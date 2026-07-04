Больше света для плодов: грамотная летняя обрезка для мощного развития всего сада

Когда плодовые деревья сбрасывают лишнюю завязь из-за капризов погоды, они начинают активно наращивать зеленую массу. Вместо плодов силы уходят в ветки, которые загущают крону и лишают сад света. Летняя обрезка становится инструментом, позволяющим перенаправить энергию растения в нужное русло без лишнего стресса для коры. Этот метод помогает сформировать дерево так, чтобы урожай было удобно собирать без лестниц.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain обрезка вишни

Что удалять в первую очередь

Независимо от вида дерева, в июне стоит избавляться от прикорневой поросли. Эти побеги идут от подвоя — дикого основания, которое генетически сильнее сортовой части. Если оставить эти ростки, они начнут перехватывать питание, быстро обгоняя культурную крону в росте. Удалять их нужно чисто, без пеньков, чтобы не провоцировать появление новых почек в этом же месте.

"Многие боятся задевать дерево летом, но именно сейчас раны затягиваются максимально быстро. Главное — использовать острый инструмент и не оставлять задиров на камбии, тогда защитный валик коры сформируется за считанные дни", — объяснил в беседе с Pravda.Ru садовник-практик Сергей Михеев.

Особое внимание стоит уделить вертикальным побегам — волчкам. Они превращают дерево в непролазную чащу, не принося плодов. Их лучше выщипывать, пока они совсем юные. Этот процесс проходит для растения безболезненно. Крона после такой чистки начинает проветриваться, что снижает риск грибковых заболеваний во второй половине лета.

Секреты формирования кроны летом

Для яблонь и груш оптимальным вариантом считается форма широкой чаши. Это позволяет солнцу проникать до самых нижних веток. В текущем сезоне, когда плодов на ветках немного, обрезка проходит легче. Можно смело укорачивать сильные приросты на боковых ветвях до двух-трех почек. Это стимулирует закладку плодовых почек на следующий год, а не просто рост древесины. Важно учитывать, что такая тактика — отличный вариант для южных регионов, где до морозов еще далеко.

Тип побега Действие садовода Прикорневая поросль Полное удаление "на кольцо" Волчки (вертикальные побеги) Выламывание или укорачивание до 2 почек Внутренние ветки кроны Прореживание для доступа света

С косточковыми культурами, такими как черешня или вишня, ситуация сложнее. Они склонны быстро уходить вверх, из-за чего урожай достается птицам. Тот самый секрет заключается в радикальном снижении кроны именно сейчас. Укорачивание скелетных ветвей наполовину заставляет дерево перенести плодоношение ближе к стволу. Это упрощает защиту сада сетками от дроздов и других любителей ягод.

"При летней обрезке косточковых мы избегаем риска камедетечения, который часто случается ранней весной. Сейчас дерево находится в активной фазе, и любая чистая деталь спила затягивается корой за один вегетационный период", — отметила фитопатолог Наталья Дроздова.

Особенности работы с колонновидными сортами

Колонновидные яблони часто путают с обычными деревьями и позволяют им зарастать боковыми ветками. Без ежегодного вмешательства они превращаются в обычные пирамидальные растения. Летняя обрезка помогает сохранить форму "кукурузного початка". Боковые побеги укорачивают до 15-20 см, стараясь не задеть плодовые кольчатки. Это правильное решение для тех, кто хочет видеть аккуратные деревья на участке.

Важный нюанс: при обрезке верхушек стоит внимательно осматривать ветки. В густой листве часто прячутся гнезда птиц. Если обнаружена кладка, работу с конкретным деревом лучше отложить на месяц. Птенцы вылетят быстро, а поврежденная в июле макушка успеет зарасти до конца сезона. Учитывая теплое лето, такая пауза не станет критической ошибкой владельца сада.

Ответы на популярные вопросы о летней обрезке

Можно ли обрезать деревья в июле в средней полосе?

В средней полосе радикальную обрезку лучше завершить к середине июня. Позже этого срока можно проводить только легкое прищипывание молодых побегов, чтобы они успели одревеснеть до наступления холодов.

Нужно ли замазывать срезы садовым варом?

Если срез гладкий и его диаметр не превышает двух сантиметров, дерево справится само. При большой площади спила или в дождливую погоду лучше использовать специальные пасты-антисептики или обычную золу.

Зачем убирать мульчу от ствола после обрезки?

Это необходимо для проветривания корневой шейки и мест срезов поросли. Сухость в зоне контакта с почвой предотвращает развитие гнилей и способствует более быстрому подсыханию ран.

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