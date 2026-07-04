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Время молодого картофеля нельзя пропустить: ботва сама подскажет, когда браться за лопату

Садоводство

Июль — время, когда картофельные кусты готовы дать долгожданный урожай. Не спешите браться за лопату наобум. Правильный подход экономит силы и бережет землю. Научитесь слушать ритмы своего участка, вместо того чтобы превращать огородные работы в тяжелую повинность.

Цветущий картофель
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цветущий картофель

Сроки сбора: когда приступать?

Активная стадия сбора молодой картошки приходится на конец июня и июль. Если посадили в мае, через 40-60 суток первые клубни уже налились до товарных размеров. Не нужно перекапывать полгрядки, чтобы проверить результат. Растение само подает сигналы.

"Ориентируйтесь на цветение. Как только лепестки опали и прошло 7-10 суток, смело подкапывайте куст. В это время картофель наиболее крахмалистый", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам  Алексей Данилов.

Признаки зрелости: смотрим на ботву

Ботва — ваш главный индикатор. Листья желтеют, стебли теряют упругость — растение завершает цикл. Растрескивание почвы вокруг куста также указывает на рост клубней. После уборки не оставляйте ботву на земле. Это рассадник для вредителей. Лучше сразу отправить ее в компост, как и при уходе за малиной.

"Главный враг картофеля при сборе — сырость. Земля налипает на клубни, что критично для последующего хранения. Копайте в сухую погоду, чтобы овощ оставался чистым и здоровым", — подчеркнул садовник-практик Сергей Михеев.

Тип урожая Характеристика
Молодой картофель Короткий срок хранения, тонкая кожица.
Зимний картофель Плотная оболочка, долгий срок лежки.

Картошка для долгого хранения

Молодая картошка категорически не подходит для погреба. Тонкая кожура быстро сгниет. Для зимы клубни должны "созреть" в земле, обзаведясь необходимой защитой. В Средней полосе России идеальное время для осенней уборки — август и начало сентября. Сибирякам стоит ориентироваться на более поздние сроки.

Хотите узнать, готов ли урожай к хранению? Проведите простой тест. Выкопайте один клубень. У спелого картофеля кожица прочная, гладкая и не отделяется от мякоти при трении. Если она "висит лохмотьями" — плод еще не набрал достаточно ресурсов.

"Почвоутомление — реальная угроза. Выращивание одной культуры на одном месте портит структуру грунта. Используйте сидераты сразу после уборки урожая, чтобы земля не пустовала", — посоветовал почвовед Игорь Лыткин.

Ответы на популярные вопросы о сборе картофеля

Нужно ли поливать картофель перед выкопкой?

Нет. За 2 недели до сбора полив полностью прекращают, чтобы корнеплоды не загнили.

Почему моя картошка плохо хранится?

Скорее всего, вы выкопали ее слишком рано, пока кожица оставалась тонкой и уязвимой для грибков.

Что делать, если ботва еще зеленая, а август уже наступил?

Не торопитесь. Возможно, сорт поздний. Дайте растению завершить вегетацию естественным путем.

Влияет ли влажность почвы на качество урожая?

Напрямую. Влажная земля прилипает к клубням, создавая условия для развития гнилостных процессов. Сухая почва — залог долгой лежки.

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Экспертная проверка: агроном-консультант Ольга Семёнова, специалист по овощным культурам Алексей Данилов, почвовед Игорь Лыткин
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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