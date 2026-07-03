Вся правда об обрезке малины: что нужно сделать прямо сейчас, чтобы кусты ломились от ягод

Обрезка малины сразу после завершения плодоношения — это не просто уборка участка, а критически важная процедура для выживания малинника. Отработавшие двухлетние ветки превращаются в "паразитов", которые продолжают выкачивать дефицитную влагу и минералы из корней, лишая питания молодую поросль.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain обрезка малины

Зачем удалять побеги немедленно

Жизненный цикл обычной летней малины строго ограничен двумя годами. В первый сезон ветка активно растет, во второй — отдает урожай и биологически отмирает. Надежды на то, что старый стебель проявит себя в будущем году, бесполезны: повторного плодоношения на нем не бывает. Однако до полной гибели такая ветка остается частью общей системы распределения соков.

"Каждый день промедления после сбора ягод работает против вас. Молодым побегам нужно не только вырасти, но и успеть одревеснеть до заморозков. Чем быстрее вы уберете балласт в виде старых веток, тем больше ресурсов пойдет на закладку цветочных почек следующего года", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru консультант по сезонным работам в саду Ирина Колесникова.

Сроки работ диктует климат: на юге страны чистку начинают в начале июля, в средней полосе — ко второй половине месяца, а северным дачникам стоит подготовить инструмент к началу августа. Своевременные действия позволяют направить энергию растения на формирование крепкого скелета, что особенно важно, когда проводится обрезка малины в июне для стимуляции бокового ветвления.

Что именно идет под нож секатора

Первым делом вырезают "двухлетки". Их легко узнать: кора на них темная, часто с трещинами, а на верхушках остались сухие плодовые кисти. Параллельно с ними из малинника удаляют тонкую, хилую поросль текущего года, которая загущает куст, но не имеет шансов пережить суровую зиму. Как и клубничная грядка, малинник после плодоношения требует тщательной ревизии на предмет инфекций.

Особое внимание уделите побегам с подозрительными пятнами или вздутиями на стеблях — это признаки болезней и вредителей. Оставлять в кусте стоит лишь 6-8 самых мощных молодых веток. Такое нормирование обеспечивает отличную вентиляцию и доступ света к каждой ягоде, предотвращая грибковые вспышки.

"Если оставить малинник густым, ягода неминуемо измельчает. В плотных зарослях моментально распространяется серая гниль и антракноз, особенно в дождливое лето. Удаляйте всё лишнее без сожаления — для урожая важнее качество побега, а не их количество", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Техника правильного среза: работа над ошибками

Главная ошибка новичков — оставление "пеньков". Срезать стебель нужно строго вровень с землей. Любой выступ над поверхностью почвы становится идеальным инкубатором для личинок малинной галлицы и спор патогенных грибков. Инструмент должен быть идеально острым; тупые лезвия мнут ткани, что мешает быстрому заживлению раны.

Весь срезанный материал необходимо немедленно вынести за пределы участка. Складывать его в компост опасно: возбудители пурпуровой пятнистости и другие инфекции прекрасно там зимуют. Лучшее решение — полная утилизация веток путем сжигания.

Восстановление после обрезки: подкормка и полив

После удаления старых веток куст переходит в режим подготовки к зиме. В этот период растению противопоказан азот, который может спровоцировать ненужный рост зелени в ущерб вызреванию древесины. Ошибка с выбором удобрений сейчас так же опасна, как избыток азота для вишни, ведущий к вымерзанию дерева.

Акцент следует сделать на калийно-фосфорном комплексе: около 30 г суперфосфата и 20 г сульфата калия на один квадратный метр. Не забывайте про полив — малина крайне влаголюбива. После внесения удобрений и обильного увлажнения (не менее 20 литров под куст) замульчируйте почву торфом или соломой. Это защитит корни от перегрева и сохранит доступный ресурс влаги.

"Во второй половине лета малина закладывает потенциал будущего года. Если почва будет сухой, а калия не хватит, побеги останутся травянистыми и погибнут при первых же серьезных морозах. Хорошее питание сейчас — это гарантия сладкой ягоды в следующем июле", — отметил в беседе с Pravda.Ru агрохимик Роман Едигаров.

Проблема / Задача Необходимое действие Старые двухлетние побеги Срезать "под ноль" сразу после сбора последних ягод Больные или слабые ветки Удалить полностью, не дожидаясь осени Питание для зимостойкости Внести фосфор и калий, полностью исключив азот Профилактика вредителей Сжечь все остатки обрезки, не оставлять пеньков

Особенности ухода за ремонтантными сортами

С ремонтантной малиной тактика иная, так как она дает ягоды на побегах первого года. Здесь у садовода есть два пути. Первый — получение одного, но обильного позднего урожая. В этом случае все ветки срезают до основания поздней осенью. Летом такая малина отдыхает от секатора, а в августе начинает активно плодоносить.

Второй вариант — два урожая за сезон. Тогда летняя обрезка проводится по классической схеме: как только отошли первые июльские ягоды на прошлогодних ветках, их срезают. Эстафету принимают молодые побеги, которые зацветут и дадут плоды ближе к сентябрю. Эта стратегия отлично работает в теплых регионах, позволяя собирать урожай до самых заморозков.

Ответы на популярные вопросы о малине

Можно ли оставить старые ветки до весны?

Крайне нежелательно. Зимой они станут убежищем для вредителей и источником грибковых спор. Кроме того, весной они будут мешать развитию молодой поросли и загущать куст.

Как отличить плодоносивший побег от молодого?

Старый побег имеет коричневую, растрескавшуюся кору и остатки ягодных веточек. Молодой побег — ярко-зеленый (или красноватый, в зависимости от сорта), гибкий и без засохших соцветий.

Нужно ли обрабатывать срезы садовым варом?

На малине это делать необязательно, так как количество срезов велико, а сами они небольшого диаметра. Главное — чистота инструмента и срез у самой земли.

Подойдет ли навоз в качестве подкормки после обрезки?

Нет. В навозе много азота, который вызовет буйный рост побегов поздним летом. Они не успеют подготовиться к холодам и замерзнут. Навоз лучше оставить на раннюю весну.

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