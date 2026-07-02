Июль в природном земледелии — время "ленивого" триумфа. Пока соседи изнывают под солнцем с тяпками, умный садовод наблюдает за ритмами Луны и делегирует работу самой почве. Середина лета позволяет запустить конвейер второго урожая и омолодить ягодники без лишнего пота. Главное — вписаться в биологический график планеты, чтобы не сражаться с землей, а двигаться вместе с ней.
Луна диктует движение соков. С 1 по 13 июля спутник убывает. Энергия уходит в корни. Это золотое время для борьбы с сорняками и питания подземной части растений. Грубые манипуляции с почвой в этот период проходят безболезненно для культур.
14 июля — новолуние. Сад замирает. В такие дни лучше отложить инструмент и просто наслаждаться тишиной. Максимум — деликатное рыхление корки.
"В новолуние и полнолуние растения предельно уязвимы. Любая обрезка превращается в хирургическую операцию без наркоза. Оставьте растения в покое на эти 24 часа", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.
С 15 по 28 июля Луна растет. Силы устремляются в стебли и листья. Растения жадно пьют воду и тянутся вверх. Это идеальный момент для посева зелени и планирования посадок быстрых овощей. Завершается месяц полнолунием (29 июля) и коротким циклом убывания (30-31 июля), когда наступает пора закладывать плоды в погреба.
Многие грядки к середине июля пустеют после уборки раннего лука или чеснока. Оголять почву — преступление. Она пересыхает и деградирует. Вместо сорняков лучше высеять скороспелые культуры. Редис, дайкон и пекинская капуста в условиях сокращающегося светового дня не уходят в "стрелку", а формируют мощные, сочные плоды.
|Культура
|Лучшие даты (июль 2026)
|Редис, репа, дайкон
|4, 5, 8, 9, 30
|Салат, шпинат, укроп
|17, 18, 21, 22, 26
|Капуста брокколи, пекинская
|17, 18, 22, 27
Июльский посев требует влаги. Чтобы семена не сварились в сухой земле, используйте мульчу. Она заменит бесконечные поливы. Если нет желания возиться с овощами, засейте пустоты сидератами — горчицей или фацелией. Они "взорвут" почву корнями, сделав её рыхлой к осени без всякой перекопки.
"Если на освободившейся грядке рос лук, сразу проверьте почву. В июле активизируется шейковая гниль. Засеивайте такие участки фитосанитарными сидератами", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам Алексей Данилов.
В июле плодовые деревья и кустарники нуждаются в коррекции. Лишняя поросль отнимает силы у созревающих плодов. Это время для летней чеканки и удаления усов клубники. Если малинник или заросшая смородина выглядят уставшими, не спешите за пасынком. Правильное питание и санитарная обрезка вернут их в строй.
Особое внимание — томатам. В период жары режим полива определяет вкус. Залитый помидор станет водянистым и растрескается. Жаждущее растение сбросит завязи. Поливайте редко, но глубоко, строго под корень, желательно на убывающей Луне, когда корни максимально впитывают ресурсы.
"Многие закармливают цветы азотом в июле. В итоге получают лопухи вместо бутонов. Избыток удобрений только вредит декоративным видам в разгар лета", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по защите растений Андрей Зорин.
Важный нюанс июля — картофель. Не стоит гадать, обрывать ли цветки. Природное земледелие учит: лишний стресс растению не нужен. Травмы стеблей — открытые ворота для инфекций. Лучше потратьте это время на мульчирование междурядий скошенной травой.
Да, но только саженцы с закрытой корневой системой (в горшках). Идеальные даты для перевалки в июле 2026 года — 18, 22 и 26 число. Обязательно притените новоселов на первые три дня.
Обработки от тли и гусениц эффективнее всего проводить на убывающей Луне (начало и конец месяца). В полнолуние (29 июля) лучше использовать биопрепараты для профилактики болезней.
Категорически нет. 14 июля — день покоя. Любое ранение стебля будет заживать долго, повышая риск заражения грибком.
Попытки противника отрезать полуостров от материка заставляют искать решения, выходящие за рамки обычного ремонта мостов и работы систем противовоздушной обороны.