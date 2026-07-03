Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Депутат из Краснодара решил пересадить самокатчиков за парту: права хотят выдавать только после экзамена
Каско для бензобака: новый полис обещает защитить двигатель от плохого топлива
Небо будет спокойным, а Землю начнёт трясти: магнитная буря изменит ход ближайших суток
Стереть с лица земли за минуту: сообщение о катастрофе в Нижнем Тагиле ввело в заблуждение
В Монако вскрыли личность подрывника: Интерпол начинает глобальную охоту за палачом СБУ
Топливный тупик в Краснодаре: власти региона нашли выход, который заставит водителей переделать машины
Бессильная злоба Брюсселя: Каллас грозит новыми мерами после сокрушительных ударов РФ
Уровень люкс за разумные деньги: 5 признаков летней обуви, которая не выдаст бюджет
Цены пошли вверх не для всех: пять новых седанов всё ещё стоят дешевле двух миллионов

Смерть тле, жизнь — урожаю: доступный способ вернуть смородине здоровье за 5 дней

Садоводство

Скрученные в трубочку листья смородины и липкий налет на молодых верхушках побегов сигнализируют о начале масштабной атаки. Тля высасывает соки в тот момент, когда куст отдает все силы на формирование ягод. Если промедлить, урожай получится мелким, кислым и сухим. Главное — вовремя вмешаться, пока вредитель не уничтожил точку роста и не лишил садовода заслуженного результата.

Крупная смородина на кусте
Фото: Pravda.ru by Екатерина Мартынова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крупная смородина на кусте

Правила чистой обработки

После цветения смородина становится уязвимой. Использовать агрессивные магазинные препараты в этот период рискованно: токсичные вещества проникают в ткани ягод. Разумнее переключиться на биологические методы защиты. Правильный подход позволяет решить вопрос без ущерба для здоровья. Работа на участке требует дисциплины. Опрыскивать кусты нужно только после захода солнца. Днем капли раствора превращаются в линзы, которые прожигают нежную зелень. Тля прячется на нижней стороне листа, поэтому струю нужно направлять снизу вверх. Это обязательное условие, иначе толку не будет.

"Тля — это не просто насекомое, это пастушье стадо муравьев. Бороться только с вредителем бесполезно, если на участке хозяйничают муравейники. Природное земледелие учит нас видеть связи: уберите муравьев, и тля исчезнет сама, так как лишится защиты и транспорта", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Три проверенных состава

Натуральные средства действуют мягче химии, поэтому обработки проводят сериями. Одной процедуры обычно мало. Вредитель размножается стремительно, и новые поколения могут появиться уже через несколько дней. Эффективная схема предполагает чередование разных составов. Зольный настой — классика жанра. 300 граммов древесной золы заливают десятью литрами воды и выдерживают сутки. Полученный щелочной раствор не только обжигает вредителей, но и служит внекорневой подкормкой. Перед заливкой в опрыскиватель настой обязательно фильтруют через марлю. Чесночная защита работает за счет сильного запаха. 200 граммов измельченных зубчиков настаивают в ведре воды. Фитонциды чеснока делают куст непривлекательным для насекомых. Такой вариант хорош для профилактики соседних здоровых веток.

Средство Действие на вредителя
Зольный настой Раздражает покровы насекомых и питает лист
Настой чеснока Отпугивает резким запахом фитонцидов
Мыльный раствор Создает пленку, лишающую тлю возможности дышать

Мыльный раствор завершает тройку лидеров. 50 граммов натертого хозяйственного мыла растворяют в теплой воде. Оно служит прилипателем для других средств или работает самостоятельно. Мыльная пленка перекрывает дыхальца насекомых, и они погибают.

"Важно понимать биологию процесса. Тля облепляет именно молодые верхушки, потому что там самая тонкая кожица. Если вы видите массовое нашествие, не бойтесь обрезать и сжечь несколько самых искривленных побегов. Растению это только поможет перераспределить ресурсы в урожай", — отметил специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Тот самый секрет кроется в регулярности. Народные средства легко смываются дождем или росой. В этом их минус и главный плюс одновременно. Ягоды остаются чистыми. Если прошел ливень, процедуру нужно повторить на следующее утро или вечер. Обычно трех циклов с интервалом в пять дней хватает, чтобы полностью очистить кустарник.

Ответы на популярные вопросы о тле на смородине

Можно ли использовать уксус от тли?

Уксус эффективен, но требует осторожности. Стакан девятипроцентного состава на десять литров воды — предел. При превышении дозировки или обработке в жару можно легко сжечь молодую листву.

Как часто опрыскивать смородину?

При активном поражении обработки проводят каждые пять дней. Это связано с циклом размножения вредителя. Важно успеть уничтожить личинок до того, как они станут взрослыми особями.

Почему тля возвращается снова?

Основная причина — муравьи. Они охраняют колонии тли от божьих коровок и переносят насекомых на новые ветки. Борьба должна быть комплексной: лишите муравьев доступа к веткам с помощью ловчих поясов.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов, специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Готовится нечто масштабное: четыре генерала России тайно прибыли в закрытые зоны Китая
Мир. Новости мира
Готовится нечто масштабное: четыре генерала России тайно прибыли в закрытые зоны Китая
Рецепт пышного цветения: как победить желтизну и увядание петунии за несколько шагов
Садоводство, цветоводство
Рецепт пышного цветения: как победить желтизну и увядание петунии за несколько шагов
Популярное
Нефтяной конвейер сбавил обороты: российские НПЗ неожиданно ушли на многолетний минимум

Российская нефтепереработка столкнулась с аномальным снижением активности, а объемы первичной обработки сырья в июне обновили многолетние антирекорды отрасли.

Нефтяной конвейер сбавил обороты: российские НПЗ неожиданно ушли на многолетний минимум
Готовится нечто масштабное: четыре генерала России тайно прибыли в закрытые зоны Китая
Готовится нечто масштабное: четыре генерала России тайно прибыли в закрытые зоны Китая
Рядом с Россией поднимается новый военный кулак: страна с мирной маской копит ударную мощь
Конец эпохи подчинения в Заливе: Эр-Рияд ответил жестким отказом на требования США
Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров Россия отсутствует в зоне бедствия в Венесуэле. Украина научила прагматичному подходу Любовь Степушова Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская
Массированный обстрел Киева стал ответом на атаку по Москве баллистической ракетой
Слишком поздно спохватились: отчаянный жест Киева в Польше спровоцировал лишь холодное презрение
Перекупы забирают их без осмотра: 7 самых надежных авто до 1 миллиона
Перекупы забирают их без осмотра: 7 самых надежных авто до 1 миллиона
Последние материалы
Бессильная злоба Брюсселя: Каллас грозит новыми мерами после сокрушительных ударов РФ
Уровень люкс за разумные деньги: 5 признаков летней обуви, которая не выдаст бюджет
Цены пошли вверх не для всех: пять новых седанов всё ещё стоят дешевле двух миллионов
Миллионы бесследно испарились: кемеровские коммунальщики загнали жилые кварталы в долговую яму
Громкий позор в Киеве: министра обороны вызвали на ковер в Раду за вранье о защите неба
Как сделать персик дома за 15 минут: 6 движений, которые сделают ваши ягодицы предметом зависти
Нефтяной мусор стал золотой жилой: нейросети начали находить скрытые ресурсы под ногами
Экономим и радуем близких: розунцы — лучшая альтернатива магазинным сладостям
Миллионы рублей в никуда: покупатели квартир столкнулись с непредвиденным ударом по бюджету
Знания проиграли мистике: вера в магическую "халяву" захватила умы современной молодежи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.