Плоды как бумажные стаканчики: финальный объём и качество урожая перца закладывается в июле

Июль превращает огород в зону повышенной ответственности. Перец сейчас занят главным делом — цветением и формированием завязей. Растение требует тонкой настройки, а не титанического труда. Если вы устали таскать ведра, значит, пора переходить на принципы природного земледелия. Оставьте мотыгу в сарае.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Оранжевые перцы в теплице

Водный баланс: поливаем без стресса

Жара выше 30 градусов стерилизует пыльцу. Цветки осыпаются, завязи не образуются. Перепады влажности — верный способ погубить урожай, как и у стрелкующегося лука. Растению нужен стабильный режим. Одному кусту требуется до 10 литров воды в неделю. Распределите этот объем на несколько приемов.

"Стабильная влажность почвы важнее частоты полива. Если корни сначала в болоте, а потом в сухом грунте — завязи опадут. Мульчирование решает эту проблему радикально", — отметил в беседе с Pravda.Ru агроном Алексей Данилов.

Июльское меню для овощей

Растению сейчас критически нужны калий и фосфор. Азот умерен в дозах, иначе перец уйдет в "ботву", забыв про плоды. Это напоминает уход за томатами, где избыток питания дает лишь зеленую массу.

Источник удобрения Применение Зола + настой травы Раз в 7-10 дней (2 стакана на 10 л) Коровяк Пропорция 1:10, литр под корень

"Корневое питание в июле определяет плотность тканей будущего урожая. Недостаток калия сделает стенки плода тонкими, подверженными подгниванию", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru агрохимик Роман Едигаров.

Формировка куста: убираем лишнее

Загущенный куст — это дом для насекомых и грибков. Срезайте пасынки до первой развилки. Удаляйте слабые побеги, забирающие соки у завязей. Подвязывайте высокорослые сорта, чтобы стебли не сломались под весом плодов. Это сэкономит энергию растения, как грамотная летняя обрезка деревьев.

"Притеняйте перцы при экстремальном зное. Агроволокно спасает от испарения лишней влаги, работая как естественный защитный барьер", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по саду Ирина Колесникова.

Ответы на популярные вопросы о выращивании перцев

Нужна ли мульча в жаркий июль?

Да. Она защищает корни от перегрева и сохраняет влагу в почве. Используйте солому или скошенную траву слоем 5-7 см.

Почему осыпаются цветы?

Причины две: перегрев пыльцы выше 30 градусов или резкая нехватка воды. Стабилизируйте поливной режим.

Можно ли не подвязывать перцы?

Если сорт низкорослый — можно. Крупным кустам подвязка обязательна, чтобы избежать излома стеблей под тяжестью плодов.

Как быстро избавиться от сорняков рядом с перцами?

Срезайте их плоскорезом и оставляйте тут же на грядке в качестве органики. Это дает питание почве и избавляет от прополки.

Читайте также