Спасаем помидоры от потопа: что добавить в почву, чтобы корни не сгнили после ливней

Ливни превращают закрытый грунт в болото, где вода не уходит сутками. Корни задыхаются без воздуха, а высокая влажность провоцирует вспышки болезней, которые могут уничтожить посадки за считаные дни. Главное — вовремя заметить тревожные признаки и начать спасение.

Фото: unsplash.com by Tanya Barrow is licensed under Free to use under the Unsplash License Парник

Как понять, что почве плохо

Застой воды в теплице опаснее, чем на открытых грядках. Воздух здесь почти не двигается, а почва просыхает в разы медленнее. Если на поверхности земли появился белый налет или скользкая слизь, пора действовать. Затхлый запах из парника — верный признак того, что начались процессы гниения и нормальный процесс жизни почвенных микроорганизмов нарушен.

"Когда корни сидят в воде больше двух суток, они перестают усваивать питание. Томаты и перцы желтеют не от нехватки удобрений, а от банального удушья. Если не вмешаться, фитофтора и гнили съедят кусты раньше, чем плоды успеют созреть", — объяснил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Растения реагируют на перелив мгновенно. Нижние листья теряют упругость, обвисают или покрываются пятнами. Стебли у основания могут стать мягкими и потемнеть. Это значит, что инфекция уже проникла в ткани.

Первая помощь при затоплении

Чтобы спасти урожай, нужно максимально быстро снизить влажность. Полив прекращается полностью до полного просыхания земли. Помочь грунту можно механически — аккуратное рыхление верхнего слоя разрушит корку и пустит кислород к корням. Если грядки были замульчированы сеном или соломой, их нужно немедленно убрать. Мокрая мульча в теплице превращается в рассадник грибка.

Ситуация Что делать Вода ушла за сутки Проветривание, рыхление Сырость держится 3 дня Снятие мульчи, обработка биопрепаратами Появилась слизь и запах Использование сильных фунгицидов

Сквозняк становится лучшим союзником садовода. Двери и форточки должны быть открыты круглосуточно. Важный нюанс — уделить внимание даже тем культурам, которые выглядят здоровыми. В условиях избыточной влаги даже стандартный вариант развития болезни может привести к потере куста за ночь.

"Начинайте с биологической защиты. Препараты на основе триходермы или сенной палочки буквально поедают патогенные грибы. Если же на стеблях уже видны бурые язвы, переходите к химии, но помните про сроки ожидания до сбора овощей", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru фитопатолог Наталья Дроздова.

Профилактика и защита растений

Тот самый секрет выживания посадок кроется в дренаже. Если теплица стоит в низине, каждый ливень будет превращать ее в пруд. На будущее стоит подумать о высоких грядках или дренажных канавах по периметру сооружения. Сейчас же важно не допустить конденсата на листьях. Профилактическое опрыскивание по листу создаст защитный барьер.

Тяжелые капли на потолке теплицы — это конденсат, который переносит споры болезней. Чтобы минимизировать риск, нужно следить за температурой внутри. Эффективное решение проблемы часто требует комплексного подхода, включая установку дополнительных вентиляционных люков.

"В сырое лето в теплице нужно бороться за каждый сантиметр сухого пространства. Удаляйте нижние листья у томатов, чтобы улучшить вентиляцию куста. Это убережет плоды от серой гнили и фитофторы", — посоветовала специально для Pravda.Ru агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

Ответы на популярные вопросы о затоплении теплиц

Можно ли использовать удобрения сразу после ухода воды?

Нет. Сначала корни должны начать дышать. Подкормка по мокрой и задыхающейся почве только усилит стресс растений. Подождите минимум 3—5 дней до высыхания грунта.

Как быстро распространяется фитофтороз в мокрой теплице?

При температуре около 20 градусов и влажности выше 80 процентов болезнь может охватить все посадки томатов за пару суток. Медлить с обработкой нельзя.

Поможет ли обычный уголь против плесени на грядках?

Древесная зола или толченый уголь хорошо подсушивают поверхность и работают как антисептик. Это неплохая экстренная мера, если под рукой нет специальных препаратов.

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