Кабачки завалят вас плодами: три рецепта подкормок, проверенных на практике

В середине лета на грядках с кабачками часто наблюдается странная картина. Кусты выглядят мощными и зелеными, но завязи внезапно желтеют и отпадают, не успев набрать вес. Обычный полив в жару не спасает, так как активное плодоношение вымывает из земли все запасы питания. Правильный выбор подкормки поможет растениям пережить зной и выдать урожай правильной формы и консистенции.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Кабачки

Природный стимулятор из сорняков

Когда кустам не хватает сил на формирование плодов, выручает настой крапивы. Это самый доступный источник азота и микроэлементов в органической форме. Для приготовления используют молодые верхушки крапивы без семян. Зеленую массу плотно укладывают в емкость на две трети, заливают водой и оставляют бродить в теплом месте. Через неделю получается концентрат, который перед применением разводят водой в пропорции один к десяти.

"Ферментированная трава работает быстрее сухих гранул. Это прямой впрыск энергии в корневую систему, который заставляет кабачок игнорировать жару и продолжать рост", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Вносить такой раствор нужно строго под корень по влажной земле. Это исключает риск ожогов и позволяет полезным веществам сразу попасть по адресу. Такой простой вариант подпитки заметно оживляет посадки уже через три-четыре дня.

Борная кислота для защиты завязей

Тот самый секрет обильного урожая кроется в микроэлементах. Часто пустоцветы и гниющие кончики маленьких кабачков сигнализируют о дефиците бора. Без него пыльца становится стерильной, а опыление — невозможным. Чтобы исправить ситуацию, достаточно опрыскать листья слабым раствором борной кислоты. Пяти граммов порошка на ведро воды хватит, чтобы реанимировать всю грядку.

"Бор — это строительный материал для стенок клеток плода. Если его не хватает, завязь просто абортируется растением как нежизнеспособная", — объяснила специально для Pravda.Ru агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

Процедуру проводят вечером. Мелкие капли должны оседать на листьях, словно туман. Лишняя влага на солнце может сработать как линза, поэтому дождаться заката — принципиальное решение для садовода. Правильная обработка увеличивает количество завязей в полтора-два раза.

Зольный настой на пике сезона

Во второй половине июля кабачкам требуется калий и кальций. Эти элементы отвечают за плотность мякоти и вкус. Древесная зола справляется с задачей лучше любых покупных смесей. Настой готовят из расчета два стакана просеянной золы на десять литров воды. Раствору дают настояться сутки, чтобы минералы перешли в доступную форму.

Тип подкормки Основная задача Настой крапивы Рост зеленой массы и омоложение куста Борная кислота Удержание завязей и успешное опыление Зольный раствор Улучшение вкуса и лежкости плодов

Важный нюанс: зола меняет кислотность почвы, поэтому злоупотреблять ею не стоит. Одного полива раз в две недели вполне достаточно. Это гарантирует, что плоды не будут горчить и сохранят свежесть после сбора. Любой процесс в саду требует умеренности, и подкормки не исключение.

"Кабачок — прожорливая культура. Он буквально высасывает калий из грунта, поэтому без золы к августу кусты начинают болеть мучнистой росой", — подчеркнул специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Системный подход к питанию позволяет избежать типичных ошибок новичков. Если земля на грядке замульчирована, эффект от удобрений усиливается, так как влага удерживается у корней дольше. Это простое решение экономит силы и время, избавляя от необходимости ежедневного полива.

Ответы на популярные вопросы о кабачках

Почему гниют кончики молодых плодов

Обычно это происходит из-за избытка влаги при низкой температуре или из-за нехватки кальция. Также причиной может быть отсутствие опыления, если насекомые не заглядывают в густые заросли листвы.

Как часто нужно кормить кабачки в июле

Оптимальный график — один раз в 10–12 дней. Чередование органики (крапива) и минеральных составов (зола) дает лучший результат без накопления нитратов в овощах.

Можно ли использовать навоз вместо крапивы

Свежий навоз в середине лета может вызвать бурный рост листьев в ущерб плодам. Настой крапивы действует мягче и не привлекает вредителей так агрессивно, как органика животного происхождения.

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