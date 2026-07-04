Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Битва за наследство началась заранее: Ксения Собчак предрекла крах брака сына с девушкой из региона
Минеральные Воды так и не встретили этот рейс: самолет экстренно развернулся прямо над Черным морем
Калининград примет миллионы: юбилейная программа вынудила инфраструктуру прыгнуть выше головы
Конец кошмаров для водителей в Энгельсе: состояние важной артерии изменилось до неузнаваемости
Ещё вчера за него дрались, сегодня — уговаривают купить: легенда неожиданно сдала позиции
Тридцать лет образовательной стройки: во Владикавказе подвели итоги масштабного эксперимента
Добро пожаловать в Средневековье: от немцев требуют забыть про ванны и мытье автомобилей
Скандальный объект в Чите снова ожидает перемен: подрядчик из Красноярска решился на рискованный шаг
Вин Дизель вспомнил о самом честном моменте: поступок Пола Уокера определил их связь до конца

Срочная реанимация теплицы: как выжить овощам в экстремальную июльскую жару

Садоводство

Листья томатов скручиваются в трубочку, а огурцы безжизненно повисают на шпалерах. В июле теплица из уютного дома для овощей превращается в камеру пыток, где пыльца теряет силу при тридцати градусах жары. Грамотный подход к проветриванию и поливу помогает сохранить завязи и избежать горького разочарования при сборе плодов.

Теплица с огурцами
Фото: unsplash.com by Shoham Avisrur is licensed under Free to use under the Unsplash License
Теплица с огурцами

Контроль приборов и сигналы бедствия

Первый шаг к спасению урожая — установка термометра. В теплице длиннее пяти метров лучше разместить два прибора на разной высоте. Один вешают в тени у входа, второй — на уровне макушек растений. Это позволяет видеть реальную картину, а не гадать по ощущениям. Если воздух прогревается выше тридцати пяти градусов, томаты перестают завязывать плоды. Пыльца становится стерильной. Вместо помидоров на кустах остаются пустые цветоносы, которые со временем просто опадают.

"Растения сами подсказывают, когда им плохо. Томаты закручивают листья вдоль жилки, чтобы уменьшить площадь испарения. Огурцы теряют тургор и выглядят завядшими даже при влажной почве. Это крик о помощи, требующий немедленного снижения температуры внутри конструкции", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Внимательное наблюдение за ботвой помогает вовремя скорректировать вариант ухода. Тот самый секрет успеха кроется в ночном режиме. Если ночи теплые, двери теплицы не закрывают вовсе. Растениям нужно остыть и перевести дух после дневного зноя. Постоянный приток свежего воздуха предотвращает застой влаги и развитие грибковых инфекций.

Сквозняки и дополнительные корни

Обычного открывания дверей недостаточно для полноценной циркуляции. В крыше или торцах должны быть фрамуги. Горячий воздух всегда стремится вверх. Если выхода наверху нет, он скапливается под куполом, буквально сваривая верхушки. Снизить нагрузку помогает удаление нижних листьев у томатов. Это освобождает путь для движения воздушных масс у самой земли. Еще один эффективный процесс — окучивание. Присыпка стебля влажной землей стимулирует рост новых корней. Чем мощнее корневая система, тем проще кусту качать воду и охлаждать себя.

Признак стресса Причина и решение
Листья томатов скручены Защита от испарения. Нужно затенение и проветривание.
Плоды мелкие и жесткие Хронический дефицит влаги. Требуется мульчирование почвы.
Огурцы крючковатой формы Нарушение питания из-за жары. Необходим регулярный полив.

Полив в жару проводят рано утром или вечером. Использование холодной воды усугубляет стресс, вызывая шок у корней. Теплая вода из бочек — лучший материал для питания грядок. Чтобы повысить влажность воздуха, можно оставлять в теплице открытые емкости с водой. Испаряясь, она немного снижает температуру вокруг растений.

"Многие пренебрегают биопрепаратами в разгар сезона. А ведь сенная палочка в прогретой почве работает активнее всего. Она не только защищает от болезней, но и помогает растению пережить температурные скачки без потери иммунитета", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Особое внимание стоит уделить качеству плодов. Если помидор на разрезе имеет белые жесткие прожилки, значит, он рос в экстремальных условиях. Такие овощи часто накапливают нитраты из-за сбоя в обмене веществ. Правильная деталь — использование светоотражающих сеток или специальных составов для забеливания стекол теплицы снаружи.

"Полив по листьям в полдень — это верный способ получить ожоги. Капли работают как линзы. Если нужно охладить теплицу, распыляйте воду на дорожки или под самый купол, не задевая ботву. Это даст нужную прохладу без вреда для листвы", — отметил специально для Pravda.Ru агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

Ответы на популярные вопросы о жаре в теплице

Можно ли использовать агроволокно для притенения внутри теплицы?

Это рискованный метод. Плотный материал может еще сильнее задерживать воздух, создавая эффект парника. Если и затенять, то только с наружной стороны и сетчатыми материалами.

Чем опасно переувлажнение при высокой температуре?

Сочетание высокой влажности и жары — идеальная среда для грибков. Растения могут просто сгнить у основания стебля. Важно соблюдать баланс между поливом и движением воздуха.

Нужно ли закрывать теплицу во время сильного дождя в жару?

Только если есть угроза механического повреждения градом. В остальном свежий дождевой воздух принесет растениям только пользу, снизив общую температуру конструкции.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов, эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов, агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Польша экстренно рвёт связи с Украиной совсем не по причине исторических разногласий
Военные новости
Польша экстренно рвёт связи с Украиной совсем не по причине исторических разногласий
Пять миллиардов против большой воды: Краснодарское водохранилище готовят к масштабному обновлению
Краснодарский край
Пять миллиардов против большой воды: Краснодарское водохранилище готовят к масштабному обновлению
Популярное
Немцам указали на дверь: боевой корабль России хладнокровно отогнал патруль от танкера

В стратегическом проливе между Германией и Данией развернулось противостояние военного корабля и береговой охраны, закончившееся резким изменением курса.

Немцам указали на дверь: боевой корабль России хладнокровно отогнал патруль от танкера
Звенящая тишина вместо мира: Москва полностью сломала хитрый сценарий Трампа по Украине
Звенящая тишина вместо мира: Москва полностью сломала хитрый сценарий Трампа по Украине
Польша экстренно рвёт связи с Украиной совсем не по причине исторических разногласий
Наглость зашкаливает: власти Парижа нашли абсурдного виновника в невыносимой жаре в Европе
Польша экстренно рвёт связи с Украиной совсем не по причине исторических разногласий Любовь Степушова Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская
Малина перестаёт мелочиться: несколько решений помогают кустам вырастить крупные ягоды
Крушение официальной версии по подрыву Северных потоков грозит Берлину катастрофой
Мы вам не колония: в Праге разразился громкий скандал из-за наглых ультиматумов Белого дома
Мы вам не колония: в Праге разразился громкий скандал из-за наглых ультиматумов Белого дома
Последние материалы
Такого в семье никогда не случалось: первая жена Яниса Тиммы ответила на обвинения Седоковой
Больше никаких темных пятен на одежде: действенные методы борьбы с потливостью
Японское качество по цене Лады: появление этого кроссовера лишило покоя дилеров в России
Таинственный каменный пропеллер: находка в Саккаре высмеяла привычные учебники истории
Сибантрацит столкнулся с финансовым кризисом на фоне долговой нагрузки в 50 млрд рублей
Транснефть-Верхняя Волга выпустила 39 тысяч мальков стерляди в реки Центральной России
Королевская семья замерла в ожидании: инсайдеры выдали личный план Кейт Миддлтон по спасению отношений братьев
Полгода в одном кресле: как привычный ритм работы в офисе связан с развитием онкологии
Все тело в огне: это упражнение стало главным секретом тех, кто быстро худеет дом
Астраханский архитектурный позор подходит к концу: власти решились на финальную попытку реанимации
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.