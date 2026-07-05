Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самые опасные котлеты на вашем столе: от какого продукта стоит отказаться навсегда
Рынок золота показал признаки жизни: неожиданная статистика из США перевернула игру инвесторов
В 40 лет всё ощущается иначе: Катерина Шпица рассказала, что стало главным страхом в родах
В Якутии открыли обновленный Центр управления полетами для сопровождения космических аппаратов
На Камчатку прибыло руководство Росрыболовства для координации лососевой путины
Просто бикини стало скучным: удивительные преображения пляжного стиля в 2026 году
Приморские сопки готовят к масштабной сдаче: недра откроют доступ к дефицитным ресурсам
Паспорта больше не спасают от жадности: доходы лейбла в России подтолкнули Меладзе к возвращению
Неожиданный визит на Кубань: изменились ли правила большой игры для ключевых региональных отраслей

Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок

Садоводство

Листва огурцов в разгар зноя за несколько часов превращается в желтую ветошь. Растение резко сбрасывает завязи и тормозит рост, переключаясь на режим выживания ради сохранения корня. Если вовремя не вмешаться, огуречная грядка превратится в безжизненный сухостой, не дождавшись пика сезона. Оживить посадки помогают простые составы, которые восстанавливают питание плетей без лишних трат.

Подкормка для растений
Фото: Pravda.ru by Елена Мороз, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подкормка для растений

Йод на молоке для спасения листа

Первый признак беды в жару — потеря тургора и сероватый налет на листве. В это время активизируются грибки, которые добивают ослабленные кусты. Решить вопрос помогает раствор из 10 литров воды, стакана молока и пары капель йода.

"Молочная сыворотка или простокваша создают защитный барьер, через который не пробивается мучнистая роса. Антисептические свойства йода ускоряют регенерацию клеток и стимулируют фотосинтез", — объяснил специально для Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Опрыскивать нужно обе стороны листа. Основная часть вредоносных спор концентрируется снизу, поэтому поверхностная обработка не принесет пользы. Процедуру проводят строго после захода солнца, чтобы капли жидкости не превратились в линзы и не прожгли нежную ткань огурца.

Уксус и зола против стресса

Когда земля пересыхает, усвоение калия и фосфора практически прекращается. Обычный полив золой часто бесполезен, так как минералы остаются в связанном виде. Тот самый секрет заключается в добавлении трех ложек яблочного уксуса на стакан золы и 10 литров воды.

Уксусная кислота вступает в реакцию с карбонатами золы, переводя их в доступную для корней форму. Такой настой должен постоять сутки перед использованием. Это решение помогает растению сохранять завязи даже при экстремальных температурах.

"Зола — это мощный источник калия, без которого плоды становятся кривыми и горькими. Уксус мягко корректирует кислотность почвы, позволяя огурцам буквально вытягивать нужные элементы из грунта", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Метод подкормки Основной результат
Йод и молоко по листу Защита от болезней и стимуляция роста ботвы
Зола и уксус под корень Формирование ровных плодов без горечи

Любые удобрения бесполезны без достаточного количества влаги. В пекло огурцы требуют глубокого промачивания грунта через день. Если земля сухая, применение уксусного состава может вызвать обратный вариант развития событий — ожог мелких всасывающих корешков.

"Главный риск в жару — не только голод, но и насекомые, которые быстро уничтожают куст. Профилактика в этот период требует точности и регулярности", — подчеркнул в разговоре с Pravda.Ru энтомолог Дмитрий Савельев.

Важный нюанс в выборе сырья. Берите только чистую древесную золу. Остатки от сожженного мусора или окрашенных досок содержат токсины, которые быстро переходят в зеленцы. Грамотный выбор материала гарантирует экологически чистый урожай.

Ответы на популярные вопросы о защите урожая

Можно ли заменить яблочный уксус обычным столовым?

Да, столовый уксус 9 процентов тоже справится с задачей, но его дозировку следует сократить до двух столовых ложек на 10 литров. Яблочный вариант предпочтительнее из-за содержания дополнительных микроэлементов.

Как часто повторять обработку йодом?

В период затяжной жары достаточно одного опрыскивания в 10–12 дней. Частые обработки могут привести к накоплению йода в плодах, что не всегда полезно.

Поможет ли этот метод, если огурцы уже начали сохнуть?

Если стебель еще сохранил зеленый цвет, реанимация возможна. Нужно сначала обильно пролить грядку чистой водой, а через 6 часов провести корневую и листовую подкормку.

Читайте также:

Экспертная проверка: эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов, специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов, энтомолог Дмитрий Савельев
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Она выползает на берег и охотится как зверь: эта рыба нарушает одно правило природы за другим
Домашние животные
Она выползает на берег и охотится как зверь: эта рыба нарушает одно правило природы за другим
Больше никакого пара и кипятка: лучший метод стерилизации банок для идеальных заготовок
Еда и рецепты
Больше никакого пара и кипятка: лучший метод стерилизации банок для идеальных заготовок
Крушение официальной версии по подрыву Северных потоков грозит Берлину катастрофой
Евросоюз
Крушение официальной версии по подрыву Северных потоков грозит Берлину катастрофой
Популярное
Звенящая тишина вместо мира: Москва полностью сломала хитрый сценарий Трампа по Украине

Неожиданная тактика российской делегации на ключевом саммите привела к системному сбою в аппарате Белого дома и радикальной смене курса западных стратегов.

Звенящая тишина вместо мира: Москва полностью сломала хитрый сценарий Трампа по Украине
Больше никакого пара и кипятка: лучший метод стерилизации банок для идеальных заготовок
Больше никакого пара и кипятка: лучший метод стерилизации банок для идеальных заготовок
Провал израильской спецоперации: самолет с дипломатами Ирана чудом ушел от гибели в небе
Ещё вчера за него дрались, сегодня — уговаривают купить: легенда неожиданно сдала позиции
Польша экстренно рвёт связи с Украиной совсем не по причине исторических разногласий Любовь Степушова Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская
Она выползает на берег и охотится как зверь: эта рыба нарушает одно правило природы за другим
Нет жалоб — значит годен: новые правила фильтрации в Минобороны лишат многих права на комиссию
Тихий океан на вес золота: реальные затраты на Дальний Восток заставляют пересмотреть маршруты
Тихий океан на вес золота: реальные затраты на Дальний Восток заставляют пересмотреть маршруты
Последние материалы
В Якутии открыли обновленный Центр управления полетами для сопровождения космических аппаратов
На Камчатку прибыло руководство Росрыболовства для координации лососевой путины
Просто бикини стало скучным: удивительные преображения пляжного стиля в 2026 году
Приморские сопки готовят к масштабной сдаче: недра откроют доступ к дефицитным ресурсам
Паспорта больше не спасают от жадности: доходы лейбла в России подтолкнули Меладзе к возвращению
Неожиданный визит на Кубань: изменились ли правила большой игры для ключевых региональных отраслей
Твари из бездны: у берегов Бразилии нашли 31 новый вид существ, похожих на пришельцев
Настоящая находка для ужина: творожный пирог с помидорами, сражающий наповал вкусом
Бороться с бедой через запреты смешно: Никита Михалков обрушился на цензуру в российском кино
Сухие баки и лимиты в 10 литров: топливный кризис парализовал трассы на пути к Алтаю
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.