Лунный календарь июля: когда поливать, сеять и обрезать, чтобы растения работали за вас

Июль в природном земледелии — время "ленивого" триумфа. Пока соседи изнывают под солнцем с тяпками, умный садовод наблюдает за ритмами Луны и делегирует работу самой почве. Середина лета позволяет запустить конвейер второго урожая и омолодить ягодники без лишнего пота. Главное — вписаться в биологический график планеты, чтобы не сражаться с землей, а двигаться вместе с ней.

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Лунные фазы июля: когда земля спит и когда работает

Луна диктует движение соков. С 1 по 13 июля спутник убывает. Энергия уходит в корни. Это золотое время для борьбы с сорняками и питания подземной части растений. Грубые манипуляции с почвой в этот период проходят безболезненно для культур.

14 июля — новолуние. Сад замирает. В такие дни лучше отложить инструмент и просто наслаждаться тишиной. Максимум — деликатное рыхление корки.

"В новолуние и полнолуние растения предельно уязвимы. Любая обрезка превращается в хирургическую операцию без наркоза. Оставьте растения в покое на эти 24 часа", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

С 15 по 28 июля Луна растет. Силы устремляются в стебли и листья. Растения жадно пьют воду и тянутся вверх. Это идеальный момент для посева зелени и планирования посадок быстрых овощей. Завершается месяц полнолунием (29 июля) и коротким циклом убывания (30-31 июля), когда наступает пора закладывать плоды в погреба.

Второй шанс для грядки: что подсеять в июле

Многие грядки к середине июля пустеют после уборки раннего лука или чеснока. Оголять почву — преступление. Она пересыхает и деградирует. Вместо сорняков лучше высеять скороспелые культуры. Редис, дайкон и пекинская капуста в условиях сокращающегося светового дня не уходят в "стрелку", а формируют мощные, сочные плоды.

Культура Лучшие даты (июль 2026) Редис, репа, дайкон 4, 5, 8, 9, 30 Салат, шпинат, укроп 17, 18, 21, 22, 26 Капуста брокколи, пекинская 17, 18, 22, 27

Июльский посев требует влаги. Чтобы семена не сварились в сухой земле, используйте мульчу. Она заменит бесконечные поливы. Если нет желания возиться с овощами, засейте пустоты сидератами — горчицей или фацелией. Они "взорвут" почву корнями, сделав её рыхлой к осени без всякой перекопки.

"Если на освободившейся грядке рос лук, сразу проверьте почву. В июле активизируется шейковая гниль. Засеивайте такие участки фитосанитарными сидератами", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам Алексей Данилов.

Уход за садом и профилактика "летних" проблем

В июле плодовые деревья и кустарники нуждаются в коррекции. Лишняя поросль отнимает силы у созревающих плодов. Это время для летней чеканки и удаления усов клубники. Если малинник или заросшая смородина выглядят уставшими, не спешите за пасынком. Правильное питание и санитарная обрезка вернут их в строй.

Особое внимание — томатам. В период жары режим полива определяет вкус. Залитый помидор станет водянистым и растрескается. Жаждущее растение сбросит завязи. Поливайте редко, но глубоко, строго под корень, желательно на убывающей Луне, когда корни максимально впитывают ресурсы.

"Многие закармливают цветы азотом в июле. В итоге получают лопухи вместо бутонов. Избыток удобрений только вредит декоративным видам в разгар лета", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по защите растений Андрей Зорин.

Важный нюанс июля — картофель. Не стоит гадать, обрывать ли цветки. Природное земледелие учит: лишний стресс растению не нужен. Травмы стеблей — открытые ворота для инфекций. Лучше потратьте это время на мульчирование междурядий скошенной травой.

Ответы на популярные вопросы о летнем садоводстве

Можно ли сажать кустарники в середине июля?

Да, но только саженцы с закрытой корневой системой (в горшках). Идеальные даты для перевалки в июле 2026 года — 18, 22 и 26 число. Обязательно притените новоселов на первые три дня.

Как бороться с вредителями по Луне?

Обработки от тли и гусениц эффективнее всего проводить на убывающей Луне (начало и конец месяца). В полнолуние (29 июля) лучше использовать биопрепараты для профилактики болезней.

Нужно ли пасынковать овощи в новолуние?

Категорически нет. 14 июля — день покоя. Любое ранение стебля будет заживать долго, повышая риск заражения грибком.

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