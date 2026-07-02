Сад со вкусом шоколада: растение, которое пахнет кондитерской лавкой

Шоколадная космея — редкий гость в садах, способный превратить обычную клумбу в кондитерскую лавку под открытым небом. В отличие от привычных сорных сородичей, это растение источает плотный аромат какао, ванили и карамели, который усиливается в лучах дневного солнца.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain шоколадная космея

Бархат и десертный шлейф: как выглядит космея

Космея шоколадная (Cosmos atrosanguineus) — это компактный многолетник, достигающий в высоту от 40 до 80 сантиметров. Её главная ценность заключается в глубоком темно-бордовом, порой граничащем с чёрным, цвете лепестков. Текстура цветка напоминает дорогой бархат, а контрастная желтая сердцевина добавляет бутону яркости. Листва растения ажурная и тонкая, что делает куст визуально легким и изящным.

"Пик аромата приходится на теплые безветренные вечера. Чем выше температура воздуха и интенсивнее освещение, тем гуще становится шоколадный шлейф, который чувствуется на расстоянии трех-пяти метров от клумбы", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru консультант по сезонным работам в саду Ирина Колесникова.

Цветение стартует в июле и продолжается до самых заморозков. Чтобы получить максимальный эффект, опытные садоводы рекомендуют высаживать растения группами. Несколько кустов рядом формируют плотное пятно цвета и создают мощную зону аромата. В отличие от других культур, космея не требует агрессивных подкормок, так как избыток азота заставит её наращивать зелёную массу в ущерб количеству бутонов.

Секреты посадки и зимовки клубней

Многие ошибочно принимают шоколадную разновидность за однолетник, выбрасывая кусты осенью. На самом деле это многолетнее растение, которое формирует клубни, похожие на георгины. В регионах с суровыми зимами космея не перезимует в открытом грунте, поэтому её корневища необходимо выкапывать и хранить в прохладном месте. Это критический момент, так как потеря клубней — самая частая причина исчезновения сорта из сада.

"При подготовке к зиме важно не повредить хрупкие шейки клубней. После выкопки их нужно просушить и поместить в ящики с сухим торфом или опилками, поддерживая температуру около пяти градусов тепла", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Если вы планируете выращивать космею в контейнерах, обязательно используйте пластиковые бутылки на даче в качестве временных укрытий при ранней высадке весной. Защита от возвратных заморозков позволит растению раньше войти в фазу цветения и радовать владельца запахом ванили уже в июне.

Правила полива и выбор идеального места

Для космеи шоколадной жизненно важен свет. В тени стебли начинают болезненно вытягиваться, становятся ломкими, а специфический запах практически исчезает. Почва должна быть рыхлой, воздухопроницаемой и иметь нейтральную реакцию. Тяжелые глинистые грунты — главный враг культуры, так как они удерживают воду, провоцируя развитие гнилей.

Полив должен быть умеренным. Растение легче переносит кратковременную засуху, чем переувлажнение. Впрочем, полное пересыхание земляного кома в период закладки бутонов может привести к их сбрасыванию, подобно тому как баклажаны сбрасывают завязи при неблагоприятных условиях. Оптимально поддерживать почву в слегка влажном состоянии, мульчируя поверхность для сохранения структуры грунта.

"Если на листьях появились подозрительные пятна или куст начал увядать без видимых причин, проверьте состояние корневой шейки. Часто садоводы заглубляют её при посадке, что в сочетании с поливом вызывает грибковые инфекции", — отметил в беседе с Pravda.Ru садовник-практик Сергей Михеев.

При уходе за цветником не забывайте об органике. Если почва истощена, можно использовать умеренные органические удобрения в жидком виде, но делать это нужно строго после основного полива, чтобы не обжечь нежные корни шоколадной красавицы.

Параметр ухода Рекомендация для шоколадной космеи Место посадки Только полное солнце для яркости аромата Тип почвы Легкая, дренированная, без застоя воды Режим полива Умеренный, после подсыхания верхнего слоя Зимовка Выкопка клубней и хранение в подвале

Ответы на популярные вопросы о шоколадной космее

Можно ли вырастить шоколадную космею из семян?

В отличие от обычной космеи, шоколадная разновидность часто является стерильной или плохо передает сортовые признаки через семена. Основной способ размножения — деление клубней, которые сохраняют все характеристики материнского растения, включая уникальный запах.

Почему цветы космеи перестали пахнуть шоколадом?

Главная причина — нехватка тепла и солнечного света. Если наступило резкое похолодание или растение оказалось в тени разросшихся соседей, выработка эфирных масел замедляется. Перенесите растение на более освещенный участок, и аромат вернется.

Нужно ли обрезать космею в течение лета?

Регулярное удаление увядших бутонов стимулирует растение выпускать новые цветоносы. Если не проводить обрезку, космея направит силы на попытку завязать семена, и интенсивность цветения к августу заметно снизится.

Подходит ли это растение для выращивания на балконе?

Да, из-за компактных размеров куста (около 40-50 см в контейнерах) шоколадная космея отлично чувствует себя в кашпо. Главное — обеспечить наличие дренажных отверстий и не допускать перегрева корней в пластиковой таре на прямом солнце.

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