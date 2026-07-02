Теплица превращается в духовку: эти приёмы помогут быстро охладить воздух и спасти растения

Внутреннее пространство теплицы в знойные дни прогревается до экстремальных температур, превращаясь из зоны комфорта в камеру выживания. Если воздух внутри раскаляется выше 35 градусов, физиология культур дает сбой. Урожай гибнет из-за стерильности пыльцы и массового сброса завязей.

Фото: Pravda.Ru by Алексей Тихонов is licensed under publiс domain Теплица

Угроза критического перегрева

Растения реагируют на жару болезненно. Томаты скручивают листья, пытаясь удержать капли влаги. Огурцы теряют упругость, а их плети безвольно обвисают. Главный удар приходится по репродуктивной системе. Пыльца при температуре выше 32 градусов становится нежизнеспособной. Обильное цветение не гарантирует плодов, так как оплодотворение не происходит. В условиях температурного стресса баклажаны сбрасывают бутоны, экономя скудные ресурсы для поддержания жизни самого куста.

"При достижении порога в 35 градусов вегетация практически останавливается. Растение переходит в режим выживания, закрывая устьица, что прекращает газообмен и охлаждение через испарение", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Для разных культур порог выносливости отличается. Огурцам требуется высокая влажность и дневное тепло в районе 28 градусов. Помидорам комфортнее при 25 градусах и сухом воздухе. Постоянный приток кислорода и грамотное проветривание теплицы позволяют сгладить температурные пики, предотвращая тепловой удар у посадок.

Защитные экраны и побелка

Снижение световой нагрузки — самый быстрый способ сбить градус. Старый метод с мелом или глиной работает безотказно. Нанесение белого состава на крышу и южную стену изнутри отражает часть спектра. Свет становится рассеянным, что исключает прямые ожоги листьев. Снаружи белить непрактично, так как осадки быстро смывают защиту.

Современной альтернативой выступает притеночная сетка или белый спанбонд. Установка таких экранов снаружи конструкции блокирует солнечную энергию до того, как она попадет внутрь. Сетки различаются по плотности. Для средней полосы оптимально использовать полотна с коэффициентом затенения 45-60 процентов. Этого достаточно, чтобы убрать лишний жар, не создавая дефицита света для фотосинтеза.

"Использование сетки зеленого или серого цвета помогает не только снизить температуру, но и выровнять освещенность. Это предотвращает появление желтых пятен на плодах томатов", — объяснила в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

Водное регулирование температуры

Вода работает как природный кондиционер. Нельзя опрыскивать сами растения под палящим солнцем, но можно увлажнять дорожки. Испарение влаги с проходов забирает тепло, охлаждая приземный слой воздуха на 3-5 градусов. Этим приемом стоит пользоваться в полдень. Для томатов такая процедура должна быть кратковременной, чтобы не спровоцировать грибковые инфекции.

Метод охлаждения Эффект Побелка крыши изнутри Снижение нагрева на 4-6 градусов Полив дорожек в полдень Повышение влажности и сброс температуры Мульчирование соломой Защита корней от перегрева до 40 градусов

Роль мульчирования и подкормок

Темная земля летом нагревается до опасных значений, буквально поджаривая корни. Слой органической мульчи толщиной 10 см работает как изолятор. Солома или подсушенная трава поддерживают стабильную температуру в корневой зоне. Это важно, так как перегрев корней блокирует усвоение питательных веществ, даже если их в избытке.

Адаптацию к стрессу ускоряют подкормки. В период жары нужно исключить азот, провоцирующий рост слабых тканей. Упор делается на калий и аминокислоты. Обработка по листу вечером помогает клеткам удерживать влагу. Важно следить за чистотой посадок, так как ослабленные растения — легкая добыча для насекомых, и тогда придется срочно очистить томаты от мошки и тли.

"Калий регулирует давление внутри клеток и работу устьиц. Внекорневое внесение монофосфата калия в пропорции 10 граммов на 10 литров воды значительно повышает выносливость кустов", — подчеркнул специально для Pravda.Ru агрохимик Роман Едигаров.

Ответы на популярные вопросы о жаре в теплице

Можно ли оставлять теплицу открытой на ночь?

Да, в период устойчивой жары ночное проветривание необходимо для охлаждения почвы и самой конструкции. Это снижает риск появления конденсата на рассвете.

Почему нельзя поливать растения холодной водой в жару?

Резкий перепад температур вызывает шок. Корни перестают всасывать влагу, и растение начинает увядать даже в мокрой почве. Используйте воду, прогретую до температуры воздуха.

Поможет ли обычный бытовой вентилятор?

Вентилятор принудительно перемешивает воздушные массы, убирая застойные зоны. Это эффективно, если установлены два прибора для создания направленного потока воздуха.

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