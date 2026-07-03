Не копаю, а мульчирую грядки: в июле запускаю конвейер посевов — земля работает без отдыха

Июль в саду — это не завершение сезона, а старт "второй смены". Когда грядки пустеют после чеснока и ранней зелени, природа не терпит пустоты. Она затянет их сорняками. Умный садовод действует на опережение: занимает землю полезными культурами. Почва в середине лета прогрета, биологические процессы кипят. Растения выстреливают как из пушки. Главное — кормить и поить вовремя.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Теплица из оконных рам

Корнеплоды и кочаны: июльские фавориты

Многие овощи страдают от долгого светового дня в июне — они упрямо уходят в цвет. Июль исправляет ситуацию. День катится на убыль. Это идеальный сигнал для редиса, дайкона и репы. Они перестают "думать" о размножении и начинают качать массу в корнеплод. Выбирайте раннеспелые сорта. Редис созреет за три недели. Дайкону хватит сорока дней, чтобы превратиться в сочный "белый клык".

"Июль — золотое время для дайкона и азиатской капусты пак-чой. В июне они выдают стрелку из-за длинного дня, а сейчас направляют все силы в лист и корень. Это физиология", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Свекла в июле — это не про зимнее хранение, а про нежные корнеплоды для летних борщей. Засевайте ею края грядок. Не забудьте про пекинскую капусту. Она обожает прохладные августовские ночи, которые наступят как раз к моменту формирования кочана. Если почва "устала" после предшественника, подсыпьте щепотку биогумуса. Земля — это живой организм, ее нельзя эксплуатировать всухую.

Витаминный конвейер: что сеять в жару

Укроп, петрушка и салат — это спринтеры. Засевать их один раз в мае — ошибка. К июлю майский укроп уже превращается в жесткие "зонтики". Сейте каждые две недели. Рукола и вовсе готова к столу через 20 дней после всходов. Главный враг здесь — сухость. Если салат пересохнет, он моментально начнет горчить. Мульча из скошенной травы решит проблему. Она удержит влагу и даст бесплатный азот.

Культура Срок созревания (дней) Редис ранний 18-25 Листовой салат 30-40 Спаржевая фасоль 45-55 Шпинат 25-35

Бобовые тоже имеют право на второй шанс. Раннеспелая спаржевая фасоль успеет отдать стручки до первых заморозков. Горох в июле часто страдает от мучнистой росы. Ищите устойчивые сорта. После сбора гороха не вырывайте его с корнем. Клубеньковые бактерии на его корнях — это бесплатная заправка почвы азотом для следующих посадок.

"Никогда не оставляйте грядку голой после уборки ранних овощей. Либо сидераты, либо повторный посев. Открытая земля под солнцем — это мертвая земля", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Цветы и сидераты для будущего сезона

Июль — время закладки красоты на следующий год. Двулетники — виола (анютины глазки), маргаритки, незабудки и турецкая гвоздика. Если посеять их сейчас, они успеют нарастить мощную розетку листьев и уйдут под снег крепкими. Весной они зацветут одними из первых. Календулу можно посеять и для декора, и для лечения участка — она отпугивает вредителей.

Если огородные амбиции исчерпаны, засейте пустоты сидератами. Горчица, фацелия или овес — это зеленые удобрения. Они рыхлят землю корнями лучше любого плуга. В августе останется только подрезать их плоскорезом и оставить на поверхности. Это классика природного земледелия: почва сама себя кормит, если ей не мешать.

"Почва в июле перегрета. При посеве сидератов или зелени обязательно используйте мульчу. Она работает как термос, не давая нежной корневой системе свариться", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru почвовед Игорь Лыткин.

Три правила летнего посева

Забудьте о сухих семенах в сухую землю. Летом влага испаряется мгновенно. Сначала пролейте рядки, подождите, пока вода впитается, и только потом раскладывайте семена. Сверху присыпьте рыхлым компостом или торфом. Не уплотняйте землю ногами — летом она превратится в бетонный панцирь через день.

Второе правило: тень — ваш союзник. Июльское солнце может выжечь всходы за полдень. Прикрывайте молодые посадки старым лутрасилом или обычными ветками. Третье: борьба с вредителями. В июле активизируется крестоцветная блошка. Она обожает молодую редиску и капусту. Пепел и табачная пыль — ваши верные помощники. Химия на быстрых культурах запрещена.

Ответы на популярные вопросы об июльских посадках

Можно ли сажать в июле кабачки и тыквы?

Только в южных регионах. В средней полосе они успеют зацвести, но плоды не нальются. Ночи в августе уже прохладные для этих теплолюбивых неженок.

Нужно ли удобрять землю перед вторым посевом?

Да, обязательно. Предшественник уже выел часть рациона. Добавьте золу или хорошо перепревший компост. Свежий навоз исключен — сожжете корни.

Почему редис, посаженный в июле, часто уходит в стрелку?

Чаще всего из-за жары и пересыхания почвы. Редис "пугается" засухи и решает срочно оставить потомство семенами. Держите землю влажной и выбирайте сорта с пометкой "устойчив к цветушности".

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