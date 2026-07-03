Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Живот втягивается сам: хитрая техника для плоского пресса без единого упражнения
Тонкие волосы наконец-то станут гуще: как создать объем, не убирая ни одного сантиметра
Оглушительный позор Пентагона: США провалили создание гиперзвукового оружия
92-й и 95-й встретились в одном баке: именно здесь ошибается большинство водителей
Людям надоело стоять в очередях на АЗС: решение Кремля экстренно изменило ситуацию в Калининграде
Наглое предательство Германии: Мерц платит миллиарды Киеву за подрыв Северных потоков
Боевое пособие по выживанию: как не стать жертвой гадюки во время шашлыков
Точку в слухах поставили: Набиуллина раскрыла правду о принудительном переводе на цифровой рубль
Вонь исчезнет без разбора машинки: как очистить внутренности копеечным средством

Никакой химии на столе: как защитить капусту от гусениц правильно и безопасно

Садоводство

Листья капусты внезапно покрылись рваными дырами, а внутри кочанов появились темные следы жизнедеятельности насекомых. Это верный признак того, что на грядках обосновалась гусеница совки, которая способна за считанные дни превратить будущий урожай в решето. В конце июня вредитель ведет себя особенно агрессивно, прогрызая путь к самой сердцевине растения. Своевременное вмешательство позволяет сохранить посадки, не прибегая к жестким мерам.

Слизень на капусте
Фото: Елена Мороз by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Слизень на капусте

Надежные способы защиты кочанов

Традиционное использование химии на грядках с овощами, которые употребляются в пищу целиком, — затея сомнительная. Токсичные вещества задерживаются между плотными листьями, поэтому упор стоит делать на биологическую защиту. Современные препараты вроде Лепидоцида или Битоксибациллина работают избирательно. Они поражают пищеварительную систему гусениц, при этом остаются безопасными для человека и полезных насекомых. Опрыскивание проводят раз в неделю, уделяя внимание не только верхушкам, но и скрытым пазухам.

"Биопрепараты не убивают вредителя мгновенно, но уже через несколько часов после обработки гусеница перестает питаться. Это позволяет остановить разрушение тканей растения максимально быстро", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Для тех, кто предпочитает полный контроль, подходит ручной сбор. Совка хитра: днем она часто прячется у самого основания стебля или зарывается в почву, активизируясь к вечеру. Осмотр нужно проводить регулярно, аккуратно заглядывая под нижние листья. Найденных особей помещают в емкость с крепким мыльным раствором. Такой вариант борьбы требует времени, но гарантирует чистоту продукта. Если вредителей стало слишком много, разумно совмещать механическую очистку с опрыскиванием.

Метод борьбы Особенности применения
Биопрепараты Требуют повтора после каждого дождя или обильного полива
Ручной сбор Наиболее эффективен в утренние или сумеречные часы

Профилактика и природная охрана

Тот самый секрет успеха кроется в создании барьера. Тонкий белый спанбонд, наброшенный на дуги, не дает бабочкам совки отложить яйца. Это избавляет от необходимости постоянно дежурить с пульверизатором. Конструкцию можно держать закрытой до середины июля, пока массовый лет насекомых не пойдет на спад. Через легкое полотно проходит материал, необходимый для роста — свет и влага, а враг остается снаружи.

"Разумное соседство на грядке творит чудеса. Посадите рядом с капустой укроп, фенхель или календулу. Эти растения привлекают естественных врагов совки — наездников и златоглазок, которые уничтожают кладки яиц вредителя без участия человека", — объяснила специально для Pravda.Ru агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

Грамотный подход к планированию огорода позволяет минимизировать усилия. Если почва здорова, а растения окружены естественными защитниками, любое вмешательство со стороны владельца участка сводится к простому наблюдению. Важно помнить, что даже простая деталь, вроде вовремя выполотого сорняка, лишает совку места для размножения. Чистота в междурядьях — это не эстетика, а вопрос выживания культуры.

"При массовом нашествии важно учитывать, что именно затяжные дожди смывают защитный слой препарата. В такие периоды риск потери урожая возрастает, поэтому требуется дополнительное решение, например, использование прилипателей из обычного зеленого мыла", — подчеркнул специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Ответы на популярные вопросы о капустных вредителях

Можно ли использовать соль против гусениц?

Это не самая удачная идея. Солевой раствор крайне слабо влияет на гусениц, зато быстро портит структуру почвы и угнетает корни растений. Лучше использовать чистую воду для смывания вредителей или биологические составы.

Как отличить совку от других гусениц?

Совка обычно имеет зеленовато-бурый или землистый цвет и ведет ночной образ жизни. Если же вы видите яркую, желтовато-зеленую гусеницу с черными точками, которая спокойно сидит на листе днем, — это личинка капустной белянки.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов, агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова, специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Перекупы забирают их без осмотра: 7 самых надежных авто до 1 миллиона
Авто
Перекупы забирают их без осмотра: 7 самых надежных авто до 1 миллиона
Бензиновый бумеранг вернулся: Киев ждет топливный коллапс после ударов ВС РФ
Мир. Новости мира
Бензиновый бумеранг вернулся: Киев ждет топливный коллапс после ударов ВС РФ
Черные кончики и желтые листья спатифиллума: как быстро спасти растение и вернуть зелень
Садоводство, цветоводство
Черные кончики и желтые листья спатифиллума: как быстро спасти растение и вернуть зелень
Популярное
Готовится нечто масштабное: четыре генерала России тайно прибыли в закрытые зоны Китая

В Пекине завершилась закрытая подготовка элитных подразделений под руководством ведущих генералов, что заставило западные столицы всерьез опасаться за свое влияние.

Готовится нечто масштабное: четыре генерала России тайно прибыли в закрытые зоны Китая
Конец эпохи подчинения в Заливе: Эр-Рияд ответил жестким отказом на требования США
Конец эпохи подчинения в Заливе: Эр-Рияд ответил жестким отказом на требования США
Рядом с Россией поднимается новый военный кулак: страна с мирной маской копит ударную мощь
Массированный обстрел Киева стал ответом на атаку по Москве баллистической ракетой
Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров Россия отсутствует в зоне бедствия в Венесуэле. Украина научила прагматичному подходу Любовь Степушова Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская
Слишком поздно спохватились: отчаянный жест Киева в Польше спровоцировал лишь холодное презрение
Перекупы забирают их без осмотра: 7 самых надежных авто до 1 миллиона
Киевский режим кормят не только европейцы: коалиция против России разрослась до пугающих масштабов
Киевский режим кормят не только европейцы: коалиция против России разрослась до пугающих масштабов
Последние материалы
Людям надоело стоять в очередях на АЗС: решение Кремля экстренно изменило ситуацию в Калининграде
Наглое предательство Германии: Мерц платит миллиарды Киеву за подрыв Северных потоков
Боевое пособие по выживанию: как не стать жертвой гадюки во время шашлыков
Точку в слухах поставили: Набиуллина раскрыла правду о принудительном переводе на цифровой рубль
Вонь исчезнет без разбора машинки: как очистить внутренности копеечным средством
Методичка столетней давности: попытка взорвать Россию изнутри обернулась крахом для Запада
Звериные инстинкты против человека: обычное кормление в Адыгее обернулось непоправимым финалом
Экология отошла на второй план: дефицит горючего в России решили предотвратить радикальным откатом
Дни Зеленского уже сочтены: Залужный согласился на пост президента и готов забрать власть
Сервисный режим сигнализации: почему каждый водитель обязан знать, где спрятана кнопка
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.