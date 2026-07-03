Лук-копьеносец: почему ваш урожай уходит в семена и как срочно исправить ситуацию

Лук часто выпускает стрелки вместо того, чтобы наращивать массу. Это происходит из-за реакции растения на перепады температур или ошибки при хранении посадочного материала. Если вовремя не вмешаться, вместо плотных головок на грядках останутся жесткие цветоносы. Исправить ситуацию помогут точные подкормки и корректировка полива.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зеленый лук на грядке

Причины стрелкования лука

Растение воспринимает похолодание в начале сезона как сигнал к размножению. Если севок попал в холодную землю, он начинает тратить силы на производство семян. Большое значение имеет размер посадочного материала. Крупные луковицы диаметром более 3 см склонны к цветению гораздо сильнее, чем мелкие фракции. На грядках часто наблюдается избыток азота, который провоцирует рост зелени, но задерживает развитие самой головки. Вместо крепкого овоща получается пышный куст с жесткой серединой. Чтобы этого избежать, нужно вовремя изменить состав добавок. Такое решение позволяет перенаправить питание в подземную часть.

"Лук уходит в стрелку, если чувствует угрозу выживанию. Чаще всего это происходит из-за резкой смены температуры воды при поливе или если севок хранился в сыром помещении. Растение торопится оставить потомство, пока условия совсем не ухудшились", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Подкормка в середине лета

В июле луку требуется фосфорно-калийная диета. Она помогает головкам налиться и делает их лежкими. Простой рецепт включает 30 граммов суперфосфата и 20 граммов сернокислого калия на 10 литров воды. Это количество рассчитано на стандартное ведро, которого хватит на пару квадратных метров посадок. Важный нюанс: перед внесением любых удобрений землю нужно пролить чистой водой. Это защитит корни от возможных ожогов. Если почва на участке тяжелая, полезно добавить немного песка или провести аккуратное рыхление. Такой вариант ухода улучшает доступ кислорода. Правильный баланс микроэлементов останавливает рост цветоносов на ранней стадии.

Действие Результат для урожая Внесение калия и фосфора Активный рост луковицы, остановка стрелок Сокращение полива в июле Улучшение лежкости, защита от гнили Удаление цветоноса под корень Сохранение питательных веществ в головке

"Тот самый секрет успеха скрывается в профилактике. Если лук уже выбросил стрелку, фосфор поможет луковице успеть созреть, но такое растение все равно нужно использовать в пищу первым. Храниться долго оно не будет из-за поврежденной шейки", — отметил специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Как спасти грядку, если стрелки уже появились

Если на грядке замечен цветонос, его нужно срезать незамедлительно. Делать это следует как можно ближе к основанию, не дожидаясь, пока стебель станет толстым и деревянистым. После такой операции растение направляет все соки на формирование головки. Эффективность этого действия напрямую зависит от скорости реакции огородника. Контролировать состояние грядок нужно раз в несколько дней. Каждый пропущенный цветонос забирает до 30 процентов веса будущего плода. Срезанную зелень можно использовать для приготовления летних блюд. Выбрасывать ее не стоит, так как она богата витаминами и вполне пригодна для еды, пока молодая. Качественное решение проблемы — это всегда сочетание механической очистки и правильного питания почвы.

"Стрелкование — это не приговор для урожая, а сигнал о нарушении агротехники. Если вовремя выломать дудку и подкормить грядку золой или минеральным комплексом, луковица все равно вырастет достойного размера", — уточнил почвовед Игорь Лыткин.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли оставлять стрелки на луке для красоты?

Нет, если нужен урожай. Цветонос забирает все питание из луковицы, она становится мелкой и невкусной.

Как поливать лук в период активного роста луковиц?

Полив должен быть умеренным. Достаточно увлажнять почву 1—2 раза в неделю. За две недели до сбора урожая полив прекращают совсем.

Почему красный лук стрелкуется чаще желтого?

Это особенность многих гибридов. Они более чувствительны к температуре почвы и требуют более тщательного прогрева севка перед посадкой.

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