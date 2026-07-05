Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тревога в астраханских селах: распространение заразы привело к блокаде транспортных узлов
Опасный народный метод: что категорически нельзя мазать на кожу, если вы обгорели
Томатная бомба на зиму: вкуснее любого кетчупа и в сто раз полезнее покупной химии
В Комсомольске-на-Амуре началось строительство комплекса из трех 18-этажных жилых домов
Жара превратит прогулку в пытку: как выгулять собаку в летний период и не пожалеть об этом
Открытие, сравнимое с ядерной реакцией: как простая соль предопределила выживание цивилизации
Слишком много грязной лжи: Елена Корикова призналась, что именно заставило её исчезнуть из кино
Стены буквально давили в пустой квартире: Клава Кока призналась в личной драме прямо на сцене
Во Владимире новая метеостанция позволит точечно применять реагенты на городских дорогах

Спасаем помидоры от потопа: что добавить в почву, чтобы корни не сгнили после ливней

Садоводство

Ливни превращают закрытый грунт в болото, где вода не уходит сутками. Корни задыхаются без воздуха, а высокая влажность провоцирует вспышки болезней, которые могут уничтожить посадки за считаные дни. Главное — вовремя заметить тревожные признаки и начать спасение.

Парник
Фото: unsplash.com by Tanya Barrow is licensed under Free to use under the Unsplash License
Парник

Как понять, что почве плохо

Застой воды в теплице опаснее, чем на открытых грядках. Воздух здесь почти не двигается, а почва просыхает в разы медленнее. Если на поверхности земли появился белый налет или скользкая слизь, пора действовать. Затхлый запах из парника — верный признак того, что начались процессы гниения и нормальный процесс жизни почвенных микроорганизмов нарушен.

"Когда корни сидят в воде больше двух суток, они перестают усваивать питание. Томаты и перцы желтеют не от нехватки удобрений, а от банального удушья. Если не вмешаться, фитофтора и гнили съедят кусты раньше, чем плоды успеют созреть", — объяснил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Растения реагируют на перелив мгновенно. Нижние листья теряют упругость, обвисают или покрываются пятнами. Стебли у основания могут стать мягкими и потемнеть. Это значит, что инфекция уже проникла в ткани.

Первая помощь при затоплении

Чтобы спасти урожай, нужно максимально быстро снизить влажность. Полив прекращается полностью до полного просыхания земли. Помочь грунту можно механически — аккуратное рыхление верхнего слоя разрушит корку и пустит кислород к корням. Если грядки были замульчированы сеном или соломой, их нужно немедленно убрать. Мокрая мульча в теплице превращается в рассадник грибка.

Ситуация Что делать
Вода ушла за сутки Проветривание, рыхление
Сырость держится 3 дня Снятие мульчи, обработка биопрепаратами
Появилась слизь и запах Использование сильных фунгицидов

Сквозняк становится лучшим союзником садовода. Двери и форточки должны быть открыты круглосуточно. Важный нюанс — уделить внимание даже тем культурам, которые выглядят здоровыми. В условиях избыточной влаги даже стандартный вариант развития болезни может привести к потере куста за ночь.

"Начинайте с биологической защиты. Препараты на основе триходермы или сенной палочки буквально поедают патогенные грибы. Если же на стеблях уже видны бурые язвы, переходите к химии, но помните про сроки ожидания до сбора овощей", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru фитопатолог Наталья Дроздова.

Профилактика и защита растений

Тот самый секрет выживания посадок кроется в дренаже. Если теплица стоит в низине, каждый ливень будет превращать ее в пруд. На будущее стоит подумать о высоких грядках или дренажных канавах по периметру сооружения. Сейчас же важно не допустить конденсата на листьях. Профилактическое опрыскивание по листу создаст защитный барьер.

Тяжелые капли на потолке теплицы — это конденсат, который переносит споры болезней. Чтобы минимизировать риск, нужно следить за температурой внутри. Эффективное решение проблемы часто требует комплексного подхода, включая установку дополнительных вентиляционных люков.

"В сырое лето в теплице нужно бороться за каждый сантиметр сухого пространства. Удаляйте нижние листья у томатов, чтобы улучшить вентиляцию куста. Это убережет плоды от серой гнили и фитофторы", — посоветовала специально для Pravda.Ru агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

Ответы на популярные вопросы о затоплении теплиц

Можно ли использовать удобрения сразу после ухода воды?

Нет. Сначала корни должны начать дышать. Подкормка по мокрой и задыхающейся почве только усилит стресс растений. Подождите минимум 3—5 дней до высыхания грунта.

Как быстро распространяется фитофтороз в мокрой теплице?

При температуре около 20 градусов и влажности выше 80 процентов болезнь может охватить все посадки томатов за пару суток. Медлить с обработкой нельзя.

Поможет ли обычный уголь против плесени на грядках?

Древесная зола или толченый уголь хорошо подсушивают поверхность и работают как антисептик. Это неплохая экстренная мера, если под рукой нет специальных препаратов.

Читайте также

Экспертная проверка: почвовед Игорь Лыткин, фитопатолог Наталья Дроздова, агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Нефтяной конвейер сбавил обороты: российские НПЗ неожиданно ушли на многолетний минимум
Нефть
Нефтяной конвейер сбавил обороты: российские НПЗ неожиданно ушли на многолетний минимум
Она выползает на берег и охотится как зверь: эта рыба нарушает одно правило природы за другим
Домашние животные
Она выползает на берег и охотится как зверь: эта рыба нарушает одно правило природы за другим
Нет жалоб — значит годен: новые правила фильтрации в Минобороны лишат многих права на комиссию
Практика
Нет жалоб — значит годен: новые правила фильтрации в Минобороны лишат многих права на комиссию
Популярное
Звенящая тишина вместо мира: Москва полностью сломала хитрый сценарий Трампа по Украине

Неожиданная тактика российской делегации на ключевом саммите привела к системному сбою в аппарате Белого дома и радикальной смене курса западных стратегов.

Звенящая тишина вместо мира: Москва полностью сломала хитрый сценарий Трампа по Украине
Больше никакого пара и кипятка: лучший метод стерилизации банок для идеальных заготовок
Больше никакого пара и кипятка: лучший метод стерилизации банок для идеальных заготовок
Она выползает на берег и охотится как зверь: эта рыба нарушает одно правило природы за другим
Провал израильской спецоперации: самолет с дипломатами Ирана чудом ушел от гибели в небе
Польша экстренно рвёт связи с Украиной совсем не по причине исторических разногласий Любовь Степушова Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская
Ещё вчера за него дрались, сегодня — уговаривают купить: легенда неожиданно сдала позиции
Нет жалоб — значит годен: новые правила фильтрации в Минобороны лишат многих права на комиссию
Тихий океан на вес золота: реальные затраты на Дальний Восток заставляют пересмотреть маршруты
Тихий океан на вес золота: реальные затраты на Дальний Восток заставляют пересмотреть маршруты
Последние материалы
Слишком много грязной лжи: Елена Корикова призналась, что именно заставило её исчезнуть из кино
Стены буквально давили в пустой квартире: Клава Кока призналась в личной драме прямо на сцене
Во Владимире новая метеостанция позволит точечно применять реагенты на городских дорогах
Недра чужой планеты показали зубы: необычный состав метеорита перепутал планы ведущих планетологов
Горький финал британской сказки на улицах Астрахани: спецтехника завершит историю заброшенного кафе
Спасаем помидоры от потопа: что добавить в почву, чтобы корни не сгнили после ливней
Секреты опытных путешественников: как обмануть весы в аэропорту абсолютно законно
Финансовые ведомости Приамурья заставили удивиться: регион официально вошел в элитную лигу доходов
Нефтяной кран открывается: OPEC+ готовится к заливке рынка
Хабаровский край замер в ожидании большой воды: стремительный подъем уровня лишил поселки покоя
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.