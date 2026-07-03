Смерть тле, жизнь — урожаю: доступный способ вернуть смородине здоровье за 5 дней

Скрученные в трубочку листья смородины и липкий налет на молодых верхушках побегов сигнализируют о начале масштабной атаки. Тля высасывает соки в тот момент, когда куст отдает все силы на формирование ягод. Если промедлить, урожай получится мелким, кислым и сухим. Главное — вовремя вмешаться, пока вредитель не уничтожил точку роста и не лишил садовода заслуженного результата.

Фото: Pravda.ru by Екатерина Мартынова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Крупная смородина на кусте

Правила чистой обработки

После цветения смородина становится уязвимой. Использовать агрессивные магазинные препараты в этот период рискованно: токсичные вещества проникают в ткани ягод. Разумнее переключиться на биологические методы защиты. Правильный подход позволяет решить вопрос без ущерба для здоровья. Работа на участке требует дисциплины. Опрыскивать кусты нужно только после захода солнца. Днем капли раствора превращаются в линзы, которые прожигают нежную зелень. Тля прячется на нижней стороне листа, поэтому струю нужно направлять снизу вверх. Это обязательное условие, иначе толку не будет.

"Тля — это не просто насекомое, это пастушье стадо муравьев. Бороться только с вредителем бесполезно, если на участке хозяйничают муравейники. Природное земледелие учит нас видеть связи: уберите муравьев, и тля исчезнет сама, так как лишится защиты и транспорта", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Три проверенных состава

Натуральные средства действуют мягче химии, поэтому обработки проводят сериями. Одной процедуры обычно мало. Вредитель размножается стремительно, и новые поколения могут появиться уже через несколько дней. Эффективная схема предполагает чередование разных составов. Зольный настой — классика жанра. 300 граммов древесной золы заливают десятью литрами воды и выдерживают сутки. Полученный щелочной раствор не только обжигает вредителей, но и служит внекорневой подкормкой. Перед заливкой в опрыскиватель настой обязательно фильтруют через марлю. Чесночная защита работает за счет сильного запаха. 200 граммов измельченных зубчиков настаивают в ведре воды. Фитонциды чеснока делают куст непривлекательным для насекомых. Такой вариант хорош для профилактики соседних здоровых веток.

Средство Действие на вредителя Зольный настой Раздражает покровы насекомых и питает лист Настой чеснока Отпугивает резким запахом фитонцидов Мыльный раствор Создает пленку, лишающую тлю возможности дышать

Мыльный раствор завершает тройку лидеров. 50 граммов натертого хозяйственного мыла растворяют в теплой воде. Оно служит прилипателем для других средств или работает самостоятельно. Мыльная пленка перекрывает дыхальца насекомых, и они погибают.

"Важно понимать биологию процесса. Тля облепляет именно молодые верхушки, потому что там самая тонкая кожица. Если вы видите массовое нашествие, не бойтесь обрезать и сжечь несколько самых искривленных побегов. Растению это только поможет перераспределить ресурсы в урожай", — отметил специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Тот самый секрет кроется в регулярности. Народные средства легко смываются дождем или росой. В этом их минус и главный плюс одновременно. Ягоды остаются чистыми. Если прошел ливень, процедуру нужно повторить на следующее утро или вечер. Обычно трех циклов с интервалом в пять дней хватает, чтобы полностью очистить кустарник.

Ответы на популярные вопросы о тле на смородине

Можно ли использовать уксус от тли?

Уксус эффективен, но требует осторожности. Стакан девятипроцентного состава на десять литров воды — предел. При превышении дозировки или обработке в жару можно легко сжечь молодую листву.

Как часто опрыскивать смородину?

При активном поражении обработки проводят каждые пять дней. Это связано с циклом размножения вредителя. Важно успеть уничтожить личинок до того, как они станут взрослыми особями.

Почему тля возвращается снова?

Основная причина — муравьи. Они охраняют колонии тли от божьих коровок и переносят насекомых на новые ветки. Борьба должна быть комплексной: лишите муравьев доступа к веткам с помощью ловчих поясов.

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