от других недугов.

"Кладоспориоз — болезнь избирательная. В отличие от фитофтороза, он почти никогда не трогает сами томаты. Растение выглядит больным, листва сохнет, но плоды продолжают наливаться. Это дает время на исправление ситуации", — объяснил агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

При обнаружении первых симптомов паника излишня. Растение сохраняет жизнеспособность, если вовремя убрать источник инфекции. Главное — не допустить оголения верхушек раньше времени.

Микроклимат как способ борьбы

Сырость в теплице — главный союзник болезни. Если влажность зашкаливает за 80 процентов, споры прорастают мгновенно. Сквозное проветривание становится основой ухода. Двери и форточки должны быть открыты круглосуточно, если ночная температура позволяет сохранить тепло.

Полив стоит пересмотреть. Избыток воды у поверхности почвы создает паровую баню. Помогает глубокое увлажнение под корень с последующим закрытием грунта сухим слоем. Тот самый секрет кроется в изоляции земли от воздуха теплицы. В этом случае помогают определенные действия, позволяющие снизить испарение.

Признак Кладоспориоз Локализация Строго листья Налет Оливково-бурый, бархатистый Условие развития Жара и высокая влажность

Правила удаления листьев

Нижний ярус листвы, касающийся земли, подлежит плановому удалению. Это улучшает движение воздуха. Когда первая кисть сформирована, все, что находится ниже, уже не нужно растению. Стрижку проводят только в утренние часы и в солнечную погоду. Так раны успевают подсохнуть до вечера.

"Нельзя обрывать сразу всю зелень. За один раз убирают не больше двух листов с куста. Процедура должна быть плавной, иначе томаты сбросят завязи от шока", — подчеркнул специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Чистота инструмента — залог успеха. После каждого подозрительного куста лезвия дезинфицируют. Это простейший вариант профилактики, который часто игнорируют. Между тем, споры переносятся на руках и одежде садовода крайне эффективно.

Безопасные методы обработки

Биологические препараты на основе сенной палочки или триходермы работают мягко. Они создают на поверхности защитную пленку, мешая грибу закрепиться. Опрыскивание проводят раз в неделю, уделяя внимание нижней стороне листа. Если ситуация вышла из-под контроля, стоит оценить выбранный процесс лечения.

"Природное земледелие предполагает использование антагонистов. Гриб Триходерма буквально съедает патогены в почве. Важно вносить такие составы системно, а не когда все уже почернело", — отметил эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Выбор устойчивых гибридов

Генетическая сопротивляемость — самый простой путь к чистому урожаю. Селекция продвинулась далеко, и современные гибриды могут игнорировать присутствие спор. На пачке с семенами всегда ищите пометку об устойчивости к бурой пятнистости. Это избавит от необходимости лишних обработок.

Важный нюанс: даже самый стойкий томат может заболеть в запущенных условиях. Загущенная посадка сводит на нет все старания селекционеров. Оставляйте достаточно места между стеблями для нормального освещения. Правильное решение по планировке грядок окупается в середине лета.

Ответы на популярные вопросы о кладоспориозе

Нужно ли обрабатывать теплицу осенью?

Обязательно. Споры зимуют на конструкциях и в почве. Помогает промывка каркаса и глубокое мульчирование грядок органикой с добавлением биопрепаратов.

Можно ли есть плоды с больных кустов?

Да. Гриб поражает листву и не вырабатывает опасных для человека токсинов в плодах. На вкус и качество урожая болезнь напрямую не влияет.

Спасет ли медный купорос?

Медь угнетает гриб, но засаливает почву и накапливается в растениях. Биологические средства в закрытом грунте предпочтительнее и безопаснее.

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